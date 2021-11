Pulaski County real estate transactions of $150,000 or more; deeds recorded Oct. 25-29.

TCG-Markham, LLC to Ari Eat, LLC, L2D, Markham Commercial Replat, $1,100,000.

CDRN Sherwood, LLC to Alina, Inc., L5, St. Vincent North, $990,000.

Stuart Vess; Rita Jean Vess to White Properties II Limited Partnership, Pt NW NW 2-2N-13W, $850,000.

Melinda K. Selby; The Julia L. Fogleman Revocable Trust to Chris Maris Custom Home & Remodeling, LLC, 9 Edgehill Road, Little Rock, L23, Edge Hill, $750,000.

Hertha K. Moriconi; Hertha K. Moriconi Revocable Trust to Jeremy Dean Hyde; Amy June Hyde, L9B B205, Park Hill NLR, $720,000.

Herbert C. Rule, III to Marilynn Porter; Robert Porter, 2120 N. Spruce St., Little Rock, L6 B6, Country Club Heights, $699,000.

Richard Zemann; Mary O'Dell Zemann (dec'd) to Clair Patrice Miller; Stanley D. Miller, 3 Rubra Court, Little Rock, Lot A2 B13, Chenal Valley, $610,000.

Melanie Taylor to Summer L. DeProw Revocable Trust, 4908 Lee Ave., Little Rock, Ls12-13 B26, Pulaski Heights, $531,000.

Commissioner In Circuit to BancorpSouth Bank, 4124 S. Shackleford Road, Little Rock, Pt SW SW 15-1N-13W, $520,513.

Hartness Construction Co., Inc. to Michael Mueller; Megan Mueller, 201 Caurel Lane, Little Rock, L6 B57, Chenal Valley, $520,000.

Robert M. Cearley; Sarah T. Cearley; Sarah Teague Cearley; Cearley Family Trust to Thomas B. Elam; Sheena Elam, 8 Rosans Court, Little Rock, L18 B77, Chenal Valley $520,000.

Brian D. Dollar; Cherith A. Dollar; The Brian D. And Cherith A. Dollar Joint Revocable Trust to Tennille Mitchell-Tims; Shannon Tims, 38 Commentry Drive, Little Rock, L52 B72, Chenal Valley- Epernay Place, $515,000.

Riviera Partners, LLC to Timothy John Stevens; Emily Parke Stevens; The Stevens Family Revocable Trust, Unit 901, Riviera HPR, $500,000.

Daxa S. P., Inc. to Shiv Dharma, LLC L2, James Bona, $500,000.

Kelly Ross Journey; Alyssa Dawn Journey; The Living Trust Of Kelly & Alyssa Journey to Mark S. Ruppel; Tammy Lawrence-Ruppel, 1 Countryside Cove, Little Rock, L1, Pinnacle Valley Phase I, $500,000.

Antoine O. Lucas; Jessica L. Lucas to Dinesh Edem; Priya Singh, 18 Woodfern Drive, Little Rock, L18 B22, Woodlands Edge, $495,000.

Samuel Berry Thompson; Diana E. Thompson to Jonathan David Campbell; Jordan Brooke Campbell; The Campbell Family Revocable Living Trust 311 Valley Club Circle Little Rock, L21 B10, Pleasant Valley, $490,000.

Timothy D. Ridge to Azka Munawar; Ayaz Ghani, 7 Windrush Point, Little Rock, L70 B2, Woodlands Edge, $470,000.

Ardoin Properties, LLC to Mark J. Jenkins; Tonja N. Jenkins, 1110 Tahoe Drive, Maumelle, L5A B26, Maumelle Valley Estates, $446,900.

Bradley A. Buie; Sheila R. Buie to Sherise Edwards; Kwadere Cannady, 8816 Trail Creek Drive, Sherwood, L49 B4, Creekside, $439,000.

Charles Underwood; Tracy Underwood to Daniel P. Bracco, 17100 Edinburgh Drive, Little Rock, L75, Lochridge Estates, $435,500.

