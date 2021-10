Neil -------- and ---------- ring Denzel ---------- and ---------- state Stephen ---------- and -------- Kong Henry -------- and ---------- River Harrison -------- and ---------- Bronco Bob -------- and -------- Diamond Tiger ---------- and -------- Hole Herbert ---------- and ---------- Dam Winston ---------- and ------------ Downs Answers: Diamond Washington King Hudson Ford Hope Woods Hoover Churchill

Print Headline: Super Quiz: Common Name of Person and Object

