Pulaski County real estate transactions of $150,000 or more; deeds recorded Sept. 27 - Oct. 1:

Bank OZK; Bank Of The Ozarks to Simmons Bank, Pt Section 36-2N-14W, $23,250,000.

Scott Hogan to Harvey Beech, Ls7-8, Riverview Point, $1,550,000.

Janet L. Mitchener; Janet L. Mitchener Living Trust to CP Maumelle Real CO, LLC, 10800 Maumelle Blvd, North Little Rock, L4, Cock Of The Walk, $1,395,500.

White Properties II Limited Partnership to Petroplus, LLC, 1R, Shackleford West, $1,300,000.

Young Chan Kim; Nam Mi Kim to Rose City Convenience, LLC, 4610/4614 E. Broadway, North Little Rock, L3, Rocky Replat, $1,215,000.

Myatt Realty, LLC to M&T Coffer And Community, LLC; MHCI Partners, LLC, 3824 Community Lane, Little Rock, Pt NE SW 32-1N-12W; Tract 3, EE Coffer Suburban Plat, $815,000.

Charles Weir; Lynda Weir to Bradley H. Sims; Melissa A. Sims, 15 Bretagne Circle, Little Rock. L6 B11, Chenal Valley, $779,000.

Norton A. Pope to Stephen Hester; Allison Lasiter Hester, 76 Robinwood Drive, Little Rock. L95, Robinwood, $615,000.

James Paul Brewster; Khristen Noel Brewster to Mark Allen Mack, Sr.; Lisa Jennings Mack, 12 Latour Lane, Little Rock, L76 B36, Chenal Valley, $605,000.

Robert Simpson to Bill Vickery, Jr., 5327 Southwood Road, Little Rock, L221, Prospect Terrace No.3, $575,000.

Robert Daniel Martin; Amanda L. Martin to Emily Ruth McDonough 2012 Trust, L27, Cliffewood, $499,500.

Evan Grisham to Laura Haynie L113R, Normandy, $495,000.

Jeronimo Lopez; Geronimo Lopez to Andreya Evette Reed, 15 Brentwood Lane, Little Rock, L32 B7, Wildwood Place, $485,000.

William Hoofman; Elizabeth Hoofman to Glen E Balch; Kelly D Balch, 11 Big Stone Court, Little Rock. L53, Fawnwood $477,500.

Jack D. Ferguson to Truman J. Falkner; Lauren A. Falkner, 34209 Lakeview West Drive, Roland, L8, Lakeview West, $467,200.

Cathy Kaga Ormsbee; William J. Ormsbee to Kathleen Pelo; Mark Pelo, 5711 Ridgefield Lane, Little Rock, L14, Ridgefield Estates, $460,000.

Gailyn Hatcher Strobing; The Irma Gail Hatcher Revocable Trust to Haley Weaver; Walter Weaver, 5900 Pinnacle Valley Road, Little Rock, L1, Pinnacle Valley Phase VI, $455,148.

James Kenneth Phillips; Yvonne Colene Phillips to Manuel Anthony Warrior, Jr.; Jennie L. Warrior, 1 Shanna Lane, Maumelle, L1, Lawrence, $455,000.

David Rutzen; Holly Farnum to Mark D. Wilson; Sarah H. Wilson, 126 Grenoble Circle, Maumelle, L582RR, The Country Club Of Arkansas, $419,900.

Dalton Craig Scott to Meredith K. Williams; Jonathan G. Williams, 5 Durango Cove, Maumelle, L18 B28, Maumelle Valley Estates, $405,000.

Bradley H. Sims; Melissa A. Sims to Ben Meadors; Grace Meadors, 17 Gravelle Drive, Little Rock, L10 B23, Chenal Valley, $395,000.

Yijun Ding; Xiu Ye to Stephen A. Cox; Michelle L. Cox, 14 Cameronwood Lane, Little Rock, L14, Cameronwood, $380,000.

Stanley R. Curtis; Amy K. Curtis to Joseph A. Glazier; Brenda C. Glazier, 174 Bald Eagle Drive, Paron, L27R, Eagle Ridge Estates Phase I Replat, $375,000.

