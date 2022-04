PREP TRACK: Thursday’s Northwest Arkansas meet results

PREP TRACK

Wolverine Relays

at Bentonville West, Centerton

BOYS

TEAM SCORES 1. Fayetteville 136.5; 2. Bentonville 132.5; 3. Bentonville West 121.5; 4. Rogers 97; 5. Owasso, Okla. 82.5; 6. Springdale Har-Ber 74; 7. Rogers Heritage 30; 8. Jay, Okla. 11.

100 1. Isaiah Sategna, Fayetteville, 11.03; 2. Nick Bell, West, 11.36; 3. Santana Snowden, West, 11.53; 4. CJ Brown, Bentonville, 11.55; 5. Jesse Davis, Har-Ber, 11.69; 6. Mathew Petty, Tyson School of Innovation, 11.71; 7. Jay Herndon, West, 11.78; 8. Hector Thomas, West, 11.81.

200 1. Nick Bell, West, 22.53; 2. Jesse Davis, Har-Ber, 22.93; 3. Alexander Anderson, West, 23.04; 4. Ethan McCarthy, Bentonville, 23.35; 5. Eric Cordero Barroso, Har-Ber, 23.44; 6. Mason Adams, Rogers, 23.63; 7. Alonzo Porchia, Rogers, 23.69; 8. Xander Collins, Bentonville, 23.80.

400 1. Nicholas Quinn, Rogers, 50.26; 2. Isaac Conder, Owasso, 50.90; 3. Keith Thompson, Owassom 51.02; 4. Chase Stone, Bentonville, 51.63; 5. Sam Brogi, Fayetteville, 52.12; 6. Aiden Honeycutt, West, 52.20; 7. Tyler Landrum, Jay, 52.22; 8. Hunter Hill, Bentonville, 52.48

800 1. Hudson Betts, Fayetteville, 1:57.88; 2. Simon Pisciotta, Bentonville, 1:58.27; 3. Gideon Hays, Owasso, 2:00.65; 4. Francisco Santos, Owasso, 2:01.79; 5. Eli Seavey, Bentonville, 2:02.05; 6. James American Horse, Bentonville, 2:02.82; 7. Cade Williams, West, 2:03.27; 8. Yair Cordero, Har-Ber, 2:03.57.

1,600 1. Sam Boyer, Heritage, 4:15.13; 2. Jonathan Mendez, Har-Ber, 4:29.23; 3. Dawson Welch, Har-Ber, 4:30.39; 4. Aidan McDaniel, Bentonville, 4:33.57; 5. Thomas Henry, Bentonville, 4:33.76; 6. Wyatt Manus, Bentonville, 4:40.83; 7. Colton Storm, Owasso, 4:43.90; 8. Taylor Harris, Heritage, 4:44.43

3,200 1. James Eslick, Har-Ber, 9:30.98; 2. Sam Boyer, Heritage, 9:31.57; 3. Hunter Kemp, Fayetteville, 9:37.83; 4. Jackson Stobaugh, Fayetteville, 9:40.96; 5. Justice Neufeld, Acorn, 9:45.10; 6. Jonathan Mendez, Har-Ber, 9:46.87; 7. Dawson, 9:48.44; 8. Mason Ivy, West, 9:55.06.

110 HURDLES 1. Isaiah Sategna, Fayetteville, 14.28; 2. Sloan Jones, Fayetteville, 15.33; 3. Joshuah Shepherd, Rogers; 15.34; 4. Ben Pearson, Bentonville, 16.70; 5. Boone Bennett, Owasso, 16.80; 6. Mark Mann, Owasso, 17.05; 7. Alexander Anderson, West, 17.14; 8. Thomas Hodges, Bentonville, 17.20

300 HURDLES 1. Thomas Hodges, Bentonville, 40.91; 2. Ethan Grigg, Bentonville, 41.76; 3. Hunter Carter, Owasso, 42.05; 4. Sloan Jones, Fayetteville, 42.09; 5. Ben Pearson, Bentonville, 42.09; 6. Jaxon Taylor, Fayetteville, 42.34; 7. Mason Merryman, Fayetteville, 42.68; 8. Boone Bennett, Owasso, 43.32.

400 RELAY 1. Bentonville (JT Tomescko, Eli Estes, CJ Brown, Carson Tucker), 43.11; 2. Owasso, 43.39; 3. Har-Ber, 44.86; 4. Rogers, 45.07; 5. West, 45.38; 6. Jay, 47.61; 7. Heritage, 47.90

800 RELAY 1. Bentonville (Ethan McCarthy, Eli Estes, CJ Brown, Carson Tucker), 1:29.88; 2. Owasso, 1:31.34; 3. Fayetteville, 1:31.44; 4. Har-Ber, 1:32.68; 5. Rogers, 1:36.92; 6. West, 1:37.18; 7. Jay, 1:42.53.

1,600 RELAY 1. Bentonville (Wyatt Santone-Engeldow, Hunter Hill, Chase Stone, Ethan McCarthy), 3:28.61; 2. Rogers, 3:28.71; 3. Owasso, 3:34.98; 4. Fayetteville, 3:37.49; 5. Har-Ber, 3:41.76; 6. Tyson School of Innovation, 4:11.67.

3,200 RELAY 1. James Eslick, Har-Ber, 9:30.98; 2. Sam Boyer, Heritage, 9:31.57; 3. Hunter Kemp, Fayetteville, 9:37.83; 4. Jackson Stobaugh, Fayetteville, 9:40.96; 5. Justice Neufeld, Acorn, 9:45.10; 6. Jonathan Mendez, Har-Ber, 9:46.87; 7. Dawson Welch, Har-Ber, 9:48.44; 8. Mason Ivy, West, 9:55.06.

DISCUS 1. Kaman Johnson, Bentonville, 133-5; 2. Loagin Jacobs, West, 132-2; 3. Isaac Chapman, Rogers, 128-8; 4. Joey Burton, Bentonville, 121-4; 5. Collier Declerk, West, 104-1; 6. Isaiah Ryder, West, 103-1; 7. Luke Welcher, Fayetteville, 100-8; 8. Tristan James, Jay, 100-5.

HIGH JUMP 1. Cooper Williams, Fayetteville, 6-4; 2. (tie) Nicholas Quinn, Rogers, 6-2, and Alonzo Porchia, Rogers, 6-2; Tucker Anderson, West, 6-2; 5. Jackson Moore, Har-Ber, 6-0; 6. Tyrique Scott, Fayetteville, 6-0; 7. 7. Cade Packnett, West, 5-10; 8. Destin Spotwood, Owasso, 5-10.

LONG JUMP 1. Joshuah Shepherd, Rogers, 21-8.75 ; 2. Christian Farrow, Bentonville, 21-4.25; 3. Tyrique Scott, Fayetteville, 20-10.75; 4. Ty Cunningham, Rogers, 20-9; 5. Nicholas Quinn, Rogers, 20-8.25; 6. Alexander Anderson, West, 20-8; 7. Micheal Ferus, Har-Ber, 20-7.75; 8. Ethan Grigg, Bentonville, 20-1.75.

