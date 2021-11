Arkansas women at Arkansas State

WHEN 7 p.m.

RECORDS Arkansas State 2-1, Arkansas 2-1

SERIES Arkansas leads 5-3

TV None

RADIO Razorback Sports Network

INTERNET ESPN-Plus

PROBABLE STARTING LINEUPS

ARKANSAS

POS. NAME, HT, YR;PPG;RPG

G Marquesha Davis;6-0;Jr.;5.7;2.7

G Sasha Goforth;6-1;So.;12.0;4.7

G Amber Ramirez;5-9;Sr.;10.3;3.3

G Makayla Daniels;5-9;Jr.;8.3;5.7

F Erynn Barnum;6-2;Jr.;14.3;6.7

COACH Mike Neighbors (80-51 in fifth season at Arkansas, 178-92 in ninth season overall)

ARKANSAS STATE

POS. NAME;HT.;YR.;PPG;RPG

G Lauren Pendleton;5-9;Fr.;15.7;3.7

G Morgan Wallace;5-10;Sr.;14.7;5.3

G Keya Patton;5-7;Jr.;11.7;4.3

G Mailyn Wilkerson;5-6;Fr.;9.0;1.0

F Trinitee Jackson;6-3;Jr.;9.7;6.7

COACH Matt Daniel (22-32 in third season at ASU, 165-167 in 11th seasaon overall)

TEAM COMPARISON

Arkansas State;;Arkansas

89.3;Points for;87.0

75.0;Points against;60.3

-9.3;Rebound margin;3.3

9.3;Turnover margin;9.3

42.4;FG pct.;42.0

31.0;3-pt pct.;.29.2

73.1;FT pct.;67.9

CHALK TALK There's 10 Arkansans combined on the two rosters. ... The first meeting between the two teams came on Dec. 10, 1977, and was won by Arkansas State 67-59 in Jonesboro. ASU won two of the first three.

-- Paul Boyd