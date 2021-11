High school football statistics

RUSHING

NAME, SCHOOL;ATT.;YDS;YPC;TD

Connor Baker, Pocahontas;267;2,194;8.2;41

Dede Johnson, Searcy;246;1,974;8.0;21*

Darryl Kattich, Cedarville;243;1,915;7.9;19

Josh Shepherd, Rogers;167;1,864;11.2;17

Cam Anderson, Marion;253;1,590;6.3;20

Jaylen Hopson, Prescott;110;1,567;14.2;26

Drew Vega, Dardanelle;204;1,540;7.5;20*

Jayvean Dyer-Jones, LR Christian;195;1,538;7.7;18

Deray Williams, Magnolia;164;1,492;9.1;23

Jalen Dupree, Malvern;210;1,471;7.0;16

Da'Shawn Chairs, Elkins;187;1,470;7.9;28

Josh Ficklin, Bentonville;190;1,446;7.6;23

Koby Bradley, Nettleton;179;1,424;7.9;19

Landen Haas, Southside Batesville;155;1,418;9.1;19

Jaishon Davis, Arkadelphia;162;1,304;8.0;26

Tyrance Marks, Foreman;101;1,300;6.8;10

Sundquist Church, FS Northside;182;1,293;7.1;13

Tevin Hughes, Lake Hamilton;178;1,277;7.2;19

Tyler Williams, CAC;200;1,233;6.2;18*

Tre Hopkins, Nashville;182;1,206;6.6;12*

Andrew Miller, Harding Academy;137;1,175;8.6;23

Keithlin Brown, Bigelow;82;1,168;14.2;21

Randon Ray, Booneville;125;1,168;9.3;26

Ty Massey, FS Northside;168;1,163;6.9;16

Hunter Talley, Siloam Springs;185;1,162;6.3;20*

Joe Himon, Pulaski Academy;98;1,153;11.8;23

Will Litton, Quitman;139;1,148;8.3;18

James Jointer, LR Parkview;152;1,138;7.5;14

Justin Crutchmer, Lake Hamilton;105;1,127;10.7;14

Eli Craig, Rogers Heritage;163;1,125;6.9;14*

Tyrique Jones, Crossett;112;1,093;9.8;15

Jayden Fricks, Ashdown;163;1,075;6.6;13

Hunter Alexander, Bigelow;99;1,072;10.8;23

Kendrick Carey, Magnolia;59;1,070;18.1;14

Hayden Partain, Cedarville;177;1,045;5.9;9

Ammorrion Dempsey, Hope;97;1,035;10.7;12*

Boogie Carr, Conway;180;1,009;5.6;8

Landon Phipps, Springdale;208;983;4.7;14*

Cade Forrester, Hoxie;118;957;8.1;11

Garrion Curry, Magnolia;58;945;16.3;10

Carson Morgan, Bentonville West;141;943;6.7;9

Jabrae Shaw, Mills;75;942;12.6;13

Eli Masingale, Ozark;86;934;10.9;14

Shadarioius Plummer, El Dorado;109;934;8.6;17

Torrance Moore, North Little Rock;141;921;6.5;9

Landon Wright, Ozark;102;890;8.7;15

Daryl Searcy, Joe T. Robinson;117;886;7.6;11

C.J. Dickerson, Gurdon;110;883;8.0;6

Mason Bell, Cabot;141;879;6.2;9

Trey Wren, Melbourne;121;857;7.1;12

Ja'coriae Brown, Camden Fairview;138;851;6.2;14

Chris Gannaway, Bryant;131;838;6.4;11

Braylen Russell, HS Lakeside;141;823;5.8;12*

Braylon Watson, Malvern;130;812;6.2;9

Martavius Thomas, Camden Fairview;97;808;8.3;6

Tony Balmer, Lamar;114;804;7.1;10

Rylen Ray, Booneville;102;795;7.8;12

Dax Goff, Booneville;73;789;10.8;8