POLE VAULT 1. Cade DeWitt, West, 16-4.75; 2. Blake Drake, Heritage, 13-0; 3. Hunter Murnan, Owasso, 13-0; 4. (tie) Declan Burris, Owasso, and Connor Vogt, Bentonville, 13-0; 6. (tie) Jackson Clow, West, and Will Furlow, Fayetteville, 12-6; 8. Zack Harrell, Bentonville, 12-6.

SHOT PUT 1. Isaac Chapman, Rogers, 53-3.25; 2. Brooks Young, Fayetteville, 50-3; 3. Christopher Galdamez, Rogers, 45-3.75; 4. Isaiah Ryder, West, 44-3; 5. John McKinnis, West, 43-5.75; 6. Kaman Johnson, Bentonville, 42-4; 7. Loagin Jacobs, West, 42-0.75; 8. Kalen Thomas, Fayetteville, 41-11.5.

TRIPLE JUMP 1. Tyrique Scott, Fayetteville, 43-0.25; 2. Nick Bell, West, 41-8.25; 3. Cooper Williams, Fayetteville, 40-3.5; 4. Jay Herndon, West, 40-3.25; 5. Issac Pearson, Fayetteville, 39-9.5; 6. Andrew Hobbs, West, 38-10.25; 7. Cole Thompson, Har-Ber, 37-10.5; 8. Manuel David, Bentonville, 37-6.

GIRLS

TEAM SCORES 1. Fayetteville 181.5; 2. Bentonville 158; 3. Bentonville West 98; 4. Springdale Har-Ber 86.5; 5. Owasso, Okla. 71; 6. Rogers 69; 7. Jay, Okla. 17; 8. Rogers Heritage 14.

100 1. Laci Gartside, Har-Ber, 12.95; 2. Emelia Thurston, Bentonville, 13.02; 3. Jamayla Malone, Owasso, 13.07; 4. Kinleigh Hall, Har-Ber, 13.07; 5. Nevaeh Deberry, Owasso, 13.34; 6. Ashten Holloway, Rogers, 13.47; 7. Mckenna Hall, West, 13.52; 8. Rebecca Jane Brennan, Fayetteville, 13.55.

200 1. Kessiah Bemis, Fayetteville, 25.86; 2. Kinleigh Hall, Har-Ber, 26.31; 3. Grace Lueders, Rogers, 26.44; 4. Emelia Thurston, Bentonville, 26.77; 5. Jamayla Malone, Owasso, 27.04; 6. Laci Gartside, Har-Ber, 27.10; 7. Lola Sommer, Bentonville, 27.17; 8. Kennedy Dykes, Har-Ber, 27.20.

400 1. Grace Lueders, Rogers, 58.83; 2. Solara Koser, Fayetteville, 1:01.21; 3. Joli Ducharme, Bentonville, 1:01.29; 4. Riley Jandorf, West, 1:01.32; 5. Breanne Anderson, Bentonville, 1:01.99; 6. Hadley Newell, Bentonville, 1:02.03; 7. Sophie Gates, Owasso, 1:02.40; 8. Kennedy Dykes, Har-Ber, 1:03.11.

800 1. Sophia Hinkebein, Bentonville, 2:24.07; 2. Ava Goetz, Fayetteville, 2:25.64; 3. Megan Graham, West, 2:27.88; 4. Marilyn Sanabria, West, 2:27.95; 5. Kendall Lindsey, West, 2:29.49; 6. Ryann Coan, Fayetteville, 2:32.71; 7. Annaleise Morales, West, 2:33.36; 8. Madisen Curry, West, 2:34.04.

1,600 1. Mia Loafman, Rogers, 5:15.86; 2. Abby Elcan, Har-Ber, 5:15.89; 3. Carson Wasemiller, Fayetteville, 5:17.21; 4. Elizabeth Booth, Owasso, 5:21.33; 5. Sophia Hinkebein, Bentonville, 5:22.60; 6. Ember Chariton, Bentonville, 5:32.83; 7. Riley Ammons, Bentonville, 5:34.41; 8. Caroline Sutton, West, 5:36.63.

3,200 1. Madison Galindo, Bentonville, 10:57.57; 2. McKenna Terrell, West, 11:15.70; 3. Macey Hurley, Bentonville, 11:26.86; 4. Devyn O'Daniel, Bentonville, 11:29.42; 5. Kate Nachtigal, Rogers, 11:35.56; 6. Libby Booth, Owasso, 11:56.08; 7. Abby Elcan, Har-Ber, 12:06.01; 8. Ashley Sexton, Fayetteville, 12:17.78.

100 HURDLES 1. Hannah Estes, Fayetteville, 14.92; 2. Solara Koser, Fayetteville, 15.09; 3. Paisley Hight, Bentonville, 15.42; 4. Julia Gunnell, Fayetteville, 15.52; 5. Allison Fernstrom, Bentonville, 15.75; 6. Savannah Carrigan, West, 16.00; 7. Kylie Wright, West, 16.96; 8. Sophie Anderson, Owasso, 17.83.

300 HURDLES 1. Julia Gunnell, Fayetteville, 44.99; 2. Kessiah Bemis, Fayetteville, 45.19; 3. Allison Fernstrom, Bentonville, 46.08; 4. Sidney Esterer, Bentonville, 47.93; 5. Bessie Swoboda, West, 48.30; 6. Payton Fant, Fayetteville, 48.73; 7. Savannah Carrigan, West, 48.89; 8. Quincie Chunestudey, Jay, 49.43.

400 RELAY 1. Fayetteville, 49.42; 2. Bentonville, 49.49; 3. Owasso, 50.86; 4. Rogers, 51.85; 5. Har-Ber, 51.94; 6. West, 52.41; 7. Jay, 52.98; 8. Heritage, 53.93.

800 RELAY 1. Owasso, 1:47.43; 2. Fayetteville, 1:48.84; 3. Har-Ber, 1:51.65; 4. Jay, 1:52.11; 5. Bentonville, 1:52.18; 6. West, 1:54.25; 7. Rogers, 1:55.99; 8. Heritage, 1:59.67.

1,600 RELAY 1. Bentonville (Joli Ducharme, Allison Fernstrom, Paisley Hight, Hadley Newell), 4:07.46; 2. Fayetteville, 4:09.51; 3. Rogers, 4:20.84; 4. Heritage, 4:29.50; 5. Jay, 4:40.00.

3,200 RELAY 1.Owasso, 9:59.99; 2. Fayetteville, 10:05.54; 3. Rogers, 10:29.71; 4. Jay, 10:46.41; 5. Bentonville, 11:02.28; 6. Har-Ber, 11:08.98; 7. Heritage, 11:41.01.

