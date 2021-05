Kōmeļeļe ko ikijjien wā in covid-19 ilo Arkansas

Aolep ajri in Arkansas ro im 12 aer iiō im rūttol̗o̗k remaron̄ bōk wā in covid-19. Errein ej mel̗el̗e ko kōn wā in covid-19 ilo Arkansas in.

Ia eo n̄an bōk wā in

Wā in epād ilo m̗ōn kauno ko pel̗aakin state in. Ebar āinwōt lōn̄ wā in ilo jet iaan Walgreen ko, Kroger’s im Walmart ko im bareinwōt jikin ko jet rel̗ap im rej lel̗o̗k wā kein iē.

Ra eo an Jikin Ājmour ewōr aer map in ia ko rej elel̗o̗k wā iē: healthy.arkansas.gov/programs-services/topics/covid-19-map-of-1-a-pharmacy-locations.

Ra eo an Jikin Ājmour ewōr list in m̗akūtkūt ko ikijjien jikin wā im epād ilo ijin ak link in:

healthy.arkansas.gov/programs-services/topics/adh-covid-19-vaccine-clinics.

N̄e kwōj aikuj jipan̄ ikijjien kōm̗m̗an am appointment, kwomaron̄ kūrl̗o̗k Ra eo an Jikin Ājmour ilo 1800-985-6030, awa ko ej jen 8 jibbon̄ n̄an 8 jota kajojo raan. N̄e kwōj juon rijikuul̗ in college ak 12 iiō rūttol̗o̗k im kwōj jikuul̗ wōt, jikuul̗ eo am enaaj kōm̗m̗ane juon iien n̄an bōk wā in. Gov. Asa Hutchinson ear rōjan̄ kajojo jikuul̗ im jikin jerbal bwe ren jipan̄ rōjan̄ rijikuul̗ kab rijerbal bwe ren bōk wā in.

Wā rōt ko repojak

Ewōr jilu wā ko im repojak n̄an Arkansas in.

• Uno eo n̗aetan Pfizer vaccine, em̗ōj an kio approved n̄an jodikdik ro 12 aer iiō im rūttol̗o̗k, ej aikuj 2 kōttan aer bōke. Ālikin am bōk wā eo kein kajuon kwōnaaj aikuj kōttar 21 raan n̄an am maron̄ bōk wā eo am kein karuo. Federal Food im Drug Administration eo raar approved ak kōmālim wā in Pfizer n̄an jodikdik ro 12 aer iiō im rūttol̗o̗k, Hutchinson ear kōjjel̗ā ilo kar jinoin Māe eo ke Arkansas enaaj jino lel̗o̗k wā n̄an ajri ro 12 aer iiō n̄an 15.

• Uno eo n̗aetan Moderna, ewōr jon̄an in ruo doses iē im ebōk 28 raan aitokan

N̄an Pfiezer im Moderna, aorōk bwe jen bōk wā eo kein karuo bwe enaaj em̗m̗an an jerbal.

• Uno eo n̗aetan Johnson & Johnson, juon wōt kōttan am bōke, uno in ear bōjrak m̗okta 3 wiik emootl̗o̗k itok wōt jen an lōn̄ armej ro raar bōke im kōm̗m̗an bwe en kwōj bōtōktōk. Ako ro retijem̗l̗o̗k ilo taktō im scientist rej ba ke jemaron̄ ioon jidik in ta ko renaaj wal̗o̗k ālikin am bōk wā in bareinwōt rej elel̗o̗k wōt wā.

Enaaj polemen ad wā ilo wiik kane ruo ālikin aer bōk wā eo āliktata, mel̗el̗e kein rar itok jen CDC.

Kwōmaron̄ ioon am metak jidik ak e būrōro ānbwinnim ālikin am naaj bōk wā in. Jet armej rej kwal̗o̗k ke ej metak bōraer, rebio, m̗ōl̗an̄l̗ōn̄ im metak ānbwin ko aer, mel̗el̗e kein ra itok jen opij eo an CDC.

CDC ej rōjan̄ kōj bwe jen idaak uno ko āinwōt ibuprofen, acetaminophen, aspirin, ak antihistamines ālikin am bōk wā eo. Kwōjjab aikuj idaak uno kein m̗okta jen am bōk wā in, ekkar n̄an Jikin Ājmour eo. Buul idaak dan emaron̄ bar jipan̄ kadikl̗o̗k am kadek uno ālikin am bōke wā eo.