Elijah Romine, Salem;112;778;6.9;5*

Luke Buchanan, Springdale Har-Ber;122;776;6.4;9*

Eli Wisdom, Shiloh Christian;70;770;11.0;13

Casey Johnson, Benton;109;769;7.1;13

Cooper Wilcox, Greenbrier;107;768;7.2;16

Kai Watson, Walnut Ridge;159;712;4.5;11*

Cogan Hester, Hackett;122;708;5.8;6*

Brevyn Ketter, Charleston;125;708;5.7;11

Brayden Edwards, Jonesboro Westside;152;704;4.6;10*

Sharmon Rester, El Dorado;92;702;7.6;5

PASSING

NAME, SCHOOL;COMP.;ATT.;YDS;TD

Charlie Fiser, Pulaski Academy;249;405;3,830;46

Austin Myers, Vilonia;232;332;3,291;45*

Martavius Thomas, Camden Fairview;166;247;3,046;32

Jordan Mills, HS Lakeside;161;270;2,892;31*

Rykar Acebo, Jonesboro;189;273;2,876;36

Sharmon Rester, El Dorado;144;223;2,867;36

Luke Buchanan, Springdale Har-Ber;205;335;2,853;22*

David Sorg, FS Southside;262;438;2,849;26*

Stran Smith, Benton;171;268;2,789;29

Bladen Fike, Fayetteville;188;293;2,746;34

Donovan Whitten, Arkadelphia;157;245;2,660;31

Zach Berkemeyer, Atkins;181;317;2,281;24*

Hunter Houston, Greenwood;173;249;2,265;18

Logan Plumlee, Harrison;149;259;2,242;25

Hunter Talley, Siloam Springs;160;301;2,225;17*

Achillies Ringo, Mills;148;221;2,212;17

Joe Trusty, Alma;163;265;2,202;18*

Eli Wisdom, Shiloh Christian;124;195;2,184;32

Jake Casey, Bentonville West;171;288;2,168;18*

Noah Goodshield, Rogers;136;211;2,159;28

Donovyn Omolo, Conway;162;271;2,159;22

Carston Poole, Prescott;98;140;2,158;26

Cooper Wilcox, Greenbrier;114;184;2,144;25

Kade Smith, Harding Academy;170;242;2,122;18

Jack Cleveland, Joe T. Robinson;111;165;2,077;25

Ethan Gunter, Nashville;165;291;2,002;13*

Mike Sharp, Rivercrest;168;244;1,984;22

Ckyler Tengler, Searcy;124;231;1,927;16*

Drew Wright, Bentonville;120;191;1,911;23

Grant Freeman, Cabot;111;218;1,846;22

Carson Burnett, Bryant;111;164;1,834;23

Preston Scott, LR Catholic;166;318;1,833;12

Tyrique Jones, Crossett;99;166;1,816;21

Malachi Gober, North Little Rock;136;254;1,809;22

Austin Rose, Mena;125;230;1,798;17*

Walker White, LR Christian;113;205;1,786;20

Ethan Slavens, Hackett;89;189;1,763;21*

Jackson Taylor, Hector;129;209;1,708;14

William Litton, Quitman;110;171;1,632;20

Brandon Scott, Charleston;106;149;1,629;12

Jaylon White, LR Parkview;105;155;1,613;14

Max Meredith, Greenland;105;243;1,595;12*

Trey Wren, Melbourne;109;167;1,583;16

Caleb Johnson, Camden HG;75;147;1,569;20

Alex Keilbach, Ashdown;106;185;1,434;17

RECEIVING

NAME, SCHOOL;REC;YDS;TD

Isaiah Sategna, Fayetteville;68;1,353;14

Conner Stacy, Alma;86;1,313;7*

Kannon Bartlett, Vilonia;57;1,190;16*

Peyton Hester, Hackett;59;1,189;20*

Cam Harris, Benton;54;1,187;14

Jaylin McKinney, Pulaski Academy;64;1,175;12