Chase Fox; Kaitlyn Fox; Kaitlyn Ives to Jerry Harmon Carlisle; Suzanna Kay Carlisle; Jerry Harmon Carlisle And Suzanna Kay Carlisle Revocable Trust Agreement L67, Lochridge Estates, $420,000.

Vikki L. Moore Hearn; Bryan Hearn to Edward A. Davis, Jr.; Diedre F. Davis 123 River Valley Loop, Maumelle, L14 B12, Maumelle Valley Estates, $415,000.

Laura L. McGee to Geoffrey Paul Lessel; Kelly Christine Lessel, 13612 Napoleon Road, Little Rock, L58, Carriage Creek Phase I, $415,000.

The Bank Of New York Mellon to Sammie P. Strange; Anita K. Strange, 12712 Natural Steps Drive, Roland, Pt SW NE 27-3N-14W, $412,100.

Pfeifer Family Limited Partnership #1 to Barnes Family Foundation, L8 B10, Northshore Business Park, $406,632.

Pfeifer Family Limited Partnership #1 to NS Golf Range, LLC, L13R B10, Northshore Business Park, $402,800.

Allan R. Greer; Nancy C. Greer to Kenneth Cody Overall, 3015 Woodsgate Drive, Little Rock, L15 B4, Woodlands Edge, $400,000.

Scott A. Dent; Shelley R. Dent to Danita Henry; Rosalyn Henry 4314 Old Oak Drive, Little Rock, L12, Longlea Manor $385,175.

Ace General Contractors, Inc. to Kanda Calamese; Terrance Mems, 110 Sienna Lake Lane, Little Rock, L73 B1, Sienna Lake, $382,000.

Larry Walden, LLC to Mark S. Evans; Suzanne M. Evans, 8717 Rapid Water Drive, Sherwood, L14 B14, Creekside, $380,000.

Arunkumar Jagaishbhai Modi; Shruti Niketan Tewar to Jan Stevenson Williams, L20 B3, Elmhurst, $375,000.

Delton L. Brown, Sr.; Bobby Lee Brown Revocable Living Trust to Wylie Family Enterprises II, LLC 24925 Lawson Road, Little Rock, Pt NW SW 18-1N-14W, $375,000.

Sean Thomas Fitzgerald; Cara Fitzgerald to Kellen Sweat; Elizabeth Sweat, 110 Pebble Beach Drive, Little Rock, L135, Longlea, $369,500.

Jimmy D. Stewart; Rebekah T. Stewart to Tammy H. Edwards 114 Clermont Lane, Little Rock, L428, The Country Club Of Arkansas, $365,000.

Max Jackson; Merlin Hagan; The LJ Carter And Maylene H. Carter Revocable Trust to Jimmy D. Weaver, 5 Duquesne Drive, Little Rock, L2 B48, Chenal Valley, $365,000.

Graham Smith Construction, LLC to Charlie A. Roberts; Jennifer L. Bailey, 112 Rosemary Way, Little Rock, L6 B2, Parkside At Wildwood, $365,000.

Jason P. Truby; Audra J. Truby to Gary Upp; Deborah Upp, L18, Fawnwood, $362,500.

Richard W. Cassat; Nancy M. Cassat to Jason P. Truby; Audra J. Truby, 26325 Kanis Road, Little Rock, Pt NE NE 36-2N-15W, $362,000.

Daniel Lewis O'Leske; Jennifer Lynn O'Leske to Carol L. Strange, L14 B28, Maumelle Valley Estates, $360,000.

Kathleen Marie Braune; Kathleen Marie Braune Revocable Trust; John C, Braune; John C, Braune Revocable Trust to Barbara D, Fletcher, L6 B4, Wildwood Ridge Phase I, $358,000.

Kathryn Whaley Searcy; Kathryn Whaley Living Trust to Alexa Bessette; Patrick Tanner Milligan L36, Longlea X, $355,000.