DISCUS 1. Bree Anglin, Bentonville, 113-6; 2. Vanessa Rendon, Owasso, 111-4; 3. Nadia Clark, Bentonville, 108-1; 4. Sarah McBride, Rogers, 100-9; 5. Aubrey Skinner, Fayetteville, 100-5; 6. Hannah Gouvion, West, 96-5; 7. Winifred Smith, Bentonville, 93-10; 8. Haleigh Groulx, Heritage, 92-6.

HIGH JUMP 1. Rachel Wilson, West, 5-3; 2. Ava Goetz, Fayetteville, 5-3; 3. Paisley Hight, Bentonville, 5-2; 4. (tie) Laci Gartside, Har-Ber, and Ava Erck, Fayetteville, 4-10; 6. Katherine Toney, Heritage, 4-10; 7. Emma Livingston, Har-Ber, 4-8; 8. Sidney Esterer, Bentonville, 4-8.

LONG JUMP 1. Kessiah Bemis, Fayetteville, 18-1.5; 2. Laci Gartside, Har-Ber, 17-9.75; 3. Julia Gunnell, Fayetteville, 17-3.75; 4. Kinleigh Hall, Har-Ber, 16-10.5; 5. Joli Ducharme, Bentonville, 16-10; 6. Savannah Carrigan, West, 16-10; 7. Rebecca Jane Brennan, Fayetteville, 16-6; 8. Kylie Wright, West, 16-5.

POLE VAULT 1. Hannah Estes, Fayetteville, 12-8; 2. Kylie Coleman, West, 11-6; 3. Isabel Garton, Fayetteville, 10-6; 4. Sydney Overton, Rogers, 10-0; 5. Alexia Smith, Rogers, 9-6; 6. Megan McMurtrey, West, 9-6; 7. Ashtyn Richman, West, 9-0; 8. Ella Hopkins, Owasso, 8-6.

SHOT PUT 1. Jaylae Norwood, Owasso, 41-7.25; 2. Olivia Nickson, West, 39-2; 3. Nadia Clark, Bentonville, 36-3.25; 4. Mona Keita, West, 36-2.25; 5. Aubrey Skinner, Fayetteville, 35-4.25; 6. Alexis Laird, West, 35-2.25; 7. Savannah Rangel, West, 34-1.25; 8. Haleigh Groulx, Heritage, 32-0.25.

TRIPLE JUMP 1. Laci Gartside, Har-Ber, 36-8.25; 2. Kessiah Bemis, Fayetteville, 35-11.5; 3. Kinleigh Hall, Har-Ber, 35-9.5; 4. Emelia Thurston, Bentonville, 34-10.75; 5. Solara Koser, Fayetteville, 34-9; 6. Alicia Covington, Rogers, 34-5.75; 7. Joli Ducharme, Bentonville, 34-0.25; 8. Mary Kate Burgess, Bentonville, 33-6.75.

Pointer Relays

at Van Buren

BOYS

TEAM SCORES 1. Rogers Heritage 128.5; 2. Russellville, 127; 3. Fort Smith Southside 90; 4. Springdale 65; 5. Fort Smith Northside 58; 6. Van Buren 57; 7. Greenwood 48; 8. Alma 44; 9. Poteau, Okla. 29; 10. Clarksville 22; 11. Greenland 10; 12. Mountainburg 9.5; 13. Cedarville 8.

100 1. Damari Smith, FS Northside, 10.60; 2. TKavion King, FS Northside, 11.24; 3. Derek Bradley, Heritage, 11.30; 4. Tajon Sparks, Springdale, 11.43; 5. John Kwo, FS Southside, 11.52; 6. Davon Sparks, Springdale, 11.53; 7. Dax Collins, Poteau, 11.56; 8. ZaMarion Manuel, Springdale, 11.56.

200 1. Damari Smith, FS Northside, 21.91; 2. John Kwo, FS Southside, 23.46; 3. ZaMarion Manuel, Springdale, 23.56; 4. Mykai Foster, Russellville, 23.76; 5. Derek Bradley, Heritage, 23.83; 6. Cam Massey, FS Northside, 23.90; 7. Davon Sparks, Springdale, 23.92 ; 8. TKavion King, FS Northside, 23.94

400 1. Daniel Goff, Springdale, 53.35; 2. Latrell Thomas, Russellville, 53.93; 3. Joel Leonard, Heritage, 54.02; 4. Braden Morehead, Heritage, 54.30; 5. LJ Robbins, Greenwood, 54.53; 6. Xander Naegle, FS Southside, 54.78; 7. Chris Trahan, Clarksville, 54.87; 8. Devin Huggins, FS Southside, 55.64.

800 1. Nick Dean, Heritage, 2:04.39; 2. Joshua Johnson, Greenwood, 2:04.47; 3. Brayden Welch, Alma, 2:04.98; 4. Oliver Sandoval, Heritage, 2:06.27; 5. Jael Nunez, Alma, 2:06.37; 6. Skyler Thomas, Russellville, 2:08.01; 7. Adam Ferguson, FS Northside, 2:08.91; 8. Tyler Baker, Poteau, 2:10.60

1,600 1. Noah Embrey, Greenwood, 4:26.04; 2. Isaac Teague, FS Southside, 4:26.73; 3. River Hardman, Russellville, 4:28.49; 4. Matthew Dunsworth, Clarksville, 4:33.44; 5. Brayden Welch, Alma, 4:35.12; 6. Daniel Sanderson, Clarksville, 4:37.01; 7. Oskar Minick, Heritage, 4:39.82; 8. Trent Patterson, Heritage, 4:41.00.

3,200 1. Noah Embrey, Greenwood, 9:50.28; 2. Matthew Dunsworth, Clarksville, 9:54.97; 3. Neel Magan, Van Buren, 9:58.35; 4. Carter Sykes, Russellville, 9:58.66; 5. Isaac Teague, FS Southside, 10:03.15; 6. Kyle Oakes, Heritage, 10:09.08; 7. Trent Patterson, Heritage, 10:24.58; 8. Parker Brown, Van Buren, 10:31.89.

110 HURDLES 1. Elijah Clark, Russellville, 16.61; 2. Mykai Foster, Russellville, 16.64; 3. Antwuan Dove, Heritage, 16.96; 4. Japheth Barnhill, Alma, 18.09; 5. Tarin Preston, Mountainburg, 18.31; 6. Aaron Ellison, Russellville, 19.01; 7. Noah Easley, Cedarville, 20.21; 8. Eric Reyes, Heritage, 23.64.

300 HURDLES 1. Clark, Elijah Russellville, 43.14; 2. Conner Stacy, Alma, 44.45; 3. Aaron Ellison, Russellville, 44.82; 4. Nathan Swift, Heritage, 46.43; 5. Deken Moreland, FS Southside, 46.75; 6. Justin Olson, Springdale, 46.89; 7. Darius Gregory, Clarksville, 47.01; 8. Hugo Vasquez, Rogers Heritage, 47.33.

