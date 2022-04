1. “All You Need ————”: The Beatles

2. “Can’t Help Falling ———”: Elvis Presley

3. “Whole ————”: Led Zeppelin

4. “Crazy Little Thing ————: Queen

5. “Love Will Keep ———”: Neil Sedaka

6. “I Want to Know What ————”: Foreigner

7. “The Look ————”: Dusty Springfield

8. “You Don’t Have to Say You ————”: Donny and Marie Osmond

9. “I’ll Never Fall in ————”: Tom Jones

ANSWERS:

1. Is Love

2. In Love

3. Lotta Love

4. Called Love

5. Us Together

6. Love Is

7. Of Love

8. Love Me

9. Love Again