Andre Hutson to Carol McCoggins, 14201 Orleans Drive, Little Rock, L352, St Charles, $353,000.

David W. Thomas; Mary Katherine Thomas, to Cheryl B. Gittens, 7 Red Cedar Cove, Little Rock, L82, Pebble Beach Woods, $351,110.

Neta L. Wood; The Neta L. Wood Living Trust- Revocable Trust Declaration to Becky W. Keogh, 12719 Hunters Hill Road, Little Rock, L40, Hunters Cov,e $350,500.

Laura A. Taylor to Mark Holt; Caroline Holt, 2501 N. Grant St., Little Rock, L6 B27, Park View, $345,000.

Christopher Bowie; Courtney Bowie to O'Dell Johnson, 9017 Stillwater Road, Sherwood, L5 B8, Creekside, $339,900.

Dickey Family Homes, LLC to Vassie Victoria Akins, 110 Keystone Lane, Maumelle, L6 B25, Maumelle Valley Estates Phase XVIII. $339,700.

Norman E. Harrison, Jr.; Josephine Peggy Harrison to Kathryn Whaley Searcy, L18 B1, Valley Ranch Phase II, $337,500.

Brent Lawlis; Madina Lawlis to Darryl Ross, 315 Rock St., Apt. 710, Little Rock, Unit 710, River Market Tower HPR, $335,000.

Jeffrey W. Herring; Kristin R. Herring to Darryl J. Hicks, 207 Hidden Valley Loop, Maumelle, L4 B5, Maumelle Valley Estates, $334,000.

Timothy D. Mills; Minnie L. Mills to Christopher Allen Todd, 510 Lasalle Drive, Little Rock, L695, St. Charles, $325,000.

Darryl Kevin Ragland to Paul Sobczak; Linko Sobczak, 7 Poydras Drive, Little Rock, L119, St. Charles, $324,500.

Sowards Contracting Services, Inc. to Jason D. McFadden; Joanna P. McFadden, 148 Ridgeview Trail, Maumelle, L15 B2, Ridgeview Trails Phase I, $322,000.

Urssell Pitts; Brecken Pitts to Sangre Investments, LLC 4 Meredith Court, Little Rock, L2, Meredith Manor, $318,000.

Sally Jo Pryor; Alton Duane Pryor to Scott Norman Benson; Ranee Jane Holt-Benton, 6102 W. Republican Road, Jacksonville, Pt SW SW 27-4N-11W, $305,000.

Dustin C. Laroux to Jewel Abraham; Bintu Kuthukallunkal Kurian, 20 Kanis Creek Place, Little Rock, L10, Kanis Creek, $305,000.

Paris E. Henderson; Stephen M. Henderson to Felicia Hatcher, 137 Beaver Creek, Maumelle, L19 B23, Maumelle Valley Estates, $305,000.

Michael L. Lynch; Angela Lynch to Dennis Bramlett; Valery Bramlett, 106 Castellane Court, Maumelle, L622R, The Country Club Of Arkansas, $303,000.

Ambre L. Pownall; Thomas Pownall to Carissa Holsted; Adam Holsted, 4307 Lakeview Road, North Little Rock, L82 B202, Park Hill NLR, $292,000.

Isaiah61 Family, LLC to Amy Michelle Berryman, L9A B7, Glenn Hills Repla,t $290,000.

Bobette Kelley to Mildred Lockwood; Richard Grant Morshedi; Anna Christina Morshedi, 26 Taylor Park Loop, Little Rock, L8 B2, Taylor Park, $290,000.

Amy L. Ford to Brian John Fairman; Alina Poroshina, 14109 Sweet Bay Drive, Little Rock, L12 B6, Parkway Place, $290,000.

JV Choice Properties, LLC to George W. Pree, 8201 Kanis Oaks Drive, Little Rock, L30R, Kanis Village Phase I Replat, $289,000.

WMCC Properties, LLC to Morlin M. McCoy, L26C, Mountain Terrace Estates Townhomes Phase II, $287,612.