400 RELAY1. FS Northside, 42.95; 2. Springdale, 44.59; 3. Heritage, 44.78; 4. Van Buren, 44.95; 5. Poteau, 45.47; 6. Alma, 7. Russellville 45.87; 8. FS Southside, 57.85

800 RELAY 1. Poteau, 1:34.51; 2. Heritage, 1:34.79; 3. Van Buren, 1:35.45; 4. Russellville, 1:37.53; 5. Alma, 1:38.09; 6. FS Northside, 1:41.91; 7. Mountainburg, 1:44.63

1,600 RELAY 1. Russellville, 3:31.70; 2. Rogers Heritage, 3:39.67; 3. Springdale, 3:46.69; 4. FS Southside, 3:48.28; 6. Poteau, 7. Mountainburg, 4:03.64

3,200 RELAY 1. Rogers Heritage, 8:31.45; 2. Springdale, 8:38.01; 3. Russellville, 8:38.85; 4. Van Buren, 8:56.50; 5. FS Southside, 9:13.85; 7. Clarksville, 11:27.00,

DISCUS 1. Trenton Reynolds, Russellville, 121-6; 2. Will Restine, Poteau, 113-8; 3. D'Allesandro Lugo, Springdale, 112-3; 4. Sam York, FS Southside, 111-11; 5, Max Meredith, Greenland, 110-7; 6. John Parkinson, FS Southside, 110-1; 7. Tevin Tate, Springdale, 110-0; 8. Jacob Smith, Poteau, 107-8.

HIGH JUMP 1. Jeffrey Thompson, Russellville, 6-3; 2. Landon Nelms, Greenwood, 6-0; 3. Conner Stacy, Alma, 6-0; 4. (tie) Ian McChristian, Heritage, and Micah Hill, Heritage, 5-10; 6. Cameron Hardnett, FS Southside, 5-10; 7. (tie) Xavier Carroll, Heritage, and Warren Watkins, Mountainburg, 5-8.

LONG JUMP 1. Aaron Hall, FS Southside, 21-2.5; 2. Chris Russell, Van Buren, 21-1.5; 3. Micah Hill, Heritage, 20-10.25; 4. Antwuan Dove, Heritage, 20-9.75; 5. Cam Massey, FS Northside, 20-9; 6. Thurman Cooley, Van Buren, 20-5.5; 7. John Kwo, FS Southside, 20-5; 8. Mykai Foster, Russellville, 20-5.

POLE VAULT 1. Zane Krause, Van Buren, 12-6; 2. Josh Allen, Greenwood, 12-0; 3. Shiloh Summers, Van Buren, 12-0; 4. Paul Kaelin, FS Southside, 11-6; 5. Simon Slone, Russellville, 11-6; 6. Noah Easley, Cedarville, 10-6.

SHOT PUT 1. Cooper Anderson, FS Southside, 44-10; 2. Dmitri Lloyd, FS Southside, 44-6; 3. Max Meredith, Greenland, 43-5; 4. Tevin Tate, Springdale, 42-5; 5. Carson Smith, Russellville, 41-1; 6. Hayden Partain, Cedarville, 40-11; 7. John Parkinson, FS Southside, 40-8; 8. Trenton Reynolds, Russellville, 40-4.5.

TRIPLE JUMP 1. Micah Hill, Heritage, 43-7; 2. Ian McChristian, Heritage, 42-1.5; 3. Mykai Foster, Russellville, 42-1; 4. Landon Magadan, Van Buren, 39-8.5; 5. Elijah Clark, Russellville, 39-7.5; 6. Cam Massey, FS Northside, 39-7.5; 7. Chris Russell, Van Buren, 39-6.5; 8. Ty Massey, FS Northside, 37-5.5.

GIRLS

TEAM SCORES 1. Russellville 139; 2. Fort Smith Southside 137; 3. Van Buren 107; 4. Poteau, Okla. 83; 5. Clarksville 40; 6. Springdale 37; 7. Greenland 36; 8. Greenwood 29; 9. Mansfield 28; 10. Alma 23; 11. Fort Smith Northside 17.

100 1. Toree Tiffee, FS Southside, 13.09; 2. Gracyn Burgett, Van Buren, 13.39; 3. Maggy Grandstaff, FS Southside, 13.41; 4. Taven Peck, Van Buren, 13.66; 5. Makia Cravey, Alma, 13.79; 6. Allysha Garnett, Springdale, 13.99; 7. Lakeya Richardson, FS Northside, 14.04; 8. Amariah Chomphilath, Van Buren, 14.04.

200 1. Brooklyn Garner, Poteau, 26.39; 2. Emery Lomon, Poteau, 27.64; 3. Toree Tiffee, FS Southside, 27.68; 4. Gracyn Burgett, Van Buren, 28.26; 5. Daisee Powers, Poteau, 28.87; 6. Anna Hendrix, Greenland, 29.28; 7. Molly Grandstaff, FS Southside, 29.53; 8. Lakeya Richardson, FS Northside, 29.68.

400 1. Caelynn Hodge, FS Southside, 1:03.68; 2. Isabella Hernandez, Russellville, 1:06.31; 3. Kaitlin Seiter, FS Southside, 1:07.05; 4. Madison Young, Russellville, 1:08.96; 5. Halie Key, Poteau, 1:10.10; 6. Michelle Galvan, Springdale, 1:10.44; 7. Faith Rainwater, Mansfield, 1:10.89; 8. Emma Ramsey, Greenland, 1:11.83.

800 1. Cadence Hodge, FS Southside, 2:32.04; 2. Kaitlynne Elmore, Greenwood, 2:35.58; 3. Emma Morton, Van Buren, 2:38.01; 4. Gracyn Soehlman, Poteau, 2:42.38; 5. Marilyn Chavez, Greenland, 2:44.91; 6. Darby Jones, Mansfield, 2:49.35; 7. Darlene Chacon, Russellville, 2:53.40; 8. Camryn Zink, Poteau, 2:55.50.

1,600 1. Chloe Weathers, Clarksville, 5:26.60; 2. Paige Andrews, Greenwood, 5:37.93; 3. Mackenzie Epperson, Russellville, 5:39.78; 4. Mattie McLellan, FS Southside, 5:50.94; 5. Heidi Marsh, FS Southside, 5:56.09; 6. Ashly Johnson, Poteau, 5:57.91; 7. Alexe Pickle, Poteau, 6:03.62; 8. Darby Jones, Mansfield, 6:11.91.

3,200 1. Brooklyn Nicholson, Russellville, 11:40.22; 2. Chloe Weathers, Clarksville, 11:43.68; 3. Aubree Wille, Van Buren, 12:06.16; 4. Mackenzie Epperson, Russellville, 12:10.74; 5. Macy Weathers, Clarksville, 12:17.24; 6. Paige Andrews, Greenwood, 12:25.42; 7. Mattie McLellan, FS Southside, 12:55.46; 8. Ashly Johnson, Poteau, 13:01.86.

