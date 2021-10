High school football statistics

Pulaski Academy senior quarterback Charlie Fiser has thrown for 2,865 yards and 34 touchdowns this season for the Bruins, who are ranked No. 1 in Class 5A by the Arkansas Democrat-Gazette. (Arkansas Democrat-Gazette/Justin Cunningham)

RUSHING NAME, SCHOOL;ATT.;YDS;YPC;TD Dede Johnson, Searcy;186;1,561;8.4;16 Connor Baker, Pocahontas;173;1,486;8.6;26 Darryl Kattich, Cedarville;177;1,354;7.7;13 Josh Ficklin, Bentonville;166;1,323;7.9;19 Josh Shepherd, Rogers;114;1,219;10.7;10 Tyler Williams, CAC;173;1,148;6.6;18 Jaylen Hopson, Prescott;675;1,078;14.4;18 Da'Shawn Chairs, Elkins;120;1,056;8.8;20 Koby Bradley, Nettleton;128;1,046;8.1;14 Joe Himon, Pulaski Academy;75;1,011;13.5;20 Keithlin Brown, Bigelow;72;1,004;13.9;18 Jayvean Dyer-Jones, LR Christian;152;999;6.6;10 Tevin Hughes, Lake Hamilton;126;984;7.6;15 Landen Haas, Southside Batesville;116;970;8.4;15 Sundquist Church, FS Northside;138;940;6.8;9 Hunter Talley, Siloam Springs;150;919;6.1;17 Eli Craig, Rogers Heritage;148;915;6.2;11 Jalen Dupree, Malvern;135;899;8.4;10 James Jointer, LR Parkview;113;892;7.9;11 Tyrique Jones, Crossett;94;877;9.3;11 Tre Hopkins, Nashville;144;869;6.0;7 Cade Forrester, Hoxie;93;841;9.0;8 Cam Anderson, Marion;148;833;5.6;10 C.J. Dickerson, Gurdon;94;832;8.9;6 Andrew Miller, Harding Academy;104;828;8.0;14 Torrance Moore, North Little Rock;123;796;6.5;9 Ty Massey, FS Northside;127;792;6.2;8 Jabrae Shaw, Mills;65;790;12.2;12 Ja'coriae Brown, Camden Fairview;128;781;6.1;13 Boogie Carr, Conway;143;777;5.4;8 Hunter Alexander, Bigelow;77;768;9.9;13 Landon Phipps, Springdale;171;760;4.4;11 Hayden Partain, Cedarville;124;750;6.0;6 Ammorrion Dempsey, Hope;69;725;10.5;10 Justin Crutchmer, Lake Hamilton;63;709;11.9;12 Trey Wren, Melbourne;100;706;7.1;11 Eli Masingale, Ozark;49;698;14.2;9 Tyrance Marks, Foreman;107;694;6.5;7 Shadarioius Plummer, El Dorado;78;651;8.3;9 Walker Ward, Walnut Ridge;121;651;5.4;4 Kyler Austin, Gravette;111;646;5.8;7 Chris Gannaway, Bryant;101;644;6.4;11 Kai Watson, Walnut Ridge;137;641;4.7;11 Braylen Russell, HS Lakeside;106;634;6.0;10 Casey Johnson, Benton;87;627;7.2;10 Daryl Searcy, Joe T. Robinson;84;623;7.4;8 Mason Bell, Cabot;97;594;6.1;7 Daniel Brown, Mills;50;587;11.7;5 Braylon Watson, Malvern;97;583;6.0;6 Jacob Earl, Salem;101;578;5.7;5 Sharmon Rester, El Dorado;69;578;8.4;5 Jake Glover, Greenwood;79;576;7.3;7 Luke Buchanan, Springdale Har-Ber;94;572;6.1;5 Carson Morgan, Bentonville West;73;557;7.6;6 Martavius Thomas, Camden Fairview;68;551;8.1;5 Brady Barnett, Mountain Home;95;543;5.7;3 Tayshawn Paskel, Crossett;66;540;8.2;6 Sam Bell, Gurdon;88;535;6.1;8 Landon Harrison, Lamar;76;533;7.0;10 Tyler Givens, Perryville;90;532;5.9;9 Brian Gittens, LR Christian;65;531;8.2;7 Travelle Anderson, Osceola;61;520;8.5;9 Cogan Hester, Hackett;100;517;5.2;4 Omar