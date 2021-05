Roundup of Northwest Arkansas divorce decrees

The following divorces granted were recorded May 20-May 27 in the Benton and Washington counties clerks' offices.

BENTON COUNTY

2020-625. Michael Mosier v. Rachel Armstrong

2020-1569. Ana Vega v. Carlos Aguilar

2020-1726. James Lawson v. Ginger Lawson

2020-1771. Arvind Kumar v. Shrishti Nandal

2020-1780. Andres Alarcon v. Eunice Arroyo

2021-120. Jordan Greene v. Courtney Crouthers

2021-158. Robert Kusiciel v. Leslie Kusiciel

2021-286. Kim Syverson v. Gary Syverson

2021-307. Eric Bishop v. Heather Groves

2021-380. Cassandra Edmisten v. Harold Edmisten

2021-387. Tristan Bivens v. Jordin Bivens

2021-449. Jeff Elder v. Jennifer Elder

2021-458. Patricia Curz v. Rodger Cruz

2021-486. Melissa Johnson v. Thomas Johnson

2021-511. Lindsay Stanley v. Jesse Stanley

2021-512. Brad Lawless v. Courtney Velasquez Lawless

2021-540. Leslie Noll v. Jackson Noll

2021-551. Lauren Haggard Duff v. Lee Duff

2021-600. Felicia Leach v. Brandon Leach

2021-614. Chi Shang Dou v. Jajing Zhou

WASHINGTON COUNTY

2020-494. Ashley Ahrents v. Matthew Ahrents

2020-1050. Brooke Franklin v. Phillip Franklin

2020-1083. Lisa Keck v. Lincoln Keck

2020-1146. Rick Barry v. Hirut Mamo

2020-1220. Scott Cook v. Allison Cook

2020-1276. Tony Vasque v. Elise Edington

2020-1312. Angela Gross v. Jonathan Gross

2020-1333. Nicole Andrews v. Stephen Andrews

2020-1633. Erin Marzolf v. Lamont Marzolf

2020-1699. Anny Reno v. Christopher Reno

2021-94. George Hoag v. Cherokee Hoag

2021-152. Teiah Standridge v. Robert Standridge

2021-161. Rachel Henningsen v. Hayden Henningsen

2021-247. Caroline Quin v. Daniel Quin

2021-295. Ward Dobbs v. Nina Dobbs

2021-325. China Waldrop v. John Waldrop

2021-414. Tracie Faulk v. Terry Faulk

2021-553. Landon Burkart v. Lara Burkart

2021-568. Tiara Shelton v. Tanya Shelton

2021-694. Palmer Allen v. Kimberly Allen