Brandon Copeland, Camden Fairview;66;1,169;14

Malachi Henry, Van Buren;60;1,152;14*

Peyton McKee, Springdale Har-Ber;90;1,125;8*

Braden Jay, Cabot;54;1,118;12

Devin Roberts, Atkins;73;1,046;13*

Chase Cross, HS Lakeside;42;1,032;9*

Reid Miles, Searcy;46;1,031;13*

Eli Cooper, LR Christian;50;1,006;11

Jackie Washington, El Dorado;44;977;13

Kavon Pointer, Jonesboro;64;969;15

Jamison Hinsley, Vilonia;70;948;12*

Chase Nimrod, Bentonville;46;919;11

Brendan Lashley, Siloam Springs;64;918;7*

Ty Durham, Bentonville West;55;901;8*

Isaiah Jones, Nashville;65;866;5*

Dylan Block, Harrison;47;818;12*

Bo Bates, Bismarck;39;813;10

Michael Rainer, Rivercrest;60;811;10

Alex Loy, Arkadelphia;40;806;14

Manny Smith, Conway;46;805;10

Kamron Bibby, El Dorado;32;789;8

Ethan Fender, Springdale Har-Ber;41;789;4*

Carter Bray, Melbourne;56;786;9

Kade Seldomridge, Rogers;39;771;9

Jackson Fox, Harding Academy;44;734;7

Aiden Kennon, Greenwood;45;731;5

Des. Lopez-Fulbright, FS Southside;68;731;5*

Deandra Burns, El Dorado;35;728;9

Anton Pierce, Mills;36;715;8*

Luke Brewer, Greenwood;56;701;7

Mytorian Singleton, Bryant;39;697;5

Donovan Pearson, Benton;42;689;6

Joe Himon, Pulaski Academy;53;677;8

Braylon Bailey, Arkadelphia;40;732;6

Jackson Moore, Crossett;40;674;7

Luke Wyatt, FS Southside;56;670;6*

Kayden Glenn, Hoxie;25;667;10

Cooper Hutchinson, Shiloh Christian;29;666;11

John Charette, Pulaski Academy;28;659;8

Jarvis Reed, Camden Fairview;34;658;6

L.J. Robins, Greenwood;55;656;6

Kent Carlisle, FS Southside;33;650;7*

Tyler Turnipseed, Mansfield;50;647;5*

Kyler Wolf, HS Lakeside;39;644;8

Jalen Blackburn, Fayetteville;45;640;6

Jacaylon Zachery, Prescott;31;640;7

Cooper Smith, Bentonville;46;636;6

Tyzhan Jones, Hope;22;633;6*

Dewayne Ashford, Crossett;24;619;10

Aaron Alsobrook, Camden Fairview;39;612;4

Tyrin Ruffin, Jonesboro;34;604;9

Brilee White, Alma;40;593;8*

Parker Perry, LR Parkview;30;582;5

Trevor Locke, Quitman;47;581;5

Landon Garrett, Camden HG;22;573;8

Kade Gobel, Greenland;28;571;4*

Caleb Peters, Mena;46;570;5*

Kaden Watts, Greenland;36;564;5*

Kenny Jordan, Pulaski Academy;39;562;6

Omarion Dickens, Prescott;20;560;8

TACKLES

NAME, SCHOOL;TOT

Jason Patrick, Prescott;148

Zach Medlin, Fort Smith Southside;146*

Zimri Anderson, Searcy;144*

Peyton Hester, Hackett;137*

Will Litton, Quitman;136

Drake Boatright, Dardanelle;129*

Ross Haney, Springdale Har-Ber;129*

Preston Davis, LR Christian;124

Jaden Wells, Valley View;121*

Braden Oliver, Searcy;117*

Drake Boatright, Dardanelle;117*

Jace Baker, Cedarville;115

Ashtyn Williams, Joe T. Robinson;114