100 HURDLES 1. Addison Vanriper, Russellville, 17.17; 2. Jillian Olienyk, FS Southside, 17.61; 3. Makyla Vaughan, Greenland, 18.07; 4. Jadelynn Wood, Mansfield, 18.12; 5. Samantha Achorn, Springdale, 18.20; 6. Shelby Cole, Mansfield, 18.81; 7. Tiana Freeman, Russellville, 19.17; 8. Nevada Berry, FS Southside, 19.57.

300 HURDLES 1. Brooklyn Nicholson, Russellville, 48.52; 2. Makyla Vaughan, Greenland, 51.26; 3. Allysha Garnett, Springdale, 52.31 6; 4 Addison Vanriper, Russellville, 53.15; 5. Kate Rodriguez, Springdale, 53.22; 6. Jadelynn Wood, Mansfield, 53.83; 7. Jillian Olienyk, FS Southside, 55.27; 8. Nevada Berry, FS Southside, 57.76.

400 RELAY 1. Poteau, 50.90; 2. FS Southside, 51.82; 3. Van Buren, 53.03; 4. Russellville, 54.00; 5. Greenland, 55.40; 6. Alma, 55.64; 7. Clarksville, 1:03.48.

800 RELAY 1. Poteau, 1:48.55; 2. Van Buren, 1:53.30; 3. Greenland, 1:55.31; 4. Mansfield, 2:05.20; 5. Alma, 2:12.96.

1,600 RELAY 1. FS Southside, 4:28.14; 2. Poteau, 4:32.39; 3. Russellville, 4:34.38; 4. Springdale, 4:36.69; 5. Greenland, 4:37.90.

3,200 RELAY 1. FS Southside, 10:32.64; 2. Russellville, 10:46.50; 3. Poteau, 11:05.58; 4. Van Buren, 11:17.39; 5. Springdale, 11:32.27; 6. FS Northside, 12:51.08.

DISCUS 1. Zadie Peters, Russellville, 109-10; 2. Oasia Collins, Russellville, 101-3; 3. Elizabeth Yancey, Van Buren, 98-2; 4. Chyanne Brickell, Poteau, 95-2; 5. Mahalya Ahmadou, FS Southside, 94-11; 6. Emma Butts, Russellville, 93-10; 7. Gracie Johnson, Van Buren, 93-4; 8. Cami Henson, Van Buren, 81-9.

HIGH JUMP 1. Toree Tiffee, FS Southside, 5-2; 2. Maggy Grandstaff, FS Southside, 4-11; 3. Rebekah McIntosh, Alma, 4-10; 4. Hadlee Hurst, Van Buren, 4-8; 5. Natalie Sells, Springdale, 4-8; 6. (tie) Addison Vanriper, Russellville, Samantha Achorn, Springdale, and Myli Brown, Clarksville, 4-6.

LONG JUMP 1. Addison Vanriper, Russellville, 16-3.5; 2. Maggy Grandstaff, FS Southside, 15-11.5; 3. Taven Peck, Van Buren, 15-9.25; 4. Gracyn Burgett, Van Buren, 15-6; 5. Savanna Bryan, Poteau, 14-6.75; 6. Macy Weathers, Clarksville, 14-5.5; 7. Avya Campbell, Springdale, 14-4.5; 8. Jordan Perryman, Van Buren, 13-10.5.

POLE VAULT 1. Taylor Hankins, Greenwood, 10-6; 2. Kyla Jeffcoat, Van Buren, 9-0; 3. Faith Rainwater, Mansfield, 8-0; 4. Erin Laster, Clarksville, 7-6.

SHOT PUT 1. Taleigha Ealy, Russellville, 38-6; 2. Dynasty Andrews, FS Northside, 36-2; 3. Mahalya Ahmadou, FS Southside, 34-4; 4. Gracie Johnson, Van Buren, 33-7.5; 5. Elizabeth Yancey, Van Buren, 30-3.5; 6. Rachel Castro, Russellville, 29-10.5; 7. Chyanne Brickell, Poteau, 28-11; 8. Aiyaunna Owens, Russellville, 28-3.5.

TRIPLE JUMP 1. Addison Vanriper, Russellville, 33-2.75; 2. Taven Peck, Van Buren, 31-10.25; 3. Macy Weathers, Clarksville, 31-7.5; 4. Jordan Perryman, Van Buren, 31-4.75; 5. Rebekah McIntosh, Alma, 31-3.5; 6. NaTaidra Shade, FS Northside, 31-1.75; 7. Elena Cadavid, Alma, 28-2.5; 8. Gracyn Burgett, Van Buren, 27-8.25.

Gravette Lion Invitational

BOYS

TEAM SCORES 1. Neosho, Mo. 194.5; 2) Siloam Springs 74.5; 3. Gravette 72.5; 4. Gentry 70; 5. Elkins 50; 6. Shiloh Christian 47.5; 7. Farmington 42; 8. West Fork 40; 9. Prairie Grove 35; 10. Providence Academy 30; 11. Huntsville 14; 11. Founders Classical Academy 14; 13. (tie) Thaden School and Decatur 6; 15. Pea Ridge 3; 16. (tie) Lincoln and The New School 1.

100 1. Shawn Chairs, Elkins, 11.02; 2. Luke Sluyter, Shiloh, 11.24; 3. Ethan Miller, Prairie Grove, 11.40; 4. Caden Callahan, West Fork, 11.51; 5. Dillon Jarnagan, Gentry 11.55.

200 1. Luke Sluyter Shiloh, 23.17; 2. Caden Callahan, West Fork, 23.94; 3. Shawn Chairs, Elkins, 23.96; 4. Malachi Becan, Siloam Springs, 23.98; 5. Tyrese Hill, Neosho, 24.00.

400 1. Isaiah Green, Neosho, 54.31; 2. Jacob Solomon, Shiloh, 54.64; 3. Huntlee Wilkerson, Gentry, 55.54; 4. Stephen Roberts, Providence, 55.79; 5. Isaiah Keezer, Neosho, 55.88.

800 1. Kaden Cole, Neosho, 1:57.16; 2. Connor Jordan, Neosho, 2:04.41; 3. Hayden Quintero, Gravette, 2:09.63; 4. Levi Fox, Siloam Springs, 2:10.43; 5. Jonathan Estridge, West Fork, 2:12.17.

1,600 1. Kaden Cole, Neosho, 4:43.00; 2. Brandon Doyle, Neosho, 4:53.82; 3. Wesley Wilson, Gravette, 4:56.41; 4. Ethan Maline, Providence, 4:57.11; 5. Inertia Mugethi, Farmington, 4:58.58.

3,200 1. Kaden Cole, Neosho, 10:05.89; 2. Mason Gansz, Farmington, 10:16.77; 3. Micah Grusing, Farmington, 10:19.81; 4. Caleb Ryan, Providence, 10:30.04; 5.Wesley Wilson, Gravette, 10:34.10.

