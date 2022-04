Northwest Arkansas divorces

The following divorces granted were recorded April 6 - 12 in the Benton and Washington county clerks' offices.

BENTON COUNTY

21-308. Lee Wolf v. Crystan Wolf

21-1038. Alan Edwards v. Deanne Edwards

21-1138. David Glover v. Ann Glover

21-1253. Lori Goodpasture v. John Goodpasture

21-1489. Orlando Campos Salguero v. Delmi Martinez

21-1531. Nathan Hand v. Chelsea Hand

21-2007. Jazmin Fuentes v. Refugio Fuentes

22-112. Karry Kirby v. Kelli Martin

22-269. Virginia Beasley v. Caleb Paschal

22-291. Sarah Rinehart Dokken v. Joshua Dokken

22-341. Jack Wright v. Angela Wright

22-357. Mercedees Taylor v. Dylan Taylor

WASHINGTON COUNTY

20-470. William Cossey v. Haoyu Zhang

21-428. Amanda Swicegood v. Justin Swicegood

21-498. Kaila Farlin v. Jonathon Farlin

21-902. Daniel Adams v. Jasmine Adams

21-1584. Regina Johnson v. Thomas Johnson

21-1712. Daniel Cargill v. Jennifer Cargill

21-1892. Laura Tronzano v. Patrick Tronzano

22-20. Kassandra Leija v. Erik Barroso Araujo

22-96. Aday Mast v. Ethan Mast

22-127. Shandra Randall v. John Lucero

22-128. Danielle Jurado v. Jesse Jurado

22-216. Jerry Huckaby v. Christina Schnurr

22-218. Madison Baxter v. Ian Colwell

22-233. Julia Jordan v. Mark Polk

22-267. Carolyn Core v. David Core

22-273. Amber Anderson v. Michael Anderson

22-283. Erica Warden v. Keith Warden

22-315. Richard Armstrong v. Jamie Armstrong

22-338. Sarah Malloy v. Bryan Malloy

22-363. Jason Rentsch v. Angela Rentsch