WMCC Properties, LLC to Dana Baxley, L26D, Mountain Terrace Estates Townhomes Phase II, $287,162.

WMCC Properties, LLC to Kenneth L. Grooms; Bettye E. Grooms, L26A, Mountain Terrace Estates Townhomes Phase II, $280,251.

Pleasant Properties, LLC to Elliot Enderlin, 1311 Jennifer Lane, Little Rock, L144, Marlowe Manor Phase II, $280,000.

Omar D. Akel; Brittaney Akel to Clayton Ketzscher; Brenda Ketzscher, 200 Birnham Cove, North Little Rock, L62 B1, Windsor Valley, $280,000.

Pfeifer Family Limited Partnership #1 to Barnes Family Foundation, Pt SE 24-2N-13W; Pt NW 19-2N-12W, $275,265.

Marvin Smith; Melissa Mesmith Smith to Matthew Edwin Frizzell; Josephine Ann Frizzell, 7361 Deer Meadows Court, Sherwood, L11 B2, Gap Creek, $275,000.

Raed S. Musallam; Tina Musallam to Zayre Lewis, L2 B2, Windsor Valley, $275,000.

Priscilla C. White to Othensia Gabbidon, 1200 Coolhurst Ave., Sherwood, L12 B1, Queensbrook, $275,000.

Daryl Brock Custom Homes, Inc. to Hunter L Mobbs; Angie Melodie Normand-Hannis, 103 Lydia Drive, Maumelle, L38, Carnahan Village, $274,900.

Mike B. Lands; Denita J. Lands to Thomas L. Martin; Brenda Martin, 8 Sugar Creek Road, North Little Rock, L4 B10, Overbrook, $270,000.

Michael L. Ralls; Maryse V. Ralls to Jasmina Jakupovic, 110 Summit Valley Circle, Maumelle, L24 B22, Maumelle Valley Estates, $265,000.

New Horizon Properties, LLC to Donald Matthew Larson; Sarah Ruth DeJesus Lintag, 3609 Dunkeld Drive, North Little Rock, L9 B70, Lakewood, $260,000.

A Paradise Home Builders, LLC to Shaikia Mallett, 5 Buck Creek Drive, Little Rock, L22 B6, Deer Meadow, $256,000.

Flavio L. Garcia-Pires; Thales DeOliverira Souza to Tonya L. Mead, Ls62-63 B5, Walton Heights, $255,000.

Bonnie Susan Eans; Judy Ann Whinery to Claire E. Bewley, 1004 Pine Valley Road, Little Rock, L118, Kingwood Place, $255,000.

John E. Bishop; Cynthia A. Bishop (dec'd) to Jacob McKinney, 4 Conners Court, Little Rock, L549, Otter Creek Community Phase IV-A, $250,000.

Buffy Maynard; James Maynard to Jerome L. Bridgers; Alytrius D. Bridgers, 101 N. Beverly Ave., Sherwood, L4 B321, Park Hill NLR, $250,000.

Jason Marshall; Candace Marshall to Andrew Kostelak, L1382, Montmartre Phase IIIA- The Country Club Of Arkansas PRD Phase XXI, $250,000.

Tarunkumar L. Patel; Hastina T. Patel to Daxa S. P., Inc L2, James Bona, $250,000.

Kary M. Bennett; Shelly D. Bennett to Kennith Eric Burton; Kimberly Burton, 112 Beaver Creek Lane, Maumelle, Maumelle Valley Estates Phase IV, $250,000.

Anne Solomon; George Patrick Solomon to Matthew Klaus, 6716 Kenwood Road, Cammack Village, L103, Cammack Woods, $248,400.

Pamela D. Korenblat; The Billy Dean Paige And Ima Jean Paige Living Revocable Trust to Lisa Ann Lowery, 1821 Pickering Lane, Little Rock, L20, Oakhill 1st, $248,000.

Grace Realty, LLC to Dontoray Burton, 19 Kings Court, Little Rock, L383, Pleasantree 1st, $246,000.

