High school statistics

Statistics

RUSHING

NAME, SCHOOL;ATT.;YDS;YPC;TD

Dede Johnson, Searcy;164;1,473;9.0;15

Connor Baker, Pocahontas;159;1,367;8.6;24

Darryl Kattich, Cedarville;158;1,137;7.4;11

Josh Ficklin, Bentonville;139;1,090;7.8;15

Josh Shepherd, Rogers;92;1,025;11.1;8

Da'Shawn Chairs, Elkins;105;1,010;9.6;20

Tyler Williams, CAC;157;997;6.4;16

Sundquist Church, FS Northside;131;923;7.0;9

Jayvean Dyer-Jones, LR Christian;138;910;6.6;10

Jaylen Hopson, Prescott;61;898;14.7;15

Koby Bradley, Nettleton;110;889;8.1;11

Hunter Talley, Siloam Springs;119;852;7.2;17

Keithlin Brown, Bigelow;59;844;14.3;16

Joe Himon, Pulaski Academy;70;834;11.9;17

Eli Craig, Rogers Heritage;124;801;6.5;10

C.J. Dickerson, Gurdon;79;793;10.0;6

Tyrique Jones, Crossett;89;790;8.9;9

Jabrae Shaw, Mills;65;790;12.2;12

Tevin Hughes, Lake Hamilton;104;787;7.6;11

James Jointer, LR Parkview;99;787;7.9;10

Ja'coriae Brown, Camden Fairview;123;769;6.3;13

Landen Haas, Southside Batesville;102;760;7.5;12

Boogie Carr, Conway;131;754;5.8;7

Jalen Dupree, Malvern;115;744;6.5;7

Ammorrion Dempsey, Hope;69;725;10.5;10

Ty Massey, FS Northside;120;724;6.0;7

Tre Hopkins, Nashville;127;722;5.7;5

Cade Forrester, Hoxie;86;718;8.3;7

Hunter Alexander, Bigelow;72;693;9.6;11

Cam Anderson, Marion;118;688;5.8;7

Landon Phipps, Springdale;156;683;4.4;9

Andrew Miller, Harding Academy;86;680;7.9;12

Torrance Moore, North Little Rock;99;674;6.8;7

Trey Wren, Melbourne;80;647;8.1;11

Kyler Austin, Gravette;111;646;5.8;7

Hayden Partain, Cedarville;108;632;5.9;5

Tyrance Marks, Foreman;95;630;6.6;6

Walker Ward, Walnut Ridge;110;612;5.6;4

Kai Watson, Walnut Ridge;119;609;5.1;11

Eli Masingale, Ozark;44;603;13.7;8

Braylen Russell, HS Lakeside;98;602;6.1;8

Shadarioius Plummer, El Dorado;86;599;6.9;9

Justin Crutchmer, Lake Hamilton;49;585;11.9;10

Braylon Watson, Malvern;97;583;6.0;6

Jake Glover, Greenwood;79;576;7.3;7

Chris Gannaway, Bryant;88;566;6.4;11

Daryl Searcy, Joe T. Robinson;77;563;7.3;5

Mason Bell, Cabot;88;557;6.3;7

Jacob Earl, Salem;86;532;6.2;5

Luke Buchanan, Springdale Har-Ber;85;520;6.1;5

Daniel Brown, Mills;37;518;14.0;4

Tayshawn Paskel, Crossett;64;516;8.1;6

Tyler Givens, Perryville;80;516;6.5;9

Sam Bell, Gurdon;78;489;6.3;8

Casey Johnson, Benton;66;489;7.4;7

Hudson Brewer, Springdale Har-Ber;118;488;4.1;11

Kendrick Martin, Lake Hamilton;67;485;7.2;4

Sharmon Rester, El Dorado;61;483;7.9;4

Landon Harrison, Lamar;68;480;7.1;8

Travelle Anderson, Osceola;51;479;9.4;8

Martavius Thomas, Camden Fairview;58;479;8.3;5

Brian Gittens, LR Christian;59;474;8.0;7

Cooper Wilcox, Greenbrier;48;473;9.9;11

Tony Balmer, Lamar;60;461;7.7;8

Brandon Johnson, Benton;55;454;8.3;6

Israel Gameros, Riverview;126;452;3.6;6

Tracy Daniels, Russellville;101;436;4.3;8

Konner Canterbury, Sheridan;85;431;5.1;8

KeJuan Booker, Hope;80;426;5.3;2

Carson Morgan, Bentonville West;58;411;7.1;5

Brady Noles, Alma;77;405;5.3;4

Omar Murray, Fayetteville;66;402;6.1;4

PASSING

NAME, SCHOOL;COMP.;ATT.;YDS;TD

Charlie Fiser, Pulaski Academy;153;269;2,427;29

Martavius Thomas, Camden Fairview;116;173;2,243;25

Austin Myers, Vilonia;162;214;2,183;30

Bladen Fike, Fayetteville;136;223;2,078;22

Jordan Mills, HS Lakeside;112;193;1,967;20

Luke Buchanan, Springdale Har-Ber;129;217;1,951;17

Rykar Acebo, Jonesboro;133;197;1,896;25

Sharmon Rester, El Dorado;99;157;1,874;23

David Sorg, FS Southside;174;296;1,872;18

Stran Smith, Benton;116;187;1,866;21

Donovan Whitten, Arkadelphia;83;148;1,783;23