Bret C. Grizzard; Estate Of Bryon Michael Grizzard (dec'd) to Gretchen K. Conger, 20 Burnttree Court, Little Rock, L41, Burnttree Phase II, $361,000.

Graham Smith Construction, LLC to Edward W. Sligh; Mary C. Sligh, 205 Rosemary Way, Little Rock, L10 B1, Parkside At Wildwood, $359,356.

Christine E. Young; Montoya Young to Jack DeWailly; Retsy DeWailly, 1504 Milligan Drive, North Little Rock, L1588R, The Country Club Of Arkansas PRD Phase 23, $359,000.

Ronald Tolson; Marsha Tolson to Matthew Diffey; Lori Diffey, 312 Wellington Woods Loop, Little Rock, L9 B12, The Villages Of Wellington, $357,000.

Randy James Construction Company, Inc. to Ebonne Ada Ugbo, L18 B3, Copper Run Phase II, $357,000.

Sherry Lynn McGill; Micky McGill (dec'd) to Nidia Evert Cochran, Pt SW NE 20-1N-13W, $340,000.

Venkata SPB Durvasula; Rama K. Durvasula to Abran R. Gallegos 4901 Jerry Drive, Little Rock, L7, Hoggard, $339,000.

Graham Smith Construction, LLC to Tim Farris; Bonnie Farris, 105 Rosemary Way, Little Rock, L2 B1, Parkside At Wildwood, $332,500.

Lance Copeland Construction, Inc to John Kurt Felhofer 5500 Rope Trail, Jacksonville, L5, Jaxon Terrace Phase 14A, $326,000.

Mary D. Cain; Richard M. Cain (dec'd) to Talina Mathews, 116 Calais Cove, Little Rock, L47 B9, Chenal Valley, $322,000.

Connect Point Church Of Maumelle, Inc. to Jeremy Miller, 113 Shady Drive, Maumelle. L96, Pleasantwood $310,101.

Daniel J. Beck; Jennifer L. Beck to Robert Simpson, L40, Pine Manor, $310,000.

Jared R. Lamb; Heather Lamb to Adam Stocksdale; Amber Stocksdale, 905 Loyola Drive, Little Rock, L220, St Charles, $307,858.

Townsend Phipps; Christina Phipps (dec'd) to Diane Maria Jackson; Gregory Dewyn Jackson, 16 Platte Drive, Maumelle, L100, Riverland, $305,000.

Keith A. Harris; Lindsey M. Harris to Patricia Ann Miller McCook; James Wright 34 Ozark Drive, Maumelle, L179, Edgewater Phase II, $305,000.

Scott Berryman; Carole Berryman to C & S Sales, LLC, Pt S/2 NE & Pt SE NW 4-3N-10W, $300,000.

Anna Jensen; Mitchell Jensen to Ethan Bly; Savannah Bly, 2106 Stoney Creek Drive, Little Rock, L60 B13, Cherry Creek, $299,900.

Christopher Mat Schillinger to Michael Keith Hagen; Kawanna Scribner, 7009 Sarrasin St., Sherwood, L9, Edgewater Estates, $298,000.

Christopher Howlett; Randa L.Howlett to Katherine S. Bir; James J. Bir, 1309 Huntsmoor Road, Sherwood, L21 B3, East Meadows, $297,500.

James Castleberry; Meredith Castleberry to Brian E. Castleberry; Margaret D. Castleberry, 115 Duquesne Court, Little Rock, L147 B48, Chenal Valley, $285,000.

Walter Mitchell to Sam Strauss, III; SB Strauss Trust, Apt. 10, Townhouses In The Park HPR, $280,000.

Nicholas Brown; Susan Brown to Pine Plaza, LLC L2R, SM Thom Replat- Cresthills/Leigh And Butler Acres, $275,000.

Andrew M. Kumpuris to Walter Lee Carter, Jr.; Nancy Sherman Carter, Ls9-10 B26, Success, $275,000.

