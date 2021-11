Burglaries

Little Rock

72202

• 1726 E. Second St., residential, Kevon Hardy, 11:13 p.m. Nov. 12, property value unknown.

• 1868 Wolfe St., commercial, Witness Tabernacle, 7 p.m. Nov. 12, property valued at $2,100.

72204

• 4401 W. 12th St., commercial, K&W Food Mart, 6:23 a.m. Nov. 18, property valued at $1504.

72205

• 5708 Lee Ave., residential, Matthew Grimm, 8:30 a.m. Nov. 12, property valued at $301.

• 5712 Lee Ave., residential, Tyler Prause, 4:03 p.m. Nov. 12, property value unknown.

• 4023 Lee Ave., commercial, Childrens House Montessori School, 6:56 a.m. Nov. 13, property valued at $841.

• 124 John Barrow Road, commercial, Sharks Chicken, 3:49 a.m. Nov. 14, property value unknown.

• 6115 W. Markham St., residential, Ashley Avery, 8:55 p.m. Nov. 16, property value unknown.

• 8 Serenity Dr., residential, Heather Pile, 3:57 p.m. Nov. 17, property valued at $1,101.

72206

• 1301 Wright Ave., residential, The Lion of Judah COGIC, 1:30 p.m. Nov. 11, property valued at $25.

• 101 Hayes Dr., residential, David Lewis, 12:30 p.m. Nov. 11, property valued at $2,435.

• 2204 S. Pulaski St., residential, Markevius Blockett, midnight Nov. 14, property value unknown.

72209

• 2401 W. 65th St., commercial, Magnuson Hotel, 4:03 p.m. Nov. 12, property valued at $2,025.

• 9621 Interstate 30, commercial, Arkansas Copier Center, 3:15 a.m. Nov. 13, property valued at $264.

• 3953 Wooddale Dr., residential, Monica Jackson, 2:12 a.m. Nov. 14, property value unknown.

• 8000 Geyer Springs Road, commercial, Shell Gas Station, 4:56 a.m. Nov. 15, property value unknown.

• 4 Doe Run Cove, residential, Jaylenn Parker, 10 p.m. Nov. 15, property valued at $601.

• 8610 Geyer Springs Road, commercial, Boll Weevil Pawn, 8:12 a.m. Nov. 15, property value unknown.

• 9101 Auxor Road, residential, Chireiona McFadden, 8:16 a.m. Nov. 17, property value unknown.

• 4808 Terra Vista Cir., residential, Kiarra Mitchell, 7:29 p.m. Nov. 18, property valued at $81.

72210

• 5 Par Dr., commercial, Franklin Brown, 3 p.m. Nov. 13, property valued at $3,820.

• 11 Par Dr., residential, Polly Beller, 5:13 p.m. Nov. 14, property value unknown.

72212

• 11615 Cantrell Road, commercial, Superstop, 1:51 a.m. Nov. 16, property valued at $2,025.

72227

• 1400 Old Forge Dr., residential, Eboni Jackson, 1:37 a.m. Nov. 14, property valued at $2,601.

• 9214 N. Rodney Parham Road, commercial, Midas, 1:38 a.m. Nov. 19, property value unknown.