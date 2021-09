U.S. Open tennis results

ATP/WTA

US Open

At USTA Billie Jean King National Tennis Center

New York

Surface: Hardcourt outdoor

Singles

Men's Second Round

Alexei Popyrin, Australia, def. Grigor Dimitrov (15), Bulgaria, 7-6 (4), 7-6 (4), 4-0, ret.

Pablo Andujar, Spain, def. Philipp Kohlschreiber, Germany, 6-4, 6-3, 6-1.

Andrey Rublev (5), Russia, def. Pedro Martinez, Spain, 7-6 (2), 6-7 (5), 6-1, 6-1.

Daniel Evans (24), Britain, def. Marcos Giron, United States, 6-4, 7-6 (3), 2-6, 6-3.

Carlos Alcaraz, Spain, def. Arthur Rinderknech, France, 7-6 (6), 4-6, 6-1, 6-4.

Daniil Medvedev (2), Russia, def. Dominik Koepfer, Germany, 6-4, 6-1, 6-2.

Alex Molcan, Slovakia, def. Brandon Nakashima, United States, 6-3, 3-6, 1-6, 6-2, 6-4.

Botic van de Zandschulp, Netherlands, def. Casper Ruud (8), Norway, 3-6, 6-4, 6-3, 6-4.

Henri Laaksonen, Switzerland, def. Cristian Garin (16), Chile, 3-6, 7-6 (5), 6-2, 6-4.

Peter Gojowczyk, Germany, def. Dusan Lajovic, Serbia, 2-6, 6-4, 2-6, 7-5, 6-4.

Facundo Bagnis, Argentina, def. Marco Trungelliti, Argentina, 7-6 (4), 4-6, 6-3, 6-3.

Felix Auger-Aliassime (12), Canada, def. Bernabe Zapata Miralles, Spain, 7-6 (5), 6-3, 6-2.

Roberto Bautista Agut (18), Spain, def. Emil Ruusuvuori, Finland, 6-1, 6-3, 6-2.

Frances Tiafoe, United States, def. Guido Pella, Argentina, 6-1, 6-2, 7-5.

Women's Second Round

Naomi Osaka (3), Japan, def. Olga Danilovic, Serbia, walkover.

Ons Jabeur (20), Tunisia, def. Maria Camila Osorio Serrano, Colombia, 6-0, 6-1.

Garbine Muguruza (9), Spain, def. Andrea Petkovic, Germany, 6-4, 6-2.

Simona Halep (12), Romania, def. Kristina Kucova, Slovakia, 6-3, 6-1.

Elina Svitolina (5), Ukraine, def. Rebeka Masarova, Spain, 6-2, 7-5.

Elise Mertens (15), Belgium, def. Valentini Grammatikopoulou, Greece, 6-2, 6-2.

Leylah Annie Fernandez, Canada, def. Kaia Kanepi, Estonia, 7-5, 7-5.

Victoria Azarenka (18), Belarus, def. Jasmine Paolini, Italy, 6-3, 7-6 (1).

Daria Kasatkina (25), Russia, def. Marketa Vondrousova, Czech Republic, 3-6, 6-4, 6-4.

Danielle Collins (26), United States, def. Kaja Juvan, Slovenia, 6-4, 6-2.

Aryna Sabalenka (2), Belarus, def. Tamara Zidansek, Slovenia, 6-3, 6-1.

Kamilla Rakhimova, Russia, def. Ekaterina Alexandrova (32), Russia, 6-4, 6-1.

Elena Rybakina (19), Kazakhstan, def. Caroline Garcia, France, 6-1, 6-4.

Barbora Krejcikova (8), Czech Republic, def. Christina McHale, United States, 6-3, 6-1.

Sloane Stephens, United States, def. Coco Gauff (21), United States, 6-4, 6-2.

Doubles

Men's First Round

Rajeev Ram, United States, and Joe Salisbury (4), Britain, def. Divij Sharan, India, and Kwon Soon Woo, South Korea, 6-3, 6-4.

Simone Bolelli, Italy, and Maximo Gonzalez (14), Argentina, def. Jan-Lennard Struff, Germany, and Cameron Norrie, Britain, 7-6 (5), 6-3.

Women's First Round

Andreja Klepac, Slovenia, and Darija Jurak (8), Croatia, def. Kateryna Bondarenko, Ukraine, and Ankita Raina, India, 6-1, 6-1.