William Ronald Sanders; Sanders Inter Vivos Revocable Trust to LaRhonda D. Bealer; Johnny R. Johnson, Sr., 16424 Windham Drive, Little Rock, Pt NW SW 28-1S-12W, $272,000.

Gowri Gobinath; Roopa Ram to Ryan Chun-Kai Kwong, 4305 Holmes Drive, Little Rock,L39, Deer Park, $269,000.

Fletcher Clark Dowell; Jenna Danielle Dowell to Dale W. Luningham; Kimberly R. Luningham, 14 Blue Mountain Drive, Maumelle, L43, Edgewater Phase I, $268,000.

Michael T. Anders; Bette K. Anders to Clay Mathisen; Clayton Mathisen; Robin Mathisen, 7212 Gable Drive, Little Rock, Ls21-22 B1, Sunset Heights, $264,000.

Richard M. Campbell; Sarah P. Campbell; Campbell Family Trust to David Gordon Newbern; David Harton Newbern Revocable Trust, Unit 504, Riviera HPR, $260,000.

Elvon C. Lloyd; The Elvon C. Lloyd Living Trust to Larry Don Wheeler; Vickie L Wheeler, 9 Sand Trap Drive, Maumelle. L5, First Fairway, $260,000.

Homes By Hesley, Inc. to Clint Andrew Pannell, 18901 Lochridge Drive, Little Rock, L11, Lochridge Estates, $260,000.

Allgood Custom Homes, LLC to Rory Alen Eaken; Carmen Leigh-Ann Eaken, 5316 Rope Trail, Jacksonville, L4, Jaxon Terrace Phase XII, $255,000.

Jane S. Cazort; Jane S. Cazort Revocable Trust to Karen E. Gillette, 2112 Hinson Road, Unit 6, Little Rock, Unit 6, Point Pleasant HPR, $254,000.

Curtis Leon Short; Alicia Jo Short to Caitlin Raye Hisxon-White; Albert Christopher White, 7 Tara Court, Maumelle, L4 B5, Kimberly Manor Phase I, $250,000.

Joseph P. Stringer; Rufus Randel Stringer Revocable Trust to BerryhillREI, LLC, L134, Foxcroft 3rd, $250,000.

Jonathan W. Grover; Jessica N. Grover to Kristine Ann Gacke, 129 Limoges Court, Maumelle, L665R, The Country Club Of Arkansas, $250,000.

Patrick Westmoreland; Shelley Westmoreland to Dedric C. Beasley; Charmaine Beasley, 1801 Airborn Drive, Jacksonville, L244, Base Meadows Phase 1A $240,000.

Steve M. Dannaway; Teresa C. Dannaway to BSFR III Owner I, LLC. L60, Hillsborough Phase II-A, $240,000.

John William Deering; Dixon Deering; James Adrian Clark; Ellen Clark to Hopeland MI Properties, LLC Pt SW 3-3N-15W, $239,000.

Daniel R. White; Kristina F. White to Daniel H. Angelo; James F. Angelo 7417 H. Street, Little Rock, Ls7-8 B2, Sunset Heights, $230,000.

David E. Whittington; Carla S. Whittington to Mark E. Mahar; Elizabeth A. Mahar, 2009 Cedar Creek Road, North Little Rock, L3 B13, Overbrook, $227,500.

BWWP Ventures, LLC to Lawson XII Holdings, LLC, L3, Epa-Talley Road, $226,900.

Elizabeth A. Phelps; Alford M. Stewart Trust to Allison E McLean; Caleb T. McLean, 6 Hightrail Court, Maumelle, L114, Edgepark $226,000.

Michel Selby; Melinda Selby; Selby Family Revocable Trust to Gerry Riser; Audrey Riser, L19 B96, Chenal Valley, $225,000.

Jeanne Farris to Jesus Varela; Yesenia Varela, 2113 Black River Road, North Little Rock. L17 B12, Overbrook $220,000.

Margaret L. Rohr; Steven L. Mobbs to William Michael Shelton, 26 Reservoir Heights Drive, Little Rock, Apt 26 Bldg 5, Reservoir Heights HPR Tract A, $219,500.