110 HURDLES 1. Eric Bebie, Neosho, 16.13; 2. Caden Callahan, West Fork, 17.04; 3. Matthew Sisk, Huntsville, 17.16; 4. Brooks West, Gravette, 17.21; 5. Maddox Nosari, Founders, 17.57.

300 HURDLES 1. Caden Callahan, West Fork, 42.51; 2. Eric Bebie, Neosho, 44.43; 3. Brooks West, Gravette, 44.59; 4. Matthew Sisk, Huntsville, 45.34; 5. Maddox Nosari, Founders, 45.82.

400 RELAY 1. Elkins (Landon Haney, Aden Williams, Jusiah Bettencourt, Shawn Chairs), 45.44; 2. Neosho, 45.99; 3. Shiloh, 46.11; 4. Prairie Grove, 46.13; 5. Gentry 46.17.

800 RELAY 1. Neosho, 1:35.42; 2. Elkins, 1:37.11; 3. Gravette, 1:38.02; 4. Gentry, 1:39.29; 5. Siloam Springs, 1:41.06.

1,600 RELAY 1. Neosho, 3:36.74; 2. Siloam Springs, 3:39.77; 3. Farmington, 3:53.48; 4. Prairie Grove, 4:02.35; 5. Gentry 4:04.40.

3,200 RELAY 1. Neosho, 8:42.18; 2. Siloam Springs, 8:59.06; 3. Providence, 9:22.36; 4. West Fork, 9:30.14; 5. Gravette 9:54.63.

DISCUS 1. Garrison Jackson, Gentry, 162-5; 2. Jace Sutulovich, Siloam Springs, 137-10; 3. Ryel Clarence, Gentry, 129-1; 4. Lucas Guinn, Gentry, 126-10; 5. Eric Renner, Neosho 118-6.

HIGH JUMP 1. Michael Duke, Gravette, 6-2; 2. (tie) Josh Blakley, Farmington, and Jared Siler, Neosho 6-0; 4. (tie) Brooks West, Gravette, and Seth Lowe, Shiloh, 5-10.

LONG JUMP 1. Landon Semrad, Prairie Grove, 20-10; 2. Michael Duke, Gravette, 20-9; 3. Dillon Jarnagan, Gentry, 20-1; 4. Isaiah Green, Neosho 19-8; 5. Levi Carnahan, Gravette, 19-3.

POLE VAULT 1. Colin Ortiz, Neosho, 11-6; 2. Malachi Becan, Siloam Springs, 11-6; 3. Huntlee Wilkerson, Gentry, 11-6; 4. Cooper Church, Siloam Springs, 11-0; 5. Taylor Michie, Farmington, 11-0.

SHOT PUT 1. Jace Sutulovich, Siloam Springs, 53-6.75; 2. Garrison Jackson, Gentry 44-9.25; 3. Eric Renner, Neosho, 40-4.75; 4. Hadyn Riggs, Neosho, 39-9.5; 5. Zack Gonzales, Thaden, 39-7.75.

TRIPLE JUMP 1. Jared Siler, Neosho, 42-1; 2. Isaiah Green, Neosho, 41-6.5; 3. Aden Williams, Elkins 40-0.5; 4. Landon Semrad, Prairie Grove, 39-9.5; 5. Andres Revolorio, Decatur, 39-8.

GIRLS

TEAM SCORES 1. Neosho, Mo. 127; 2. Gravette 96.33; 3. Shiloh Christian 76.5; 4. Farmington 72.33; 5. Siloam Springs 60; 6. West Fork 59.33; 7. Prairie Grove 40.5; 8. Gentry 38; 9. Thaden School 23; 10. Lincoln 19; 11. Pea Ridge 13; 12. Providence Academy 10; 13. (tie) Haas Hall-Rogers 9 and The New School 9; 15. Haas Hall-Fayetteville 8; 16. Founders Classical Academy 7; 17. Huntsville 6; 18. Elkins 1.

100 1. Cailey Ramaker, Farmington, 13.01; 2., Trinity Dobbs, Prairie Grove, 13.15; 3. Maci Hubbard, Gentry 13.32; 4. Lexie Carter, Farmington, 13.49; 5. Madelyn Sestak, Shiloh, 13.49.

200 1. Maci Hubbard, Gentry, 27.36; 2. Madilyn Ebbinghaus, Neosho, 28.15; 3. Madelyn Sestak, Shiloh, 28.16; 4. Cailey Ramaker, Farmington, 28.34; 5. Kaitlyn Lykins, Gravette, 28.79.

400 1. Maci Hubbard, Gentry, 1:02.26; 2. Molly Weilert, Haas Hall-Fayetteville, 1:03.08; 3. Madilyn Ebbinghaus, Neosho, 1:04.75; 4. Lynley Bowen, Farmington, 1:04.95; 5. Elly McDonald, Shiloh, 1:05.29.

800 1. Riley Kemna, Neosho, 2:31.64; 2. Anna Kedrowski, Gravette, 2:38.26; 3. Rachel Harper, Farmington, 2:39.76; 4. Jordyn Paine, Farmington, 2:44.46; 5. Kassi Bird, Gravette, 2:45.59.

1,600 1. Riley Kemna, Neosho, 5:25.54; 2. Makenzie Greenlee, West Fork, 6:04.46; 3. Jaclyn Weilnau, Siloam Springs, 6:06.02; 4. Shayla Conley, Siloam Springs, 6:08.82; 5. Lakyn Prough, Neosho, 6:12.87.

3,200 1. Riley Kemna, Neosho, 11:28.14; 2. Chloe Wood, Neosho, 12:09.73; 3. Averie Dunn, Huntsville, 12:26.21; 4. Makenzie Greenlee, West Fork, 13:22.55; 5. Becky Powers, West Fork, 13:57.41.

100 HURDLES 1. Mollie Cole, Shiloh, 17.51; 2. Belen Nelson, Gravette, 17.56; 3. Cailey Ramaker, Farmington, 17.70; 4. Kendall Platner, Neosho, 18.04; 5. Abby Rochelle, West Fork, 18.22.

300 HURDLES 1. Mollie Cole, Shiloh, 50.72; 2. Abby Rochelle, West Fork, 52.27; 3. Zoe Erickson, West Fork, 52.66; 4. Belen Nelson, Gravette, 52.85; 5. Lexie Carter, Farmington, 53.39.

400 RELAY 1. Shiloh Christian, 54.08; 2. Gravette, 54.58; 3. Prairie Grove, 55.61; 4. Neosho, 55.81; 5. Siloam Springs, 57.11.

800 RELAY 1. Shiloh Christian, 1:53.49; 2. Neosho, 1:56.21; 3. West Fork, 2:02.89.

1,600 RELAY 1. Neosho, 4:26.67; 2. Gravette, 4:28.67; 3. West Fork, 4:45.78; 4. Siloam Springs, 4:48.62; 5. Founders, 5:22.54.