Jakeboy Properties, LLC to Krystal Brooke Moore, 3504 Bunker Hill Drive, North Little Rock, L8 B62, Lakewood, $245,900.

Eric Spann; Dana Spann to Isaac Sims; Jessica Saunders Sims, 2515 Echo Valley Drive, Little Rock, L5, Echo Valley Court, $245,000.

Anthony C. Stallings; Jennifer D. Stallings; Jennifer D. Labhart to Clifton M. Orr; Kimberly P. Orr, 127 Congressional Drive, Little Rock, L175, Kenwood Estates Phase IB, $245,000.

REI Nation, LLC to Patricia Helena Cuba Yepez, 24 Butterfly Cove, Little Rock, L186, Otter Creek Community Phase II-B, $240,000.

Hakon Broberg to Deedra M. Lee; Ivan Lee, 33 Vantage Drive, Maumelle,. L16, Woodland Heights, $240,000.

Shirley Wooten; Paul D. Wooten (dec'd) to Tabor Oak Properties, LLC 10510 Alexander Road, Mabelvale, Pt SW SW 10-1S-13W, $240,000.

William Maez to Jalisa Carey, 12419 Woodbourne Drive, Little Rock, L32 B3, Cherry Creek, $240,000.

Lois Kathleen Glover to Bradley Courtway; Caitlyn Courtway, 2205 Ozark Drive, North Little Rock, L26 B63, Indian Hills, $239,500.

Betty H. Jones; Rebecca E. Kauffman to Anne Woods, 8222 Leatrice Drive, Little Rock, L89, Sheraton Park Section D, $233,000.

John Daniel Payne; Melissa G. Payne to Matthew Y. Albonetti; Nadia V. Albonetti, 1501 Dovecote Lane, Sherwood, L17 B12, East Meadows, $228,000.

Heidi L. Webb to Bill Chamberlin L57 B3, Walton Heights, $225,000.

Katie Beth Evans; Katie Beth Brantley to Thomas Blair Lowther, 11919 Brook Forest Drive, Little Rock, L113, Sandpiper Creek, $225,000.

Strawn Holdings, LLC to Arkansas State Highway Commission, Pt SE NW 17-3N-10W, $221,292.

Nathan Scott James; Darrell Ray Heath to Charles R. Massey; Joyce M. Massey, 8218 Leatrice Drive, Little Rock, L87, Sheraton Park Section D, $220,000.

QTS Consulting, Inc. to The Boylston Apartments Limited Partnership, Ls17-18 B2, Beach, $220,000.

Steven L. Kirk; Elizabeth J. Kirk to Amy Billingsley; Gregory Dallas Eason, 7308 Westwind Drive, North Little Rock, Pt NE SW 12-2N-13W, $218,000.

Tonya A. Stripling; J. Eric Stripling (dec'd) to Dawn Bailey, Ls19-20 B3, Altheimer, $218,000.

Latonya T. Williams to Joshua Crihfield; Carol Crihfield, 1705 Troop Court, Jacksonville. L22, Bease Meadows Phase 1A, $214,900.

Amos Smotherman; Whitney Smotherman to Peter David Oehler; Debora Oehler, 1916 War Eagle Drive, North Little Rock, L26 B30, Indian Hills $212,500.

Arzell Lee Phillips to Gary Lamont Domineck, 11005 Hinori Drive, North Little Rock, L58, Cypress Crossing, $212,000.

Joann Gutierrez-Bett; Joshua Sean Bett to Edward Francis McManus, III 1717 Pilot Court, Jacksonville, L4, Base Meadows Phase I-A, $210,000.

Katherine Elizabeth Lashley; Katherine Dombek to Ronald A. Stenseng, Sr.; Sally W. Stenseng, 610 Atkins Road, Little Rock, L16 B9, Gilbralter Heights, $210,000.

