Northwest Arkansas divorces

The following divorces granted were recorded Aug. 18-24 in Benton and Washington County clerks' offices.

BENTON COUNTY

21-998. Leslea Barron v. Larry Barron II

21-1539. Leobardo Perea v. Dinora Regalado

21-2015. Justin Harrison v. Samantha Bradley

22-40. Emilee Rechtfertig v. Timothy Rechtfertig

22-154. David Solomon v. Amber Solomon

22-252. Dania Gladczuk v. Mariusz v. Gladczuk

22-324. Cecilia Torres v. Hector Torres

22-459. Joni Garrard v. Anthony Garrard

22-516. Brooke Feenstra Swensen v. Michael Forcucci

22-705. Shawn Poole v. Glenn Poole

22-734. Mercedes Martinez v. Miguel Landaverde

22-770. David Hamilton v. Maranda Hamilton

22-828. Minena Fernandez v. Scott Robert Lloyd

22-841. Cecilia Medrano v. Sergio Ugalde

22-865. Yolanda Garcia v. Jorge Garcia

22-890. Jeremy Dorn v. Melody Dorn

22-923. Kenneth Greene v. Doreen Greene

22-975. Paul Banks v. Ying Xu

22-988. Cory McDaniel v. Rebakah McDaniel

22-1007. Annalee Jones v. Joshua Jones

22-1064. Vijayakumar Nandigam v. Durga Dandamudi

22-1111. Marissa Kargas v. Jonathan Kargas

22-1114. Taylor Collins v. Matthew Russell

22-1135. McKenzie Hardison v. Dallas Hardison

22-1140. Stephanie Curtis Hensen v. Tracy Hensen

22-1162. Katherine Schreiber v. Zachary Schreiber

WASHINGTON COUNTY

22-162. Jose Ceja-Onesto v. Maria Perez Mendoza

22-302. Alicia Munive v. Rufino Arcia

22-421. Ryan Barnard v. Mary Barnard

22-466. Julie Isaac v. Lucien Isaac

22-522. Brian Delaney v. Danielle Larson

22-621. Alexander Santana v. Karla Santana

22-630. Tamika Burks Reed v. Cody Reed

22-642. Evalee Easter v. Justin Easter

22-671. Gabriel Camargo v. Linda Lomelino

22-681. Ana Aguilar Rodriguez v. Jose Cervantes Padilla

22-715. Katalina Damato v. Akio Sasajima

22-904. Melinda Barron v. Kevin Barron

22-945. Cynthia Campbell v. Andrew Campbell

22-1043. Donita Hurley v. Eugene Hurley

22-1074. Sarah Walters v. Steve Walters

22-1092. Nicole Schlinker v. Jeremy Schlinker