Anne Langdon Elrod to Eolivia Noel Hippolyte; Adrienne Queene Hippolyte, 2120 Brownwood Road, Little Rock, L77, Queen Manor, $218,000.

Earth Designs, LLC to Sarah A. King, 319 Rice St., Little Rock,L10 B11, Capitol View, $217,000.

Jonathan G. Williams; Meredith Williams to Catheryn Jeanne Porter, 108 Detonti Drive, Maumelle, L44, Diamond Pointe Phase I, $215,000.

John VanWert; Jacquelyn Jo VanWert to Robert Karr Beckett; Stacie Michelle Smith, L326, Leawood Heights 4th, $215,000.

Loria Williams; Anthony Williams to Travis Goodwin; Corrie Goodwin, 1408 Kings Mountain Drive, Little Rock, L526, Walnut Valley 3rd, $215,000.

Francella K. Merritt to Corbin Taylor Langley, 13710 Scarlet Oak Drive, Little Rock, L11 B2, Cedar Ridge, $212,300.

Glenn L. Martin to BSFR III Owner I, LLC 4 Vantage Pt., Maumelle, L66, Woodland Heights, $211,000.

Jerry L. Rathke, II; Faith M. Rathke to Cornelius Bryant; Sherry L. Bryant, 10812 Misty Ridge Drive, Sherwood, L22 B3, Windridge, $210,000.

Mark Winchester; Estate Of Johnny Winchester to Eric D. Williams, Sr., 6905 Woodmist Drive, North Little Rock, L1, White Oak Annex, $210,000.

Steve Gardner to Robert Hodge; Natalia Hodge, 312 Midland St., Little Rock, Ls10-11 B13, Midland Hills, $205,000.

Theodore Holmes; Dylesha Holmes to Erica Antoinette Jones, 16508 Otter Creek Pkwy., Little Rock. L452, Otter Creek Community Phase IV-A, $203,000,

Connie L. Morton; Randall Gene Morton (dec'd) to Edward Schmidt, 105 Bearskin Drive, Sherwood, L3 B1, Westlake, $202,000.

Nakita Marie Williams to Bambi Parks, 15 High Timber Drive, Maumelle. L18, High Timbers, $200,000.

Paul Angelo Scalfaro; Joseph G. Scalfaro Revocable Trust to Pixel Properties, LLC, 3 Templin, Little Rock, L219, Briarwood Replat, $192,500.

ETLJ Brothers, LLC to VBKH, LLC L61 B64, Park Hill NLR; Ls11-12 B4, Moore's Glendale, $188,000.

R. Neil Haley; Deborah L. Haley to Kimberly Dianne Terrell, 128 Verona Circle, Sherwood, L14 B4, Country Club Park, $187,900.

Madeline K. Adcock; Alice B. Gaston Trust to Laney Moore; Landon Moore, 19 Quail Lane, Alexander, L51, Quail Run Phase I, $187,000.

Robert L. Morton; Pamela Morton to Ryan McCoy, 4 Cobblestone Creek Court, Little Rock, L2, Green Diamond, $186,901.

REI Nation, LLC to Garret Sharbonow; Travis Sharbonow, 3 Oakridge Drive, Jacksonville, L30, Tara Mount, $185,000.

Joseph Richard Kraynak, III; Megan Nicole Kraynak to Kimberly Michelle Ransom, 119 Markhaven Drive, Sherwood, L10 B5, Autumnbrook Annex, $185,000.

United Built Homes, LLC to Evert Hamilton, 14606 Upper Steel Bend Road, Scott, L3, Scott Plantation, $181,000.

Rausch Coleman Homes Little Rock, LLC to Maria Florenciana Ruiz-Antonio, 38 Laney Loop, Little Rock, L32, Stagecoach Meadows, $180,240.

Alexis J. Flower; Richard T. Flower to Sherniko Morrison, 403 Stratford Court, Jacksonville, L489, Stonewall Phase VI, $180,000.

James Daniel Robertson; Jessica Dell Robertson to Barry Ellis, 1508 Wewoka Drive, North Little Rock, L3 B49, Indian Hills, $180,000.