Ethan Davis, Bismarck;112

Travion Dickens, Prescott;112

Drake Riley, Hector;112

Blake Brown, Nettleton;111

Ethan Cash, Vilonia;110*

Eddie Collins, Dollarway;102*

Malachi Cramer, Springdale Har-Ber;102*

Kaden Henley, Shiloh Christian;100

Denzel Watkins, Crossett;99

Holt Chappell, LR Christian;99

Caleb Weed, HS Lakeside;98*

Chris McGehee, Springdale Har-Ber;98*

Kenyon Carr, Dollarway;97*

Kyler Archer, Ozark;97

Jace Benesch, Hoxie;94

Tidorian Thompson, Prescott;93

Ransom Merechaka, Charleston;93

Cooper' O'Briant, Baptist Prep;92*

Campbell Osier, Vilonia;91*

INTERCEPTIONS

NAME, SCHOOL;TOT

Tony Weeks, Bismarck;10

Seth Brooks, Hoxie;7

Jackson Mullen, Baptist Prep;7*

Landon Garrett, Camden Harmony Grove;7

Blake Hegwood, Pine Bluff;6*

Devren Brown, Hot Springs;6*

Kayden Glenn, Hoxie;6

Josh Cady, Pulaski Academy;5

Savion Hall, Southside Batesville;5

Kevin Heflin, Hector;5

Steven Weston, White Hall;5

Ryan McGaha, Harding Academy;5

Wyatt Hester, Hackett;5*

Dylan McCormick, Ozark;5

Caleb Peters, Mena;5*

Dakota Wilfong, Dardanelle;4*

Seth Harper, Dardanelle;4*

Courtney Crutchfield, Pine Bluff;4*

Eithan Milam, Quitman;4

Tyler Woolbright, Mansfield;4*

Ammorrion Dempsey, Hope;4*

Miguel Graham, Bryant;4

Clay Burks, Rivercrest;4

Zay Wilson, Hot Springs;4*

Dayton Sanders, Paragould;4*

Dylan Barlow, Van Buren;4*

Zach Holte, Greenland;4*

Kalem Rorie, Bismarck;4

Jaxon Taylor, Fayetteville;4

Briveon Sample, Dollarway;4*

Anton Pierce, Mills;4*

Randon Ray, Booneville;4

Sam Sanders, Little Rock Catholic;4*

Ryan McGaha, Harding Academy;4

Sam Bell, Gurdon;4

SCORING OFFENSE

SCHOOL;GP;PTS;P/G

Pulaski Academy;11;603;54.8

Shiloh Christian;11;528;48.0

Prescott;11;521;47.4

El Dorado;10;465;46.5

Greenbrier;11;503;45.7

Booneville;11;497;45.2

Bentonville;10;450;45.0

McGehee;11;493;44.8

Benton;10;428;42.8

Rogers;10;428;42.8

Camden Fairview;11;466;42.4

Stuttgart;11;464;42.2

Arkadelphia;11;462;42.0

Joe T. Robinson;11;458;41.6

Conway;10;420;42.0

Charleston;10;418;41.8

Bryant;10;417;41.7

Bigelow;11;451;41.0

Harding Academy;11;451;41.0

Fayetteville;10;409;40.9

Vilonia;11;448;40.7*

Clarendon;9;365;40.6

Paris;11;440;40.0

SCORING DEFENSE

SCHOOL;GP;PTS;P/G

Hoxie;10;94;9.4

Osceola;10;102;10.2*

McGehee;11;113;10.3

Nettleton;11;119;10.8

Des Arc;11;125;11.4

Paris;11;125;11.4

White Hall;11;129;11.7

Wynne;11;134;12.2

Harding Academy;11;138;12.5

Little Rock Parkview;11;142;12.9

Bryant;10;132;13.2

Charleston;10;133;13.3

Prescott;11;150;13.6

Bigelow;10;137;13.7

Shiloh Christian;11;152;13.8

Clarendon;9;125;13.9

Marked Tree;10;148;14.8

Crossett;11;165;15.0

*Season is over