3,200 RELAY 1. Neosho, 10:46.21; 2. Gravette, 12:13.39; 3. Prairie Grove, 12:21.22; 4. Providence, 12:25.05; 5. Shiloh Christian, 12:27.76.

DISCUS 1. Molly O'Dell, Thaden, 112-0; 2. Dallice White, Pea Ridge, 104-4; 3. Kristen Rhine, Lincoln 95-8; 4. Oneida Batres, Siloam Springs, 88-9; 5. Abigal Schopper, Gentry 87-7.

HIGH JUMP 1. Belen Nelson, Gravette, 4-11; 2. Trinity Dobbs, Prairie Grove, 4-10; 3. (tie) Mollie Cole, Shiloh, and Kenleigh Elder, Prairie Grove, 4-8; 5. Kendall Platner, Neosho 4-8.

LONG JUMP 1. Cailey Ramaker, Farmington, 16-5; 2. Madelyn Sestak, Shiloh, 15-3; 3. Jeri Roy, Siloam Springs, 14-10.5; 4. Heidi Baranauskas, Haas Hall-Rogers, 14-10; 5. Esther Norwood, Siloam Springs, 14-9.

POLE VAULT 1. Holly Robinson, Gravette, 12-2; 2. Maci Hubbard, Gentry 9-6; 3. Bailey Miller, Neosho 9-0; 4. Allie King, Pea Ridge, 9-0; 5. Claire Burghart, Neosho 8-0.

SHOT PUT 1. Molly O'Dell, Thaden, 30-2.25; 2. Kristen Rhine, Lincoln, 28-11.75; 3. Cora Dewey, Siloam Springs, 27-8; 4. Zella Pomeroy, Lincoln 27-4.25; 5. Katelyn Mahurin, Neosho, 27-1.5.

TRIPLE JUMP 1. Cailey Ramaker, Farmington, 35-3; 2. Jeri Roy, Siloam Springs, 32-10.5; 3. Esther Norwood, Siloam Springs, 32-0.5; 4. Jaelen Wangaard, Gravette, 31-3; 5. Heidi Baranauskas, Haas Hall-Rogers, 31-2.

Rosson Invitational

at Harrison

BOYS

TEAM SCORES 1. Pea Ridge 199.5; 2. Branson, Mo. 85.5; 3. Pottsville 83; 4. Yellville-Summit 65; 5. Harrison 59.5; 6. Omaha 42.5; 7. Green Forest 38; 8. Ozark 30; 9. Bergman 29; 10. Alpena 14; 11. Berryville 12; 12. Cotter 5; 13. (tie) Harrison B and Flippin 4; 15. Western Grove 2

100 1. Patrick Elliott, Pea Ridge, 11.28; 2. Cruz Coffman, Pottsville, 11.96; 3. Ethan Gones, Branson, 11.99; 4. (tie) Stuard Melena-Restituyo, Omaha, and Caden Robertson, Harrison, 12.05.

200 1. Patrick Elliott, Pea Ridge, 23.04; 2. Cade Mann, Pea Ridge, 23.46; 3. Cruz Coffman, Pottsville, 24.66; 4. Stuard Melena-Restituyo, Omaha, 25.29; 5. Jayden Hutchinson, Branson, 25.31.

400 1. Cruz Coffman, Pottsville, 54.47; 2. Sebasttien Mullikin, Pea Ridge, 55.56; 3. Hunter Singh, Pea Ridge, 56.26; 4. Rafe Heap, Yellville-Summit, 56.44; 5. Caden Robertson, Harrison, 57.57

800 1. Troy Ferguson, Pea Ridge, 2:10.72; 2. Matthew Cox, Branson, 2:14.11; 3. Paco Rangel, Green Forest, 2:14.42; 4. Elijah Wiggins, Pea Ridge, 2:18.92; 5. Rafe Heap, Yellville-Summit, 2:21.41.

1,600 1. Troy Ferguson, Pea Ridge, 4:43.15; 2. Tian Grant, Pea Ridge, 4:49.65; 3. Paco Rangel, Green Forest, 4:58.33; 4. Alonzo Rangel, Green Forest, 5:05.99; 5. Owen Reynolds, Pea Ridge, 5:15.27

3,200 1. Grandon Grant, Pea Ridge, 10:23.67; 2. Tian Grant, Pea Ridge, 10:29.73; 3. Paco Rangel, Green Forest, 10:52.56; 4. Alonzo Rangel, Green Forest, 10:58.22; 5. Conner Valentine, Harrison, 11:24.21.

110 HURDLES 1. Britton Gage, Ozark, 16.68; 2. Carter Giittinger, Pottsville, 17.80; 3. Camden Keymer, Bergman, 17.92; 4. Isaac Cruz, Pea Ridge, 18.14; 5. Ryker Martin, Ozark, 18.15.

300 HURDLES 1. Carter Giittinger, Pottsville, 45.34; 2. Isaac Cruz, Pea Ridge, 45.86; 3. Tyler Fields, Harrison, 47.22; 4. Jaxton Decker, Yellville-Summit, 48.07; 5. Bradly Barton, Bergman, 48.11.

400 RELAY 1. Pea Ridge (Hunter Singh, Cade Mann, Amarion Williams, Patrick Elliott), 44.34; 2. Branson, 48.80; 3. Yellville-Summit, 49.72; 4. Omaha, 49.76; 5. Alpena, 50.33.

800 RELAY 1. Pea Ridge (Nathan Tucker, Isaac Cruz, Phoenix Edmisson, Sebasttien Mullikin), 1:40.18; 2. Pottsville, 1:40.30; 3. Yellville-Summit, 1:44.84; 4. Branson, 1:45.58.

1,600 RELAY 1. Pea Ridge (Hunter Singh, Cade Mann, Sebasttien, Patrick Elliott), 3:38.99; 2. Branson, 3:51.09; 3. Yellville-Summit, 3:57.57; 4. Pottsville, 4:13.57

3,200 RELAY 1. Pea Ridge (Tian Grant, Troy Ferguson, Cade Mann, Grandon Grant), 8:42.73; 2. Branson, 9:30.41; 3. Pottsville, 10:13.67; 4. Yellville-Summit, 10:30.98; 5. Berryville, 11:28.99.

DISCUS 1. Tyler Barrett, Yellville-Summit, 140-2; 2. Jaxon Savage, Bergman, 123-0; 3. Clay Sebree, Pea Ridge, 114-5; 4. Jack Baughman, Harrison, 111-3; 5. Jason Lopez, Green Forest 110-6.

HIGH JUMP 1. Stuard Melena-Restituyo, Omaha, 5-8; 2. Joshua Bliss, Branson, 5-6; 3. (tie) Ryan Law, Pea Ridge, and Nolan Toliver, Branson, 5-6; 5. Camden Keymer, Bergman, 5-6.

LONG JUMP 1. Kobe Hicks, Alpena, 20-0; 2. (tie) Camden Keymer, Bergman, and Caden Robertson, Harrison, 19-0; 4. Briar Whitehurst, Omaha, 18-11; 5. Stuard Melena-Restituyo, Omaha, 18-8.5.

