PREP TENNIS: Fayetteville boys defeat Bentonville

PREP TENNIS

Boys

Fayetteville 6, Bentonville 3

Singles

J. Nordin, Fayetteville, def. Emiliano Aguirre, Bentonville, 6-1, 6-2.

T. Maner, Fayetteville, def. Yash Dixit, Bentonville, 6-0 6-0.

Boyce Read, Bentonville def. A. Ledzinski, Fayetteville, def. 8-6.

Santi Aguirre, Bentonville, def. S. Holloway, Fayetteville 8-7 (7-3)

Andrew Sanchez, Fayetteville, def. M. Mathias, Bentonville, 8-6

Lukas Dutrieuz, Bentonville, def. C. Osborne, Fayetteville, 8-1.

M. Mathias,

Doubles

Aguirre/Read, Bentonville, def. S. Holloway/A. Ledzinski, Fayetteville, 7-5 6-3.

Sanchez/Dutrieux, Bentonville, def. M. Mathias/L. Phelan, Fayetteville, 2-6, 6-1 (10-6).

J. Nordin/T. Maner, Fayetteville, def. Aguirre/Montoya, Bentonville, 8-2.

Girls

Bentonville 5, Fayetteville 4

Singles

Ella Coleman, Bentonville, def. P. Verghese, Fayetteville, 6-0, 6-0

M. Malone, Fayetteville, def. Amanda Evans, Bentonville, 6-3, 6-2

Glennah Langford, Bentonville, def. E. Sandlin, Fayetteville, 8-1.

Kavya Kurichety, Bentonville, def. O. Menendenzz, Fayetteville, 8-4.

L. Landers, Fayetteville, def. Jaliyah Bradford, Bentonville, 8-3.

K. Jong, Fayetteville, def. Olivia Warner, Bentonville 8-8 (7-3).

Doubles

Kurichety/Langford, Bentonville, def. Sandlin/Menendez, Bentonville, 6-2, 6-2.

L. Landers/K. Phelan, Fayetteville, def. Bachman/Bradford, Bentonville, 2-6, 7-5 (10-4)

Coleman/Evans, Bentonville, def. E. Gilbert/S. Garton, Fayetteville, 8-1.

BOWLING

Springdale Bowling Center

High Scores For Aug. 7

Thursday Nite USBC (Week 1)

TEAM 1 – Darrell Cousins 226, Chris Walton 244 (601); SHUT UP DONNY – Jeff Falk 211; HOLOF – Danny Forkner 201; WILD HAWGS – Austin Myers 201; THUNDERSTRUCK – Cory Sullivan 200, Josh Brady 211-204; JOKERS WILID – Kenny McCollum 265; WHO GIVES A SPLIT – Jimmy Keith 201; I DON'T GIVE A FOOK – Chuck Shelton 210-206-214 (630), JP Robinson 201; MANURE HAPPENS – Dan Daily 223, Randy Foglesong 216; STRIKE TRAIN – Ron Fackleman 209, Wes Price 207-201-221 (629), Eddie Sparks 201; 800 MG – Mike Swartz 237, John Wolfe 215; NO F IN STRIKE – Calvin Ruppert 267 (654); WE DON'T CARE – Dena Bright 180, John Bright 225-221 (602); THE BALL BUSTERS – Billy Upton 203; SHARS & STRIPES – Sandy Burson 204-222; DOWN AND DIRTY – Takoda Knapp 210; WHATEVER – Charlie Murphy 221, Matt Taylor 215-215.

High Scores For Aug. 14

Thursday Nite USBC (Week 1)

TEAM 1 – Steven McKinney 212-220, Brad Turnbull 202, Darrell Cousins 202, Chris Walton 235-210 (637); WE HATE THE 10 PIN – Clint Harbord 226, Sandy Burson 234-203 (617); HOLOF – Gary Anderson 222, Donny Forkner 213; WILD HAWGS – Mattie Roles 209-208 (567), Austin Myers 217; THUNDERSTRUCK – Josh Brady 243-200 (603), Hunter Boelte 215-222; WHO GIVES A SPLIT – Jimmy Keith 211, David Sparks 277 (651); I DON'T GIVE A FOOK – Chuck Shelton 206, JP Robinson 221; MANURE HAPPENS – Dan Daily 204, Tommy Taylor 202, Randy Foglesong 211; STRIKE TRAIN – Eddie Sparks 204; 800 MG – Mike Swartz 234; NO F IN STRIKE – Eric Kienholz 229-236 (615), Calvin Ruppert 228-235 (602); WE DON'T CARE – Dena Bright 185, Bubba Drain 202, John Bright 206; THE BALL BUSTERS – Jason West 211; SPARE PARTS – Scott Lister 202; DOWN & DIRTY – Keptola O'Neal 179, Wes Smith 212; WHATEVER – Kevin Taylor 208, Mike Taylor 203-246, Matt Taylor 213; IT IS WHAT IT IS - Mary Alice Granata 182, Greg Granata 218.

High Scores For Aug. 21

Monday Night Mixed (Week 1)

TROUBLE – Keptola O'Neal 195, Susan Stewart 190; GUTTER BALLET – Stephanie Yeakley 190; BOWLING ANGELS – Linda Papczynskie 178-190 (526); IT IS WHAT IT IS – Seth McCullough 221; 3 AMIGOS – Teresa Biggs 175, Bob Biggs 202.

Tuesday Night Go Getters (Week 1)

PIN PALS – Monica Taylor 181; JOHNSON TRUCK & TRAILER – Fred Brandenburg 197; WHIPPERSNAPPERS – Keptola O'Neal 176.

Thursday Nite USBC (Week 3)

TEAM 1 – Chris Walton 209-205 (607); SHUT UP DONNY – Jeff Falk 222; HOLOF – Danny Forkner 203; WILD HAWGS – Leslie Nowlin 175, Austin Myers 224; THUNDERSTRUCK – Cory Sullivan 226, David Framstad 227, Josh Brady 264-217 (641), Hunter Boelte 233-224 (642); I DON'T GIVE A FOOK – Kevin Vickers 203, JP Robinson 202, Chuck Shelton 222-208 (629); STRIKE TRAIN – Crystal Sparks 180; 800 MG – Mike Swartz 244 (630); NO F IN STRIKE – Geno Fenton 204, Eric Kienholz 221, Calvin Ruppert 225; WE DON'T CARE – Sam Mussino 212-216, Brad Beasley 222; SPARE PARTS – Austin McKee 202, Scott Lister 233 (606); STARS & STRIPES – Linda Papczynski 180-191-181 (552); IT IS WHAT IT IS – Matthew Taylor 201, Greg Granata 207.