Ethan Slavens, Hackett;89;189;1,763;21

Hunter Talley, Siloam Springs;1113;209;1,692;12

Zach Berkemeyer, Atkins;115;203;1,672;18

Kade Smith, Harding Academy;126;176;1,610;13

Jake Casey, Bentonville West;118;200;1,609;12

Donovyn Omolo, Conway;108;180;1,609;15

Josh Lawson, Centerpoint;76;108;1,602;20

Ckyler Tengler, Searcy;95;179;1,528;13

Hunter Houston, Greenwood;109;156;1,452;11

Mike Sharp, Rivercrest;122;179;1,420;15

Grant Freeman, Cabot;75;135;1,416;19

Ethan Gunter, Nashville;115;206;1,411;10

Jack Cleveland, Joe T. Robinson;74;111;1,407;14

Achillies Ringo, Mills;90;127;1,401;12

Tyrique Jones, Crossett;73;122;1,391;15

Noah Goodshield, Rogers;85;134;1,384;17

Joe Trusty, Alma;96;158;1,363;10

Logan Plumlee, Harrison;92;156;1,330;18

Carston Poole, Prescott;61;83;1,315;14

Austin Rose, Mena;75;138;1,286;15

Drew Wright, Bentonville;90;151;1,250;13

Brandon Scott; Charleston;76;104;1,189;11

William Litton, Quitman;78;114;1,180;14

Carson Burnett, Bryant;65;96;1,155;15

Preston Scott, LR Catholic;110;224;1,149;5

Malachi Gober, North Little Rock;90;171;1,122;13

Bryce Perkins, Van Buren;59;97;1,115;12

Carter Hensley, Rogers Heritage;105;208;1,059;8

Walker White, Little Rock Christian;70;127;1,046;10

Tyler Givens, Perryville;76;117;1,034;16

Issac Shelor, Hot Springs;69;132;1,011;6

Trey Wren, Melbourne;61;101;981;10

Walker Catsavis, FS Northside;93;107;979;11

Chase Watts, Paris;61;83;944;13

Cooper Wilcox, Greenbrier;48;78;841;14

RECEIVING

NAME, SCHOOL;REC;YDS;TD

Isaiah Sategna, Fayetteville;47;971;9

Braden Jay, Cabot;36;943;11

Conner Stacy, Alma;55;922;5

Peyton McKee, Springdale Har-Ber;61;877;5

Malachi Henry, Van Buren;39;873;10

Jaylin McKinney, Pulaski Academy;48;864;10

Peyton Hester, Hackett;41;834;12

Reid Miles, Searcy;34;774;11

Cam Harris, Benton;36;757;9

Devin Roberts, Atkins;47;748;11

Chase Cross, HS Lakeside;35;745;7

Kannon Bartlett, Vilonia;39;733;9

Brandon Copeland, Camden Fairview;35;699;9

Jackson Fox, Harding Academy;40;694;6

Michael Rainer, Rivercrest;48;669;6

Manny Smith, Conway;33;661;9

Brendan Lashley, Siloam Springs;45;659;4

Isaiah Jones, Nashville;42;641;3

Jarvis Reed, Camden Fairview;30;629;6

Jamison Hinsley, Vilonia;46;617;7

Ty Durham, Bentonville West;32;614;6

C.J. Fox, Centerpoint;25;598;7

Deandra Burns, El Dorado;30;587;7

Carter Bray, Melbourne;30;558;5

Dylan Block, Harrison;31;551;8

Jalen Blackburn, Fayetteville;36;545;4

Kavon Pointer, Jonesboro;42;545;7

Kamron Bibby, El Dorado;21;544;5

Aiden Kennon, Greenwood;35;544;3

Jackie Washington, El Dorado;23;543;9

Tyler Turnipseed, Mansfield;39;540;4

Aaron Alsobrook, Camden Fairview;36;536;4

Kent Carlisle, FS Southside;26;519;7

T.J. Brogdon, Hot Springs;21;497;5

Eli Cooper, LR Christian;27;493;5

Jabrae Shaw, Mills;29;486;5

Dewayne Ashford, Crossett;19;493;7

Chase Nimrod, Bentonville;29;479;5

Jackson Moore, Crossett;37;477;4

Des. Lopez-Fulbright, FS Southside;45;475;1

Daniel Perry, Searcy;38;472;1

Trevor Locke, Quitman;36;464;4

Luke Brewer, Greenwood;35;460;6

Anton Pierce, Mills;21;426;5

Kade Seldomridge, Rogers;21;412;6

Connor Eary, Vilonia;35;403;10

Brady Laird, Rogers Heritage;40;403;3

Kayden Glenn, Hoxie;15;402;7

Gkyson Wright, Joe T. Robinson;19;400;6

L.J. Robbins, Greenwood;34;396;4

Luke Wyatt, FS Southside;32;395;4

Johnny Lewis, North Little Rock;25;378;4

Cooper Smith, Bentonville;31;370;3

Connor Pruss, LR Catholic;25;365;2

Jaxson Brust, Bentonville West;27;348;2

Ethan Fender, Springdale Har-Ber;17;341;

