UA men's basketball on TV schedule

ARKANSAS MEN'S TV SCHEDULE

• The University of Arkansas announced its 2021-22 televised games on Thursday:

DATEOPPONENTTIMETV NETWORK

Nov. 22vs. Kansas State^8 p.m.ESPNEWS

Nov. 23vs. Cincinnati/Illinois^TBDESPNEWS/ESPN2

Nov. 28Penn3 p.m.SEC Network

Dec. 7UNC-Charlotte8 p.m.SEC Network

Dec. 21Elon6 p.m.SEC Network

Dec. 29at Mississippi State*8 p.m.SEC Network

Jan. 4Vanderbilt*7:30 p.m.SEC Network

Jan. 8at Texas A&M*noonSEC Network

Jan. 12Missouri*8 p.m.SEC Network

Jan. 15at LSU*TBAESPN2/ESPNU

Jan. 18South Carolina*6 p.m.SEC Network

Jan. 22Texas A&M*7:30 p.m.SEC Network

Jan. 26at Ole Miss*6p.m.SEC Network

Jan. 29West Virginia1 p.m.ESPN2/ESPNU

Feb. 2at Georgia*6 p.m.ESPN2/ESPNU

Feb. 5Mississippi State*7:30 p.m.SEC Network

Feb. 8Auburn*6 p.m.ESPN/ESPN2

Feb. 12at Alabama*11 a.m.ESPN/ESPN2

Feb. 15at Missouri*8 p.m.SEC Network

Feb. 19Tennessee*1/3 p.m.ESPN/ESPN2

Feb. 22at Florida*6 p.m.ESPN/ESPN2

Feb. 26Kentucky*1 p.m.CBS

March 2LSU*8 p.m.ESPN2/ESPNU

March 5at Tennessee*11 a.m./1 p.m.ESPN/ESPN2

^Game played in Kansas City, Mo. *SEC game