Paul D. Halbrook; Barbara L. Halbrook; Halbrook Living Trust to Gregory Brown; Gail L Brown, 1501 Faircove Loop, North Little Rock, L31 B8, Summerwood, $210,000.

Christina Louise Smith; Christina Louise Jurdon; Jason Smith to Alyce E. Zottoli, 900 W. B Ave., North Little Rock, L26 B63, Park Hill NLR, $208,000.

Massey D. Bates; Effie Joy Bates to Kevin V. Keefe; Mabry A. Keefe, 35 Dove Creek Circle, North Little Rock, L7 B19, Overbrook, $208,000.

Ray Higgins; Judy G. Higgins; Higgins Living Trust to Micah L. Brackett; Kensy L. Araujo Acevedo, 11418 Jamestown Drive, Little Rock, L294, Walnut Valley 2nd, $205,500.

Eric S. Simon: Rachel F. Berman to Tyler M. Goss, 611 Trumpler St., Little Rock, L7 B9, Gibralter Heights, $205,000.

Debra D. Gore; George A. Gore to Kendra A. Lee; Palmer Lee, 6 Evert Court, Little Rock, L559, Otter Creek Community Phase IV-A, $205,000.

REI Nation, LLC to Juan Jose Fernandez Alvarez; Maria Laura Fermin Gutierrez, 45 High Timber Drive, Maumelle, L3, High Timbers, $200,000.

Randy J. Murray; Lauren K. Murray to Kerry K. Ward, 4609 Lakeview Road, North Little Rock, L92 B202, Park Hill NLR, $200,000.

Noah L. Beaudin to Francella K. Merritt, 6 Post Oak Loop, Sherwood, L3 B11, Oakbrooke Phase VI, $200,000.

Mark R. McElrath to Christopher Keith Johnson, 5 Coronado Cove, Maumelle, L34, Brookshire, $199,900.

Harry Dee Loucks; Mildred Woods Loucks to Broadway Oppertunity Fund, LLC, 1414 Broadway St., Little Rock, Ls7-9 B207, Original City Of Little Rock, $199,900.

Charles E. Doiron; Chenin Doiron to Lakita L. Childs L40, Austin Lakes Pointe, $199,000.

Rausch Coleman Homes Little Rock, LLC to Shabria Dobbins, 10221 Brandi Kay Drive, North Little Rock, L46, The Country Club Of Arkansas Phase 25-A, $198,815.

Kathryn TP Antley to Gregory Shaffer; Kimberly Shaffer, L148, Kingwood Place, $198,000.

Chad McCormick; Dianne McCormick to Garland Britt Dunlap; Amy Kristine Dunlap, 11301 Garrison Road, Little Rock, Pt SW SW 7-2N-14W, $195,500.

Donald E. Claude to Kivin Green; Jennifer Hill-Green, 5401 Westview Drive, North Little Rock, L16 B1, Pike View $195,000.

Anita Louise Newton; Fred G. Newton (dec'd) to Nacole V. Webster, L89R, Tanglewood Replat. $195,000.

David S. Baxter to Jessica Marie Haig, 3025 Miracle Heights Cove, Sherwood, L35, Miracle Heights $195,000.

Pine Valley Real Estate, LLC to Graham Whitsett, 300 Pine Valley Road, Little Rock, L35, Westover Hills, $189,900.

Kevin Wayne Purifoy; Patricia Gail Purifoy to TF Ventures, LLC 211/213 N. Pierce St., Little Rock, L22 B2, Strong & Waters, $189,900.

Stephanie Birdsong to Haven Britney Jaggers, 14101 Ridgewood Drive, Little Rock, L40, Sandpiper Section A, $189,500.

Jordan L. Martz to Ian Andrew Reed, 10301 Short Marche Road, North Little Rock, Pt NE SE 35-3N-35W, $188,000.

Rausch Coleman Homes Little Rock, LLC to BSFR III Owner I, LLC 12204 Wahoo Drive, North Little Rock, L493, Faulkner Crossing Phase 10, $180,065.