POLE VAULT 1. Britton Gage, Ozark, 14-0; 2. Caleb Neil, Pea Ridge, 12-6; 3. Ryker Martin, Ozark, 12-6; 4. Lucas Mcvay, Yellville-Summit, 12-0; 5. Phoenix Edmisson, Pea Ridge, 12-0.

SHOT PUT 1. Tyler Barrett, Yellville-Summit, 45-5; 2. William Redd, Berryville, 43-0; 3. Clay Sebree, Pea Ridge, 39-3; 4. Brooks Cheek, Cotter, 36-10; 5. Jack Baughman, Harrison, 36-07.

TRIPLE JUMP 1. Caleb Brumley, Harrison, 37-11.25; 2. Briar Whitehurst, Omaha, 37-10; 3. Cruz Coffman, Pottsville, 37-8.75; 4. Carter Giittinger, Pottsville, 37-5.75; 5. Phoenix Edmisson, Pea Ridge, 37-3.

GIRLS

TEAM SCORES 1. Pea Ridge 191.5; 2. Yellville-Summit 140.5; 3. Harrison 84; 4. Branson, Mo. 69.5; 5. Pottsville 45; 6. Ozark 40; 7. Bergman 31; 8. Flippin 26; 9. Omaha 13.5; 10. Alpena 9; 11. (tie) Eureka Springs and Cotter 3; 13. Green Forest 2.

100 1. Anna Woosley, Ozark, 12.56; 2. Kambree Gibson, Yellville-Summit, 13.09; 3. Kamree Dye, Pea Ridge, 13.17; 4. Laiklyn Stephens, Harrison, 13.55; 5. Kyleigh Pruitt, Pea Ridge, 13.69.

200 1. Anna Woosley, Ozark, 26.69; 2. Kamree Dye, Pea Ridge, 27.44; 3. Kambree Gibson, Yellville-Summit, 27.74; 4. KJ Moore, Yellville-Summit,28.47; 5. Laiklyn Stephens, Harrison, 28.75.

400 1. Anna Woosley, Ozark, 59.76; 2. Hernandez, Pea Ridge, 1:05.23; 3. Adrienne Roberts, Branson, 1:05.39; 4. Laiklyn Stephens, Harrison, 1:05.97; 5. Lilli Sever, Branson, 1:06.26.

800 1. Liz Vazques, Pea Ridge, 2:36.62; 2. Madison Tramell, Harrison, 2:37.96; 3. Madi Hopson, Flippin, 2:38.55; 4. Kaylee Martin, Yellville-Summit, 2:45.70; 5. Maggie Gregory, Pottsville, 2:49.04.

1,600 1. Liz Vazques, Pea Ridge, 5:40.34; 2. Maggie Gregory, Pottsville, 5:55.11; 3. RyLee Raines, Pea Ridge, 6:06.21; 4. Alyson Greathouse, Pottsville, 6:24.54; 5. Ivoree Marler, Branson, 6:27.68.

3,200 1. Maggie Gregory, Pottsville, 13:07.87; 2. Liz Vazques, Pea Ridge, 13:16.36; 3. RyLee Raines, Pea Ridge, 13:23.06; 4. Erica Pyle, Yellville-Summit, 15:41.47; 5. Isabella Cruz, Pea Ridge, 16:03.76.

100 HURDLES 1. Kambree Gibson, Yellville-Summit, 17.38; 2. Keira Dees, Bergman, 18.80; 3. Trinity Fox, Pea Ridge, 19.58; 4. Kaedyn Pierce, Branson, 19.81; 5. Paige Hillenburg, Bergman, 20.71.

300 HURDLES 1.KJ Moore, Yellville-Summit, 50.62; 2. Kaedyn Pierce, Branson, 54.13; 3. Keira Dees, Bergman, 54.62; 4. Trinity Fox, Pea Ridge, 55.77; 5. Abby Methvin, Yellville-Summit, 55.81.

400 RELAY 1. Pea Ridge (Madison Smith, Kamree Dye, Kyleigh Pruitt, Bella Cates), 52.46; 2. Yellville-Summit, 52.68; 3. Harrison, 59.70; 4. Omaha, 1:02.99

800 RELAY 1. Pea Ridge (Trinity Fox, Bella Cates, Evelyn Hernandez, Kyleigh Pruitt), 1:54.68; 2. Branson, 2:01.53; 3. Harrison, 2:07.82; 4. Omaha, 2:12.00; 5. Alpena, 2:18.11

1,600 RELAY 1. Pea Ridge (Evelyn Hernandez, Madison Smith, Kyliegh Pruitt, Kamree Dye), 4:25.01; 2. Yellville-Summit, 4:33.84; 3. Branson, 4:38.36; 4. Alpena, 5:31.64; 5. Pottsville, 5:32.17.

3,200 RELAY 1. Pea Ridge (Kylee Tidwell, Isabella Cruz, RyLee Raines, Liz Vazques), 12:58.77; 2. Yellville-Summit, 14:18.27.

DISCUS 1. Reese Ricketts, Harrison, 98-9; 2. Jada Saul, Pottsville, 73-3; 3. Hannah Penn, Flippin, 68-10; 4. Emily Pena, Yellville-Summit, 68-9; 5. Madison Sims, Pea Ridge, 64-4.

HIGH JUMP 1. Kylee Tidwell, Pea Ridge, 4-8; 2. KJ Moore, Yellville-Summit, 4-8; 3. Isabella Kopp, Branson, 4-6; 4. Kyleigh Pruitt, Pea Ridge, 4-6; 5. Lacy Williams, Pea Ridge, 4-4.

LONG JUMP 1. Kambree Gibson, Yellville-Summit, 15-9.5; 2. Sirena Carlson, Branson, 15-6; 3. Laiklyn Stephens, Harrison, 15-5; 4. Kamree Dye, Pea Ridge, 15-2.5; 5. Abby Methvin, Yellville-Summit, 14-10.

POLE VAULT 1. Anna Woosley, Ozark, 8-6; 2. Laiklyn Stephens, Harrison, 7-6; 3. Reese Cornelison, Branson, 7-0; 4. (tie) KJ Moore, Yellville-Summit, and Ryleigh Gilbreath, Pea Ridge, 6-6.

SHOT PUT 1. Reese Ricketts, Harrison, 34-6; 2. Hannah Penn, Flippin, 27-3; 3. Abby Hodges, Bergman, 25-8; 4. Madison Smith, Pea Ridge, 25-4; 5. Emily Pena, Yellville-Summit, 24-9.

TRIPLE JUMP 1. Laiklyn Stephens, Harrison, 33-7.75; 2. Kambree Gibson, Yellville-Summit, 33-2; 3. Madison Smith, Pea Ridge, 32-5.75; 4. Abby Methvin, Yellville-Summit, 30-11.75; 5. Keira Dees, Bergman, 29-9.