N̄an kadikl̗o̗k metak ko ilo peim, kwōj aikuj kōm̗akūtkūti peim ālikin am bōk wā eo am im kam̗ōl̗oiki peim kōn juon m̗ōttan im likūt ilo ijo raar wā ki.

Men ko kwaar en̄jaake ālikin am wā renaaj jako jejjo raan.

Ta ko kwōj aikuj jeļā m̗okta jen am bōk wā in

Ālikin am bōk wā eo am, rijerbal eo ear lewaj wā eo enaaj kajjitōk ippām bwe kwōn kōttar 15 minit n̄an lale n̄e kwōj kadek e wā in ak wāween ko jet. Ālikin am bōk wa in takto ak rijerbal eo enaaj lewaj juon pepa n̄an kwe im ilo pepa in ej kwal̗o̗k wā ta eo kwaar bōke im raan eo.

CDC ej karon̄ kōj bwe jen pijaik peba in wā eo bwe en wōr ad copy. Kwōj aikuj kakon̗e card ak peba in wā eo am n̄an iien ko tok n̄e renaaj aikuji.

Kwōj aikuj kepaake jikin wā eo kwōj l̗ōmn̗ak in etal n̄an bōk wā eo am im kajjitōk ta peba ko renaaj aikuji jen kwe bwe kwōn maron̄ bo̗kl̗o̗k. Peba ko ekka aer kajjitōki ej āinwōt, ID eo am, peba in wā in covid-19 eo am (n̄e ewōr juon am) im bareinwōt injuren eo am n̄e ewōr. Wā in ejjel̗o̗k on̗ean, jekdoon n̄e ewōr am injuren ak ejjel̗o̗k am injuren.

Kōjparok ko an wā in

Mel̗el̗e ko jen CDC rej kwal̗o̗k ke wā in em̗m̗an im ej jipan̄ kōbōjrak nan̄inmej in covid-19, bareinwōt ej jipan̄ tarin̗aeik nan̄inmej ko jet im remaron̄ ekkeijell̗o̗k wōt ippān kij in ak covid-19. Ewōr tarin milien armej em̗ōj aer bōk wā ko aer ilo ejjel̗o̗k jorrāān, m̗okta jen an kar wā in ajeeded n̄an jukjukun pād eo, ewōr jet teej ko im raar kōm̗m̗ane m̗okta jen an armej kar jino bōk wā in.

wā in n̄an ribōro̗ro ro, im ekkar n̄an Ra eo an Jikin Ājmour, rej ba em̗m̗an wā in n̄an ribōro̗ro ro.

Ewōr jet ro rar kwal̗o̗k ke ewōr jidik aer metak ak side effect, metak ko rel̗ap āinwōt rejjab wal̗o̗k, mel̗el̗e kein rar itok jen CDC.

Ālikin am bōke wā eo

Ālikin am m̗ōj am bōk wā in, kwōmaron̄ wōnm̗aanl̗o̗k ilo kōjparok im kōm̗m̗ane m̗akūtkūt ko am, ejjab āinwōt m̗okta, me kwōj aikuj ekōn̗ak am mask ak n̄e em̗ōj am wā kwōmaron̄ wōnm̗aanl̗o̗k wōt im jab ekōn̗ak mask ak kōttōl̗o̗k eok jen ro jet, mel̗el̗e kein rar itok jen CDC.

Kwōnaaj aikuj ekōn̗ak wōt mask ilowaan wa ko waan public, ilowaan balun ko im ijeko jet im rej aikuj bwe kwōn kōn̗ak wōt mask eo am āinwōt ilo im̗ōn wia ko im ijeko jet im rej aikuj bwe kwōn kōn̗ak mask eo am.

Lale bun̄tōn kein rekāāl ikijjien wāween m̗akūtkūt ālikin bōk wā eo: cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html#vaccinated.

Translation: Marshallese Educational Initiative staff

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2021/may/24/covid-19-vaccinations-arkansas-explained/

SPANISH: arkansasonline.com/news/2021/may/24/explicacion-vacunas-covid-19-en-arkansas/