Walter L. Edwards; Carlene Akins-Edwards to BSFR III Owner I, LLC, 5 Bjorn Borg Court, Little Rock, L478, Otter Creek Community Phase IV-A, $180,000.

Henryk Szwedo; Grazyna Szwedo (dec'd) to Sweet Rain Properties, LLC 12605 Pleasant View Drive, Little Rock, Ls54-55, Pleasant View Phase II, $180,000.

Lilia Sujey Sanchez; Jose Amando Sanchez-Feliciano to Elman U. Castanon Miranda; Dilva I Clemente 7201 Colonel Glenn Road, Little Rock, L2, West Acres, $180,000.

Renee H. West; Kevin West to Peter Skarda; Chancey Womack, 12617 Coulter Lake Road, Mabelvale, L8, Castle Valley, $179,500.

Dennis Ray Beck to Richard Kumi 6504 W. Third St., Little Rock, L13, Plaza Terrace, $179,500.

Kimberly Smith; Kimberly S. Jones to Andrew Lutz, 5 Cherry Valley Drive, Little Rock, L56, Walnut Valley, $179,000.

Wanda J. Fields to Sherry R. Smith, 14017 Knighton Cove, North Little Rock, L19 B4, Stone Links, $178,000.

Nancy Carol Furnell Greer; The Nancy Furnell Greer Irrevocable Trust to E & R Properties, LLC, Ls 126-127, Normandy, $175,000.

Abdallah Abdellatif to Terkessa Stone, 8211 Oxford Valley Drive, Mabelvale, L3 B9, Oxford Valley, $175,000.

Jacob Walter Schackman to Tony Thomason; Danette Thomason, 116 Markhaven Ave., Sherwood, L22 B4, Autumbrook Annex, $172,700.

Victoria Brown to Hildebran Investment Properties, LLC L15, Pond's Edge, $170,000.

REI Nation, LLC to GK Cocotier, L83, Stonewall Phase I-A, $170,000.

Brenda M. Ray to Willie Hudson, Jr.; Olivia Hudson L46, Westfield Phase III, $170,000.

Angela K. Kelly; Estate Of Jacqueline Nell Griffin (dec'd) to Paula Nance, L5 B2, Virginia Heights, $169,000.

Lee Eaton to Scarlet Sims, 310 Rice St., Little Rock, L4 B12, Capitol View, $168,000.

Susan L. Murray to Brent Mark; Brad Mark, 717 Wildwood Ave., Sherwood, Ls22-24 B316, Park Hill NLR, $167,350.

Patriot Properties, LLC to Trevor James Hudson, L41, Markham Manor, $165,000.

Equity Trust Company/ Jiang Liu Roth IRA 200316928 to Taniecka S. Burnett; Anthony Wayne Burnett, 3322 Duke Court, Little Rock, L10, Campus Place, $165,000.

Barbara J. Brown to Linda L. Jones; Tracy D. Jones 605 Stagecoach Village, Little Rock, L35, Stagecoach Village Tract A Phase 2, $165,000.

Dickie R. Tyler; Deborah A. Tyler (dec'd) to Stephen Almasy, L16, Collenwood Phase I, $165,000.

Robert A. Yagos; Loval L. Yagos; The Bob And Val Yagos Family Revocable Trust to Alton Duane Pryor; Sally Jo Pryor, Pt Section 19-4N-10W, $165,000.

Anthony Simmons to BSFR III Owner I, LLC, 34 Brookridge Drive, Little Rock, L13, Midwood Manor, $162,800.

Sara Kaye Denny to Sharon Shelton, 3518 N. Poplar St., North Little Rock, L12 B33, Park Hill NLR, $153,000.

Whitwell, Ryles Dismang, LLC to Carlos Albarran Santana; Maria Teresa Gomez, Pt Blks 33-34 & 46-48, Original Town Of Alexander, $150,000.

City Of Little Rock to Christine Morris, 4711 W. Charles Bussey Ave., Little Rock, L3 B1, Hyde Park, $150,000.