Professional golf statistics

PROFESSOINAL STATISTICS

Through Monday

PGA Tour

FedExCup Season Points

1, Scottie Scheffler, 2,170. 2, Sam Burns, 1,390. 3, Cameron Smith, 1,354. 4, Hideki Matsuyama, 1,321. 5, Tom Hoge, 1,168. 6, Talor Gooch, 1,140. 7, Viktor Hovland, 1,074. 8, Sungjae Im, 960. 9, Joaquin Niemann, 849. 10, J.J. Spaun, 842.

Scoring Average

1, Cameron Smith, 69.274. 2, Justin Thomas, 69.617. 3, Russell Henley, 69.651. 4, Matt Fitzpatrick, 69.728. 5, Shane Lowry, 69.844. 6, Scottie Scheffler, 69.870. 7, Billy Horschel, 69.895. 8, Daniel Berger, 69.942. 9, Patrick Cantlay, 69.949. 10, Joaquin Niemann, 69.950.

Driving Distance

1, Cameron Champ, 322. 2, Cameron Young, 319.6. 3, Jhonattan Vegas, 317.7. 4 (tie), Joseph Bramlett and Matthew Wolff, 317.3. 6, Wyndham Clark, 317.1. 7, Luke List, 316.9. 8, Jon Rahm, 315.8. 9, Trey Mullinax, 315.6. 10, Brandon Hagy, 314.2.

Driving Accuracy Percentage

1, Ryan Armour, 72.12%. 2, Brian Stuard, 71.86%. 3, Tyler Duncan, 69.73%. 4, Kevin Kisner, 69.41%. 5, Kevin Streelman, 69.26%. 6, Chez Reavie, 69.18%. 7, Austin Cook, 68.69%. 8, Brendon Todd, 68.20%.

Greens in Regulation PCT.

1, Jon Rahm, 75.74%. 2, Russell Knox, 73.59%. 3, Corey Conners, 73.36%. 4, Seamus Power, 72.83%. 5, Cameron Smith, 72.65%. 6, Justin Thomas, 72.40%. 7, Collin Morikawa, 72.22%. 8, Luke List, 72.10%. 9, Will Zalatoris, 72.07%. 10, Hideki Matsuyama, 71.95%.

Total Driving

1, Jon Rahm, 59. 2, Viktor Hovland, 79. 3, Emiliano Grillo, 83. 4, Collin Morikawa, 89. 5, Martin Laird, 99. 6, Davis Riley, 100. 7, Hudson Swafford, 104. 8, Xander Schauffele, 106. 9, Louis Oosthuizen, 108. 10, Si Woo Kim, 110.

SG-Putting

1, Tyrrell Hatton, 1.168. 2, Brian Gay, 1.136. 3, Cameron Smith, 1.048. 4, Beau Hossler, .856. 5, Lucas Herbert, .820. 6, Kelly Kraft, .783. 7, Kevin Kisner, .774. 8, Martin Trainer, .742. 9, Mackenzie Hughes, .730. 10, Brendon Todd, .714.

Birdie Average

1, Cameron Smith, 5.58. 2, Patrick Cantlay, 5.23. 3, Justin Thomas, 5.22. 4, Viktor Hovland, 5.06. 5, Scottie Scheffler, 4.9. 6, Collin Morikawa, 4.77. 7 (tie), Sam Burns and Cameron Young, 4.68. 9, Russell Henley, 4.66. 10, Xander Schauffele, 4.6.

Eagles (Holes per)

1, Talor Gooch, 61.2. 2, Collin Morikawa, 66. 3 (tie), Cam Davis and Webb Simpson, 72. 5, Maverick McNealy, 75. 6, Patrick Rodgers, 76.9. 7, Dustin Johnson, 81. 8, Justin Thomas, 82.3. 9, Gary Woodland, 83.3. 10, Matt Jones, 84.6.

