Northwest Arkansas divorces

The following divorces granted were recorded March 31 - April 5 in the Benton and Washington county clerks' offices.

BENTON COUNTY

20-1032. Susan Audibert v. Jeffrey Audibert

21-62. Yareli Torres v. Gustavo Soto

21-984. Nikki Spurlock v. Landon Spurlock

21-1081. Jack Sweetser v. Letresa Sweetser

21-1263. Michael Palmer v. Julie Palmer

21-1627. Ashley Christie v. Clark Christie

21-1671. William Norman v. Millicent Roberson

21-1805. Wendy Trujillo v. Joseph Trujillo

21-1967. Melissa Henson v. Jimmy Henson

21-2012. Melissa Franco v. Mike Franco

22-12. Monica Polina v. Eli Polina

22-28. Alexander Madacas v. Ellen Dobbs

22-63. Rachel Siemens v. Louis Siemens

22-70. Aaron Mankin v. Elizabeth Mankin

22-105. Jayme Hestermann v. Alisha Hestermann

22-141. Douglas Whiteeagle v. Julie Whiteeagle

22-213. Laura Kiebler v. Brandon Gwatney

22-190. Tammy VanHouten v. Rudy VanHouten

22-307. Kylie Johnson v. Martin Holmes

22-453. Nolan Donahue v. Mariah Donahue

WASHINGTON COUNTY

20-909. Erika Stokes v. Oren Stokes

21-395. Sherwanda Wells v. Doncouri Wells

21-683. Jerry Kreutzer v. Amanda Kreutzer

21-1190. Keith Todd v. Shawna Todd

21-1739. Sheila Drago v. David Drago

21-1776. James Van Cleave v. Laquetta Van Cleave

21-1832. Roy Hartman v. Michelle Hartman

21-1835. Clayton Jones v. Rebecca Jones

21-1876. Cindy Mendoza de Gutierrez v. Jose Lara-Barales

21-1910. Faviola Ortiz v. Miguel Ortiz

22-28. Abby Harris v. Egan Harris

22-155. Melissa Wilson v. Robert Wilson

22-295. Patti Mulford v. Darren Mulford

22-228. Maria Lewis v. Ronell Lewis

22-232. Jessica Ward v. Sterlin Ward

22-246. Robert Hollingsworth v. Amanda Hollingsworth

22-259. Carrie Tillman v. Antivan Tillman

22-268. Tracy Byrd v. Dwain Byrd

22-277. Melina Barboza v. Omar Barboza

22-282. Crystal Wright v. William Wright

22-286. Linda Norris v. Johnny Norris

22-193. Johnny Sisombath v. Trasee Yang

22-296. Amy Venable v. Chad Venable

22-346. Stephanie Wright v. Matthew Wright

22-387. Juan Valenzuela v. Apolonia Iturbibe