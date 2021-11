DP World Tour Joburg Open scores

DP WORLD TOUR

Joburg Open

At Randpark GC

Johannesburg, South Africa

Purse: $1.1 million

Par 71, 7,506 yards

Partial first round

NOTE The first round was suspended because of inclement weather with 42 golfers on the course. The round will be completed today.

65 (-6)

Angel Hidalgo, Spain34-31

66 (-5)

Ashley Chesters, England30-36

67 (-4)

Pep Angles, Spain34-33

Hennie Du Plessis, South Africa34-33

Dylan Frittelli, South Africa33-34

Alfredo Garcia-Heredia, Spain34-33

Frederic Lacroix, France31-36

68 (-3)

Oliver Farr, Wales32-36

Stephen Ferreira, Portugal33-35

Ross Fisher, England34-34

Masahiro Kawamura, Japan34-34

Shaun Norris, South Africa32-36

Renato Paratore, Italy34-34

Yannik Paul, Germany33-35

Dale Whitnell, England33-35

69 (-2)

Oliver Bekker, South Africa32-37

Aaron Cockerill, Canada34-35

Chase Hanna, United States35-34

Justin Harding, South Africa33-36

Jean Hugo, South Africa34-35

Michael G Palmer, South Africa35-34

70 (-1)

Merrick Bremner, South Africa34-36

Christopher Cannon, England34-36

Ruan Conradie, South Africa36-34

Keenan Davidse, South Africa35-35

Jens Fahrbring, Sweden34-36

Benjamin Follet-Smith, Zimbabwe34-36

Daniel Gavins, England34-36

Niall Kearney, Ireland35-35

Callum Mowat, South Africa32-38

Robin Sciot-Siegrist, France34-36

Oliver Wilson, England34-36

71 (E)

Thomas Aiken, South Africa36-35

Bobby Bai, China36-35

Louis De Jager, South Africa34-37

David Drysdale, Scotland33-38

James Du Preez, South Africa33-38

Bryce Easton, South Africa35-36

Luca Filippi, South Africa35-36

Ricardo Gouveia, Portugal33-38

Alex Haindl, South Africa34-37

Rupert Kaminski, South Africa36-35

Anton Karlsson, Sweden36-35

Jacques Kruyswijk, South Africa34-37

Romain Langasque, France36-35

Madalitso Muthiya, Zambia35-36

Wilco Nienaber, South Africa35-36

Richie Ramsay, Scotland37-34

Martin Rohwer, South Africa32-39

Brandon Stone, South Africa36-35

Darius Van Driel, Netherlands32-39

MJ Viljoen, South Africa37-34

72 (+1)

Jaco Ahlers, South Africa36-36

Jacques Blaauw, South Africa34-38

Steven Brown, England35-37

Dean Burmester, South Africa35-37

Estiaan Conradie, South Africa39-33

Darren Fichardt, South Africa35-37

Daniel Greene, South Africa35-37

Marcus Helligkilde, Denmark36-36

Haydn Porteous, South Africa34-38

Jaco Prinsloo, South Africa35-37

Nikhil Rama, South Africa35-37

JC Ritchie, South Africa33-39

Kristof Ulenaers, Belgium32-40

Lars Van Meijel, Netherlands36-36

Daniel Van Tonder, South Africa34-38

Johannes Veerman, United States34-38

Martin Vorster, South Africa35-37

73 (+2)

Jack Harrison, England37-36

David Howell, England35-38

Daan Huizing, Netherlands36-37

Ruan Korb, South Africa39-34

Matthias Schmid, Germany36-37

Joel Stalter, France35-38

Ockie Strydom, South Africa37-36

Rourke Van Der Spuy, South Africa37-36

Justin Walters, South Africa37-36

74 (+3)

George Coetzee, South Africa38-36

Ugo Coussaud, France35-39

Lorenzo Gagli, Italy37-37

James Kingston, South Africa33-41

Richard McEvoy, England36-38

Pieter Moolman, South Africa38-36

Lee Slattery, England36-38

Graeme Storm, England33-41

Leaderboard

GOLFERSCORETHRU

T. Lawrence, South Africa-617

Angel Hidalgo, Spain-618

Ashley Chesters, England-518

Pep Angles, Spain-418

Zander Lombard, South Africa-417

Lorenzo Scalise, Italy-417

Hennie Du Plessis, South Africa-418

Dylan Frittelli, South Africa -418

Alfredo Garcia-Heredia, Spain-418

Frederic Lacroix, France-418