Sand Save Percentage

1 (tie), Daniel Berger, Christiaan Bezuidenhout, Shane Lowry, Kevin Na, Xander Schauffele and Justin Thomas, 100.00%. 7, Lucas Herbert, 90.91%. 8, Adam Hadwin, 90.00%. 9, Jason Kokrak, 87.50%. 10, Sean O'Hair, 85.71%.

All-Around Ranking

1, Justin Thomas, 178. 2, Talor Gooch, 271. 3, Seamus Power, 294. 4, Xander Schauffele, 300. 5, Collin Morikawa, 314. 6 (tie), Hideki Matsuyama and Joaquin Niemann, 322. 8, Billy Horschel, 335. 9, Russell Henley, 339. 10, Sungjae Im, 342.

LPGA Tour

Scoring

1, Brooke M. Henderson, 68.826. 2, Nanna Koerstz Madsen, 68.857. 3, Minjee Lee, 69. 4, Celine Boutier, 69.043. 5, Danielle Kang, 69.125. 6, Atthaya Thitikul, 69.217. 7, Xiyu Lin, 69.304. 8, Hyo Joo Kim, 69.313. 9, Jin Young Ko, 69.417. 10, Amy Yang, 69.435.

Driving Distance

1, Emily Kristine Pedersen, 285.313. 2, Nanna Koerstz Madsen, 281.857. 3, Minjee Lee, 278.125. 4, Lexi Thompson, 278.1. 5, Bianca Pagdanganan, 277.786. 6, Charley Hull, 277.594. 7, Maude-Aimee Leblanc, 277.125. 8, Pauline Roussin-Bouchard, 277.038. 9, Hannah Green, 276.563. 10, Yuka Saso, 276.273.

Greens in Regulation

1 (tie), Allisen Corpuz, Jennifer Kupcho, Xiyu Lin and Lexi Thompson, .78%. 5 (tie), Minjee Lee and Yealimi Noh, .77%.

Putts per GIR

1, Patty Tavatanakit, 1.664. 2, Danielle Kang, 1.684. 3, Jeongeun Lee6, 1.685. 4, Brooke M. Henderson, 1.686. 5, Celine Boutier, 1.698. 6, So Yeon Ryu, 1.707. 7, Xiyu Lin, 1.709. 8, Nanna Koerstz Madsen, 1.718. 9, Amy Yang, 1.719. 10, Su Oh, 1.723.

Birdies

1, Danielle Kang, 114. 2, Brooke M. Henderson, 112. 3, Nasa Hataoka, 111. 4, Patty Tavatanakit, 110. 5, Xiyu Lin, 108. 6 (tie), Celine Boutier and Amy Yang, 104. 8, Madelene Sagstrom, 103. 9, 2 tied with 102.

Eagles

1, Kelly Tan, 6. 2 (tie), Jeongeun Lee6 and Atthaya Thitikul, 5. 4 (tie), Moriya Jutanugarn, A Lim Kim, Nanna Koerstz Madsen, Yealimi Noh and Yuka Saso, 4. 9, 7 tied with 3.

Sand Save Percentage

1, Lydia Ko, .81%. 2, Alison Lee, .79%. 3, In Gee Chun, .78%. 4 (tie), Jennifer Chang and Dewi Weber, .75%. 6, Su Oh, .70%. 7, Nanna Koerstz Maden, .68%. 8, 6 tied with .67%.

Rounds Under Par

1 (tie), Charley Hull, Danielle Kang and Minjee Lee, .88%. 4 (tie), Brooke M. Henderson and Lexi Thompson, .87%. 6, Patty Tavatanakit, .83%. 7 (tie), Nanna Koerstz Madsen and Inbee Park, .81%. 9, 2 tied with .78%.

Champions Tour

Charles Schwab Cup Money List

1, Miguel Angel Jiménez, $738,914. 2, Retief Goosen, $566,263. 3, Steven Alker, $550,961. 4, Bernhard Langer, $504,660. 5, Stephen Ames, $318,671. 6, Tim Petrovic, $276,253. 7, Jerry Kelly, $259,875. 8, K.J. Choi, $238,136. 9, Ernie Els, $227,432. 10, David Toms, $214,800.