Murray, Fayetteville;82;511;6.2;5 Jatoney McGehee, Camden Fairview;56;506;8.0;9 Gage Lindsey, Mountain Home;125;505;4.0;9 PASSING NAME, SCHOOL;COMP.;ATT.;YDS;TD Charlie Fiser, Pulaski Academy;181;310;2,865;34 Austin Myers, Vilonia;181;239;2,627;36 Martavius Thomas, Camden Fairview;132;202;2,619;29 Bladen Fike, Fayetteville;153;246;2,334;26 Luke Buchanan, Springdale Har-Ber;157;253;2,298;20 David Sorg, FS Southside;207;349;2,297;21 Jordan Mills, HS Lakeside;129;205;2,272;23 Sharmon Rester, El Dorado;115;178;2,212;29 Rykar Acebo, Jonesboro;149;217;2,131;27 Stran Smith, Benton;130;208;2,092;22 Donovan Whitten, Arkadelphia;90;166;1,943;24 Kade Smith, Harding Academy;148;205;1,939;17 Hunter Talley, Siloam Springs;130;241;1,843;14 Donovyn Omolo, Conway;125;209;1,804;19 Noah Goodshield, Rogers;104;160;1,802;22 Ethan Slavens, Hackett;89;189;1,763;21 Achillies Ringo, Mills;114;171;1,754;15 Ckyler Tengler, Searcy;114;211;1,742;14 Hunter Houston, Greenwood;137;199;1,739;15 Zach Berkemeyer, Atkins;123;222;1,727;18 Carston Poole, Prescott;76;106;1,715;19 Jake Casey, Bentonville West;125;210;1,694;15 Logan Plumlee, Harrison;111;195;1,690;20 Austin Rose, Mena;109;203;1,668;17 Jack Cleveland, Joe T. Robinson;86;123;1,593;17 Tyrique Jones, Crossett;84;135;1,593;18 Joe Trusty, Alma;110;179;1,590;12 Mike Sharp, Rivercrest;133;194;1,547;18 Grant Freeman, Cabot;87;161;1,507;19 Ethan Gunter, Nashville;124;219;1,496;10 Cooper Wilcox, Greenbrier;69;113;1,422;16 Drew Wright, Bentonville;98;164;1,418;16 Carson Burnett, Bryant;79;114;1,404;19 Preston Scott, LR Catholic;126;248;1,369;6 William Litton, Quitman;85;131;1,310;15 Malachi Gober, North Little Rock;97;184;1,280;15 Trey Wren, Melbourne;82;131;1,244;12 RECEIVING NAME, SCHOOL;REC;YDS;TD Isaiah Sategna, Fayetteville;56;1,146;11 Jaylin McKinney, Pulaski Academy;56;1,050;12 Malachi Henry, Van Buren;47;999;12 Peyton Hester, Hackett;47;973;15 Kannon Bartlett, Vilonia;44;970;12 Braden Jay, Cabot;40;956;11 Conner Stacy, Alma;57;935;5 Brandon Copeland, Camden Fairview;46;907;12 Cam Harris, Benton;41;876;10 Peyton McKee, Springdale Har-Ber;66;876;7 Reid Miles, Searcy;40;863;12 Chase Cross, HS Lakeside;38;858;8 Devin Roberts, Atkins;49;760;11 Jamison Hinsley, Vilonia;53;744;10 Brendan Lashley, Siloam Springs;53;743;5 Jackson Fox, Harding Academy;43;731;7 Michael Rainer, Rivercrest;52;729;9 Dylan Block, Harrison;43;726;10 Eli Cooper, LR Christian;37;676;6 Isaiah Jones, Nashville;46;676;3 Jackie Washington, El Dorado;30;673;10 Manny Smith, Conway;33;661;9 Kavon Pointer, Jonesboro;47;650;9 Chase Nimrod, Bentonville;39;646;7 Jarvis Reed, Camden Fairview;30;629;6 Kamron Bibby, El Dorado;24;624;7 Kent Carlisle, FS Southside;31;622;7 Ty Durham, Bentonville West;33;617;6 Kade Seldomridge, Rogers;28;608;8 Aiden Kennon, Greenwood;40;598;4 Deandra Burns, El Dorado;30;587;7 Aaron Alsobrook, Camden Fairview;37;586;4 Carter Bray, Melbourne;39;585;6 Dewayne Ashford, Crossett;23;577;9 Des. Lopez-Fulbright, FS