Chris Cortez, Springdale;24;340;3

Drue McClendon, Springdale Har-Ber;21;317;5

TACKLES

NAME, SCHOOL;TOT

Zach Medlin, Fort Smith Southside;96

Zimri Anderson, Searcy;95

Peyton Hester, Hackett;88

Preston Davis, LR Christian;87

Jason Patrick, Prescott;85

Jaden Wells, Valley View;79

Denzel Watkins, Crossett;77

Ross Haney, Springdale Har-Ber;77

Wyatt Coffman, Atkins;76

Dylan Barlow, Van Buren;76

Peyton McQueen, Manila;76

Braden Oliver, Searcy;75

Ethan Cash, Vilonia;71

Dejames Powell, Foreman;68

Ransom Merechaka, Charleston;68

Hunter Little, Charleston;66

Ashtyn Williams, Joe T. Robinson;65

Travion Dickens, Prescott;65

Sam Sanders, Little Rock Catholic;65

Malachi Cramer, Har-Ber;65

Holt Chappell, LR Christian;64

Ryan Brent, Baptist Prep;64

Jace Baker, Cedarville;62

Jace Benesch, Hoxie;61

Cooper Lutz, Valley View;61

Hayden Partain, Cedarville;61

Danquez Shelton, El Dorado;61

Tidorian Thompson, Prescott;60

Joseph Dalton, Lamar;60

Chris McGehee, Springdale Har-Ber;60

INTERCEPTIONS

NAME, SCHOOL;TOT

Josh Cady, Pulaski Academy;5

Dylan Barlow, Van Buren;4

Devren Brown, Hot Springs;4

Jaxon Taylor, Fayetteville;4

Kayden Glenn, Hoxie;4

Devren Brown, Hot Springs;4

Zach Holte, Greenland;4

Anton Pierce, Mills;4

Sam Sanders, Little Rock Catholic;4

Landon Garrett, Camden Harmony Grove;4

Jackson Mullen, Baptist Prep;4

Malachi Henry, Van Buren;3

Clay Burks, Rivercrest;3

Preston Riddle, Greenbrier;3

Seth Center, Greenland;3

Erik Wilson, Jonesboro;3

Kevin Mills, Alma;3

Zay Wilson, Hot Springs;3

Cameron Seratt, JC Westside;3

Drake Riley, Hector;3

Sebastian Gaona, Charleston;3

Kevin Heflin, Hector;3

Bryce Bratton, Gurdon;3

Dylan Parks, Mills;3

Jabauree Lockhart, Camden Fairview;3

Caleb Peters, Mena;3

Ryan McGaha, Harding Academy;3

SCORING OFFENSE

SCHOOL;GP;PTS;P/G

Pulaski Academy;7;383;54.7

Camden Fairview;8;367;45.9

Greenbrier;7;320;45.7

Bigelow;7;317;45.3

Bryant;7;316;45.1

Shiloh Christian;7;312;44.6

Benton;7;303;43.3

Conway;7;301;43.0

El Dorado;7;299;42.7

Vilonia;7;299;42.7

Charleston;7;297;42.4

Joe T. Robinson;7;290;41.4

Bentonville;7;289;41.3

Hackett;7;286;40.9

Greenwood;7;285;40.7

Warren;7;283;40.4

Mills;7;282;40.3

Quitman;7;278;39.7

Harding Academy;7;276;39.4

Arkadelphia;7;275;39.3

Gurdon;7;275;39.3

Cabot;7;274;39.1

Nettleton;7;274;39.1

SCORING DEFENSE

SCHOOL;GP;PTS;P/G

Osceola;6;33;5.5

Paris;7;45;6.4

Des Arc;7;64;9.1

Nettleton;7;70;10.0

Bryant;7;71;10.1

Hoxie;7;74;10.6

Wynne;7;74;10.6

Prescott;7;80;11.4

McGehee;7;82;11.7

Hector;7;85;12.1

Lake Hamilton;7;85;12.1

Little Rock Christian;7;86;12.3

Melbourne;7;86;12.3

White Hall;8;100;12.5

Ashdown;7;93;13.3

Charleston;7;93;13.3

Manila;7;94;13.4

Little Rock Parkview;7;95;13.6

Glen Rose;6;82;13.7

Perryville;7;96;13.7

North Little Rock;7;100;14.3

Star City;7;103;14.7

Marked Tree;6;89;14.8