Scoring

1, Miguel Angel Jiménez, 68.13. 2, Steven Alker, 68.33. 3, Bernhard Langer, 68.67. 4, Retief Goosen, 68.73. 5, David Toms, 69. 6, Jerry Kelly, 69.2. 7, Brian Gay, 69.33. 8 (tie), Stephen Ames and Ernie Els, 69.47. 10, Paul Broadhurst, 69.73.

Driving Distance

1, Vijay Singh, 298.8. 2, Scott Parel, 295.7. 3, Thongchai Jaidee, 295.2. 4, Brandt Jobe, 293.9. 5, Padraig Harrington, 293.4. 6, Retief Goosen, 292. 7, John Daly, 291.7. 8, Scott McCarron, 291.3. 9, Brett Quigley, 291. 10, Darren Clarke, 289.1.

Driving Accuracy Percentage

1, Jerry Kelly, 87.14%. 2 (tie), Paul Broadhurst and Ken Duke, 85.71%. 4, Olin Browne, 84.52%. 5 (tie), Joe Durant, Corey Pavin and David Toms, 83.33%. 8, 4 tied with 80.95%.

Greens in Regulation Pct.

1, Steven Alker, 78.15%. 2, Retief Goosen, 74.07%. 3, Jerry Kelly, 73.70%. 4, Kevin Sutherland, 73.61%. 5, Thongchai Jaidee, 72.84%. 6, Joe Durant, 72.22%. 7, Ernie Els, 71.85%. 8, Miguel Angel Jiménez, 71.48%. 9, 2 tied with 71.11%.

Total Driving

1 (tie), Padraig Harrington and Scott Parel, 18. 3, Steven Alker, 26. 4, Miguel Angel Jiménez, 34. 5, David Toms, 37. 6, Thongchai Jaidee, 44. 7 (tie), Joe Durant and Rod Pampling, 45. 9, Stephen Ames, 50. 10, Mario Tiziani, 51.

Putting Average

1, Kirk Triplett, 1.636. 2, Brian Gay, 1.644. 3, Tim Petrovic, 1.678. 4, Miguel Angel Jiménez, 1.689. 5, Y.E. Yang, 1.697. 6, Robert Karlsson, 1.699. 7, Rocco Mediate, 1.703. 8, Retief Goosen, 1.705. 9, 2 tied with 1.711.

Birdie Average

1, Retief Goosen, 5.27. 2, Brian Gay, 5.17. 3, Steven Alker, 5.07. 4, Miguel Angel Jiménez, 4.87. 5, Ernie Els, 4.8. 6, Wes Short, Jr., 4.58. 7, Doug Barron, 4.53. 8, Tim Petrovic, 4.5. 9, 2 tied with 4.47.

Eagles (Holes per)

1 (tie), Miguel Angel Jiménez and Brandt Jobe, 54. 3, Darren Clarke, 63. 4, Scott McCarron, 67.5. 5, Stephen Dodd, 81. 6 (tie), Steven Alker, Cameron Beckman and Shane Bertsch, 90. 9, 7 tied with 108.

Sand Save Percentage

1, Tom Gillis, 81.82%. 2, Jerry Kelly, 69.57%. 3, Robert Karlsson, 69.23%. 4, Paul Broadhurst, 68.75%. 5 (tie), Doug Barron and David Toms, 66.67%. 7 (tie), Steven Alker and Marco Dawson, 65.00%. 9, 4 tied with 62.50%.

All-Around Ranking

1, Miguel Angel Jiménez, 61. 2, Steven Alker, 69. 3, Paul Broadhurst, 142. 4, Padraig Harrington, 144. 5, Brian Gay, 150. 6, Retief Goosen, 152. 7, Rod Pampling, 153. 8, Ernie Els, 162. 9, David Toms, 164. 10, Robert Karlsson, 169.