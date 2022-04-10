Northwest Arkansas divorces

The following divorces granted were recorded March 31 - April 5 in the Benton and Washington county clerks' offices.
BENTON COUNTY
20-1032. Susan Audibert v. Jeffrey Audibert
21-62. Yareli Torres v. Gustavo Soto
21-984. Nikki Spurlock v. Landon Spurlock
21-1081. Jack Sweetser v. Letresa Sweetser
21-1263. Michael Palmer v. Julie Palmer
21-1627. Ashley Christie v. Clark Christie
21-1671. William Norman v. Millicent Roberson
21-1805. Wendy Trujillo v. Joseph Trujillo
21-1967. Melissa Henson v. Jimmy Henson
21-2012. Melissa Franco v. Mike Franco
22-12. Monica Polina v. Eli Polina
22-28. Alexander Madacas v. Ellen Dobbs
22-63. Rachel Siemens v. Louis Siemens
22-70. Aaron Mankin v. Elizabeth Mankin
22-105. Jayme Hestermann v. Alisha Hestermann
22-141. Douglas Whiteeagle v. Julie Whiteeagle
22-213. Laura Kiebler v. Brandon Gwatney
22-190. Tammy VanHouten v. Rudy VanHouten
22-307. Kylie Johnson v. Martin Holmes
22-453. Nolan Donahue v. Mariah Donahue
WASHINGTON COUNTY
20-909. Erika Stokes v. Oren Stokes
21-395. Sherwanda Wells v. Doncouri Wells
21-683. Jerry Kreutzer v. Amanda Kreutzer
21-1190. Keith Todd v. Shawna Todd
21-1739. Sheila Drago v. David Drago
21-1776. James Van Cleave v. Laquetta Van Cleave
21-1832. Roy Hartman v. Michelle Hartman
21-1835. Clayton Jones v. Rebecca Jones
21-1876. Cindy Mendoza de Gutierrez v. Jose Lara-Barales
21-1910. Faviola Ortiz v. Miguel Ortiz
22-28. Abby Harris v. Egan Harris
22-155. Melissa Wilson v. Robert Wilson
22-295. Patti Mulford v. Darren Mulford
22-228. Maria Lewis v. Ronell Lewis
22-232. Jessica Ward v. Sterlin Ward
22-246. Robert Hollingsworth v. Amanda Hollingsworth
22-259. Carrie Tillman v. Antivan Tillman
22-268. Tracy Byrd v. Dwain Byrd
22-277. Melina Barboza v. Omar Barboza
22-282. Crystal Wright v. William Wright
22-286. Linda Norris v. Johnny Norris
22-193. Johnny Sisombath v. Trasee Yang
22-296. Amy Venable v. Chad Venable
22-346. Stephanie Wright v. Matthew Wright
22-387. Juan Valenzuela v. Apolonia Iturbibe