High school football scores

Joe T. Robinson wide receiver Zach Wofford catches a pass during Thursday night’s game against Benton Harmony Grove in Little Rock. The Senators are the No. 1 seed from the 4A-7 Conference and will host Mills on Friday night. (Arkansas Democrat-Gazette/Justin Cunningham)

Thursday's games 6A-East El Dorado 63, West Memphis 23 Marion 50, Jonesboro 43 Sylvan Hills 33, Searcy 7 5A-Central Little Rock Christian 49, Watson Chapel 12 Pulaski Academy 63, Jacksonville 14 4A-7 Joe T. Robinson 56, Benton Harmony Grove 19 4A-8 DeWitt 34, Monticello 19 Hamburg 27, Dumas 12 Star City 29, Crossett 27 Warren at Helena-West Helena, ccd. 3A-3 Corning 7, Piggott 0 3A-5 Centerpoint 33, Bismarck 13 Jessieville 31, Horatio 22 2A-3 Marked Tree 14, Cross County 6 McCrory 42, Earle 8 2A-6 Clarendon 47, Des Arc 0 2A-7 Dierks 35, Lafayette County 0 Foreman 20, Mineral Springs 14 Friday's games 7A-Central Bryant 32, Conway 29 Fort Smith Northside 43, Little Rock Southwest 6 Little Rock Catholic 33, Little Rock Central 7 North Little Rock 41, Cabot 26 7A-West Bentonville 56, Bentonville West 14 Fayetteville 49, Springdale Har-Ber 14 Fort Smith Southside 52, Springdale 51 Rogers 56, Rogers Heritage 28 6A-East Pine Bluff 52, Sheridan 21 6A-West Benton 42, Van Buren 21 Greenwood 35, Lake Hamilton 0 Little Rock Parkview 34, Mountain Home 10 Russellville 46, Siloam Springs 21 5A-Central White Hall 24, Beebe 0 5A-East Brookland 27, Forrest City 18 Greene County Tech 65, Paragould 0 Nettleton 26, Wynne 22 Valley View 17, Batesville 7 5A-South Hot Springs Lakeside 48, Hot Springs 29 Magnolia 77, Hope 48 Texarkana 22, De Queen 19 5A-West Clarksville 35, Morrilton 28 Farmington 47, Alma 29 Greenbrier 45, Vilonia 22 Harrison 42, Pea Ridge 6 4A-1 Berryville 3, Green Forest 0 Gentry 34, Gravette 12 Prairie Grove 45, Elkins 19 Shiloh Christian 56, Huntsville 13 4A-2 Lonoke 28, Clinton 24 Mills 48, Heber Springs 20 Southside Batesville 37, Bald Knob 8 Stuttgart 63, Central Arkansas Christian 28 4A-3 Cave City 20, Trumann 13 Jonesboro Westside 49, Gosnell 14 Pocahontas 40, Highland 12 Rivercrest 40, Blytheville 8 4A-4 Dardanelle 42, Dover 6 Lamar 21, Mena 9 Ozark 42, Waldron 3 4A-7 Arkadelphia 49, Malvern 13 Ashdown 49, Fountain Lake 18 Nashville 55, Bauxite 19 3A-1 Cedarville 40, Lincoln 20 Charleston 46, Lavaca 7 Hackett 34, Mansfield 6 West Fork 42, Greenland 15 3A-2 Harding Academy 45, Salem 0 Melbourne 33, Mountain View 30 3A-3 Harrisburg 49, Palestine-Wheatley 0 Hoxie 49, Walnut Ridge 0 Manila 13, Osecola 0 3A-4 Baptist Prep 41, Two Rivers 18 Booneville 50, Perryville 13 Mayflower 28, Atkins 26 Paris 61, Danville 19 3A-5 Genoa Central 39, Fouke 6 Prescott 49, Glen Rose 23 3A-6 Camden Harmony Grove 35, Barton 14 Dollarway 30, Lake Village 7 McGehee 42, Smackover 0 Rison 60, Drew Central 14 2A-4 Bigelow 54, Conway Christian 14 Magazine 40, Johnson County Westside 24 Mountainburg 14, Yellville-Summit 0 Quitman 40, Hector 14 2A-5 Magnet Cove 30, Poyen 6 2A-6 Carlisle 50, England 22 2A-8 Fordyce 42, Bearden 8 Hampton 14, Parkers Chapel 6 Nonconference Mount Ida 51, Murfreesboro 9 Eight man Brinkley 50, Augusta 8 Episcopal Collegiate 50, Subiaco Academy 14 Strong-Huttig 38, Cutter Morning Star 18 Woodlawn 46, Spring Hill 42

Print Headline: HS sked