Tarius Versey; Tarius Nelson; Daron Nelson to Adriana Hernandez; Oscar Hernadez, 7308 Royal Oaks Drive, Little Rock, L14, Royal Oaks, $180,000.

Cynthia Kaiser; The Love Land Trust to Dakota D. Lindsey, 1013 Oakhurst Drive, Jacksonville, L7 B5, Oakhurst $177,900.

Jim Hryniewicz; Ruby Hryniewicz (dec'd) to RAM Properties, LLC L26, Robinglen, $175,500.

Helen Cox to Tina G. Ussery, 10400 Pomegranate Ave., North Little Rock, L7 B1, North Valley Phase II, $174,500.

Sandra L. Sandoval; Jorge Vargas to Patricia Grayson, 8121 Castle Valley Road, Mabelvale, L47, Whispering Oaks, $173,050.

Dominique T. Akawuaku; Amarachi O. Akawuaku to Travita Zilphia Williams; Beilly Earl Wilson, Jr., 5918 Timberview Road, Little Rock, Ls246 & 265, Pecan Lake, $172,000.

Tyneshia N. Jones; Berlin C. Jones, II to Kimeko Danece Washington; Dante Alexander Washington, 23 Ponds Edge Lane, Alexander, L23, Pond's Edge, $171,000.

Franklin T. Spain; Spain Family Trust to Dierdre Nannette Russell, 104 Fair Oaks Drive, Jacksonville, Ls46 & 46F, Fair Oaks, $171,000.

Katarine R. Boyce; Mike Boyce to BSFR III Owner I, LLC, 1715 Gamble Road, Little Rock, L138, Point West 3rd, $170,000.

RLE Investments, LLC to Justus McMillan, 115 Raywood Drive, Sherwood, L8 B1, Autumnbrook, $167,000.

Karrie Dale Gann Myers; Karrie Rounsaville to Semah Rodriguez, 221 Katye Lane, Sherwood. L18, Highland Hills $165,000.

REI Nation, LLC to Amish D. Kagalwala; Amisha Chandraker; The Kagalwala Family Trust, 37 Shoshoni Drive, Sherwood, L180, Indianhead Lake Estates Section B Replat No.2, $165,000.

Jamie Lynn Clarke; Jamie Lynn Vanderbilt; William Michael Clark to Shannon Leigh Rodriguez, 21 Smoking Oaks Drive, Maumelle, L69, Rolling Oaks Phase I, $162,400.

Daisy J. Harris; John V. Harris (dec'd) to Michael L. Jackson, Sr., 617 Northaven Court, Jacksonville, L384, Stonewall Phase IV-E, $160,000.

Christopher Stucky; Carissa Barker-Stucky to April F. Girard, 604 Lynnewood Drive, Jacksonville, L123, Deerewood $159,000.

Jefferson Lake Investments, LLC to Pedro Guzman; Lolita S. Guzman L18 B3, Jaxon Terrace Phase II, $158,000.

Rick C. Gunther; Heather R. Gunther to BSFR III Owner I, LLC, 1919 Calgary Trail, Little Rock, L71, Point West 3rd, $158,000.

Rausch Coleman Homes Little Rock, LLC to Velma Rainey L4, Wisteria $155,500.

Commissioner In Circuit to Madlily, LLC, 3 Woodridge Drive, Little Rock, L2, Woodridge Estates Phase I, $152,157.

Tonisa Bourn to Bradley Haden Ainsworth; Randy Lee Reynolds, 406 May St., Sherwood, L4 B4, Ridgelea, $152,000.

Rylwell, LLC to Shakyrah Davis, 501 Mills St., North Little Rock, Ls11-12 B2, Spanish Grant No.2, $151,000.

Thomas Eddie Coker; Janelle Ranae Coker; Coker Family Revocable Trust to Michael Kelly; Terri Kelly, 15505 Cedar Lane, North Little Rock, Pt E/2 NE 14-3N-13W, $150,000.

Madlily, LLC to Marvin R. Barham; Angie R. Barham, 26518 Ark. 365, Maumelle, Pt SW NW & Pt NW SW 18-3N-13W, $150,000.