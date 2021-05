White Hall High School names 2021 graduates

White Hall High School held commencement Friday at Bulldog Stadium for the 2021 graduates.

The valedictorian was Trevor Dady, and the salutatorian was Sydney Foster.

Honor graduates include:

Sushma Dadlani, Owen Haynes, Caleb Kalkbrenner, Claire Talbot, Sara Leder, Abbie Walls, Conner Capps, Marlee Davis, Emily Granderson, Nathan Taylor, Alyssa Pennington, Rebecca Ballew, Cody Lambert, Da'Mya Brittian, Madelyn Hendrix, Madeline Jeffries, Joshua Bridges, Kason Sprinkle, Aaron Warriner, Kennedy Stanley, Christian Stephens, Ty McDaniel and Anna Grace Bailey.

Graduates include:

Brenda Alvarez, Addison Amerson, Haley Appleget, Matthew Arendt, Gemorian Armstrong, Caleb Babb, Matthew Baker, Elijah Bankston, Lance Beckman, Joshua Blazer, Kayla Blevins, Alex Bolen, Paige Boullie, Alex Bowman, Connor Brewer, Corterius Broadus, Joel Brown, Brooklyn Browning, Grace Browning, Lucy Browning, James Buckner, Dylan Bull, Evonna Burton,

Myles Cagle, Alyssa Caldwell, Macey Camp, Javari Carter, Lily Chennault, Christopher Clampit, Grace Cole, Ceara Collins, Selettia Collins, Thomas Corp II, Myra Corpulis, Ramiro Corpulis Jr., Moses Crawford, Destney Creekmore, William Davies, Zoe Davis, Megan Dennis, Charles Derby, Khamani Drumgool, Blade Dunlap, Aubrey Dutil, Jacobrien Eichleberger, Terry Elliott, Nubian Evans, Triston Evatt, Carli Findley, Hannah Ford, Luke Foster, Macy Fultz,

Jayda Geurian, Zachary Gieringer, Willis Grandy, Madison Green, Chelsea Gulley, Sadie Blue Guy, Dakota Hale, Austyn Hampton, Rebecca Hargrove, Matthew Harris, Olivia Hasley, Timber Hendricks, Hayden Hopkins, Hannah Howell, Emily Huckeba, Dasan Hunnicutt, Brian Hutchinson II, Ariful Islam, Briauna Jackson, Issacc Jackson, Dajanai Johnson, Caleb Jones, Manpreet Kaur, Amaria Kelley, McKenzie Krause, Dillon Lantrip, Sh'Layna Lawson, San'Tiana Lee, Byron Lewis, Clara Lindsay, Trevion Linsy, Jenny Long, Memori Lowe,

Cavin Martin, Zane Massey, Caden McClain, Kalyndria McGown, Christopher McKinley, Cameron McTigrit, Eric Meadors, Colton Milburn, Tierra Miller, Leslie Mobley, Sara Mohammed, Alexis Molina, Melanie Monk, Brent Morris, Seth Moseley, Clayton Needler, Layth Nimer, Haley Nobles, Houston Parker, Aryan Patel, Kush Patel, Abigail Peck, Dannyel Peglar, Adriunna Peterson, Annabelle Potter, Muhammad Qasim, Tasmiah Raihan, Tanner Ray, Allysa Reagor, Olivia Reed, Acciyah Reynolds, Bailey Riley,

Kameron Robinson, Sydney Roulhac, Colton Ruhl, LaKyia Savage, JaLyon Shaw, Skylar Shelton, Tyrae Shelton, Autumn Sidwell, James Silvey II, Keenan Smith, Kylee Storz, Matthew Swank, Hanna Taber, Christine Tan, Adam Taylor, Carson Taylor, Marcus Taylor, Alonna Thomas, Kyle Thompson, Morgan Townsend, Sha Diamond Treadwell, Curry Tripp,

Evan Tucker, Reece Turner, Lainey Uranga, Natalin Vasquez-Milla, Sophia Vega, Kaitlyn Ventry, Keiyawnia Walden, La'Shanti Wallace, Logan Ward, Chi Ann Watkins, Hayden Watson, Jianne Watson, Maniah Weaver, McKenzie Welch, Braylyn White, Noah White, Autumn Williams, Asia Wilson, Austin Yeager, Sidney Young and Jonsen Ysaguirre Jr.