Southside;52;576;2 Anton Pierce, Mills;29;568;7 Jackson Moore, Crossett;32;565;5 Tyler Turnipseed, Mansfield;43;563;4 Jalen Blackburn, Fayetteville;38;560;4 Luke Brewer, Greenwood;46;557;7 Ethan Fender, Springdale Har-Ber;27;541;4 Luke Wyatt, FS Southside;42;515;6 Cooper Smith, Bentonville;37;495;4 Daniel Perry, Searcy;42;493;1 Trevor Locke, Quitman;36;464;4 Connor Pruss, LR Catholic;30;460;3 Gkyson Wright, Joe T. Robinson;23;460;7 Johnny Lewis, North Little Rock;29;454;5 Connor Eary, Vilonia;39;451;10 Brady Laird, Rogers Heritage;42;413;3 TACKLES NAME, SCHOOL;TOT Zach Medlin, Fort Smith Southside;111 Zimri Anderson, Searcy;106 Peyton Hester, Hackett;101 Jason Patrick, Prescott;99 Preston Davis, LR Christian;96 Ross Haney, Springdale Har-Ber;91 Jaden Wells, Valley View;87 Ethan Cash, Vilonia;87 Peyton McQueen, Manila;86 Braden Oliver, Searcy;86 Denzel Watkins, Crossett;85 William Litton, Quitman;84 Dylan Barlow, Van Buren;84 Michael Jackson, Hot Springs;83 Wyatt Coffman, Atkins;79 Jace Benesch, Hoxie;78 Travion Dickens, Prescott;75 Drake Riley, Hector;75 Ransom Merechaka, Charleston;75 Caleb Weed, HS Lakeside;75 Ashtyn Williams, Joe T. Robinson;73 Jace Baker, Cedarville;73 Hunter Little, Charleston;73 Kenyon Carr, Dollarway;72 Campbell Osier, Vilonia;72 Holt Chappell, LR Christian;72 Christian Bell, HS Lakeside;72 Sam Sanders, Little Rock Catholic;71 Easton Walker, Perryville;71 Kyle Archer, Ozark;70 Tidorian Thompson, Prescott;70 Vance Strange, Central Ark. Christian;70 Malachi Cramer, Har-Ber;70 INTERCEPTIONS NAME, SCHOOL;TOT Devren Brown, Hot Springs;6 Landon Garrett, Camden Harmony Grove;6 Josh Cady, Pulaski Academy;5 Kayden Glenn, Hoxie;5 Jackson Mullen, Baptist Prep;5 Dylan Barlow, Van Buren;4 Zach Holte, Greenland;4 Jaxon Taylor, Fayetteville;4 Briveon Sample, Dollarway;4 Anton Pierce, Mills;4 Sam Sanders, Little Rock Catholic;4 Kevin Heflin, Hector;4 Zay Wilson, Hot Springs;4 Savion Hall, Southside Batesville;4 Ryan McGaha, Harding Academy;4 Sam Bell, Gurdon;4 Caleb Peters, Mena;4 SCORING OFFENSE SCHOOL;GP;PTS;P/G Pulaski Academy;8;446;55.8 Greenbrier;8;368;46.0 Prescott;8;366;45.8 Camden Fairview;9;409;45.4 Shiloh Christian;8;362;45.3 Bigelow;8;361;45.1 Bryant;8;361;45.1 Conway;8;356;44.5 Vilonia;8;355;44.4 El Dorado;8;350;43.8 Charleston;8;348;43.5 Joe T. Robinson;8;346;43.3 Bentonville;8;345;43.1 Benton;8;344;43.0 McGehee;8;342;42.8 SCORING DEFENSE SCHOOL;GP;PTS;P/G Osceola;7;39;5.6 Paris;8;51;6.4 Des Arc;8;64;8.0 Wynne;8;74;9.3 Nettleton;8;76;9.5 Hoxie;8;80;10.0 Bryant;8;91;11.4 Hector;8;91;11.4 Prescott;8;61;11.8 McGehee;8;95;11.9 White Hall;9;112;12.4 Booneville;9;116;12.9 Marked Tree;7;90;12.9 Valley View;8;106;13.3 Charleston;8;107;13.4 NOTE Email statistics and statistical discrepancies to ericktaylor@adgnewsroom.com by noon Wednesday. Overall statistics will be published every Thursday.

Print Headline: High school football statistics

ADVERTISEMENT

Sponsor Content