LIVE MUSIC IN ARKANSAS: Blues guitarist JD Simo plays White Water

Nashville-based blues guitarist/singer JD Simo is performing at the White Water Tavern Friday, along with Patrick Sweany. They start at 8 p.m. and the cover is $20. Simo is preparing to release an album, “Songs From The House Of Grease,” and has released the first two singles, “Mortgage on My Soul,” and a version of John Coltrane’s “Afro Blue.” He also was the sole guitartist chosen to play on the soundtrack-score for “Elvis,” the recent Baz Luhrmann movie. Simo was featured on 12 tracks, and the soundtrack was just nominated for best compilation soundtrack for visual media for the 2023 Grammys. (Special to the Democrat-Gazette)

■ ■ ■ TODAY ■ ■ ■ LITTLE ROCK ◼️ Cannibal and Craft, 307 President Clinton Ave.; (501) 414-8870; cannibalandcraftlr.com 8 p.m.: Bubba Shaw and Feel Gud Band ◼️ First Thursday, 2924 Kavanaugh Blvd.; (501) 960-9777; hillcrestmerchants.net 5-8 p.m.: Lewis Machen ◼️ Stickyz Rock 'n' Roll Chicken Shack, 107 River Market Ave.; (501) 372-7707; stickyz.com 8:15 p.m.: Stoney Banks (no cover) ◼️ White Water Tavern, 2500 W. Seventh St.; (501) 375-8400; whitewatertavern.com 4-7 p.m.: Blues Jam with Gil Franklin and Tommy Branch Jr. (no cover) 8 p.m.: Patrick Sweany, with JD Simo ($20) ◼️ Willy D's, 322 President Clinton Ave.; (501) 244-9550; willydspianobar.com 8 p.m.: Matteo Ellis, Elisa Carlson, Matt Sammons BENTON ◼️ Valhalla, 226 W. South St.; (501) 316-4082; valhallabenton.com 6-9 p.m.: Jonivan Jones BENTONVILLE ◼️ The Momentary – Rode House, 507 SE E St.; (479) 657-2335; themomentary.org 7-9 p.m.: The Milk Carton Kids, Buffalo Nichols ($25; students $10) CAMDEN ◼️ Native Dog Brewing, 125 Madison Ave. SE; (870) 231-3451; nativedogbrewing.com 7 p.m.: Nate Turner CLARKSVILLE ◼️ Crosswoods Restaurant & Sports Club, 2614 W. Main St.; (479) 754-8080 7 p.m.: Jocko & Travis CONWAY ◼️ TC's Midtown Grill, 1611 E. Oak St., Suite 19; (501) 205-0576 9 p.m.: Big Shane Thornton EUREKA SPRINGS ◼️ Gravel Bar at Wanderoo Lodge, 216 W. Van Buren; (479) 363-6755; wanderoolodge.com 5 p.m.: Los Roscoes FORT SMITH ◼️ The Majestic, 817 Garrison Ave.; (479) 551-2424; majesticfortsmith.com 7 p.m.: Cody Hibbard, with Hayefield ($12-$15) ◼️ Temple Live, 200 N. 11th St.; (479) 222-6186; templelive.com 8 p.m.: Little Feat ($59-$79) HOT SPRINGS ◼️ Central Cabaret & Nightclub (formerly Central Theater), 1008 Central Ave.; (501) 627-4075; centraltheatrehs.com 7 p.m.: 3 Days Reign & OG open mic($5-$35) ◼️ Jose's Mexican Grill & Cantina, 5361 Central Ave.; (501) 525-9797; josesmexicangrill.com 6-9 p.m.: Jacob Flores OZARK ◼️ Arkansas Brewing Company, 201 S. First St.; (479) 667-2739 7 p.m.: Braxton Leding ■ ■ ■ FRIDAY ■ ■ ■ LITTLE ROCK ◼️ Charlee's Good Time Drinkery, 500 President Clinton Ave., Suite 105; 501-747-1246; charleesgoodtime.com 9 p.m.-11:55 p.m.: Nick Flora ◼️ The Hall, W. Ninth St.; (501) 406-1364; littlerockhall.com 8 p.m.: "Forgotten Space" – Grateful Dead tribute ($20-$30) ◼️ Hibernia Irish Tavern, 9700 N. Rodney Parham Road; (501) 246-4340; hiberniairishtavern.com 7 p.m.: Southern Frayed ◼️ JJ's Grill, 12111 W. Markham St.; (501) 414-0848; jjsgrill.com 8:30-11:30 p.m.: Whiskey Halo ◼️ Midtown Billiards, 1316 Main St.; (501) 372-9990 11:55 p.m.-4:30 a.m.: Lypstick Hand Grenade ◼️ Rev Room, 300 President Clinton Ave.; (501) 398-1323; revroom.com 8-11:45 p.m.: Alexandra Kay, with Julia Cole ($20) ◼️ South on Main, 1304 Main St.; (501) 244-9660; southonmain.com 8-10 p.m.: Jason Lee Hale and the Personal Space Invaders ($5) ◼️ Vino's 7-11 p.m.: Angry Bunny, Queen Anne's Revenge, Mudbug ◼️ White Water Tavern 7 p.m.: Holiday Hangout (sold out) ◼️ Willy D's 8 p.m.: David Rasico, Elisa Carlson, Johnny Fritts NORTH LITTLE ROCK ◼️ Cregeen's Irish Pub, 301 Main St.; (870) 972-9200; cregeens.com 8-11 p.m.: The Steve Crump Band ◼️ Four Quarter Bar, 415 Main St; (501) 313-4704; fourquarterbar.com 9 p.m.: Woody & Sunshine ◼️ Simmons Bank Arena, 1 Simmons Bank Arena Drive; (501) 975-9000; simmonsbankarena.com 7:30p.m.: Cody Johnson, with Randy Houser, Ashland Craft ($49-$129) SHERWOOD ◼️ Area 51, 6515 Warden Road; (501) 835-5510 8 p.m.: The Espionage Act, Arisenfall, 3 Miles From Providence ($5) MAUMELLE ◼️ Tavern Round the Bend, 26611 Arkansas 365; (501) 800-1123; tavern-round-the-bend.business.site 9 p.m.-1 a.m.: Midwestern Playboys CONWAY ◼️ JJ's Grill, 1010 Main St.; (501) 336-0100; jjsgrill.com 8:30-11:30 p.m.: Sycamore ◼️ Kings Live Music, 1020 Front St.; (501) 205-8512; kingslivemusic.com 8-11:30 p.m.: Eddie Haskell Project ($5) ◼️ Skinny J's, 2235 Dave Ward Drive; (501) 358-6586; skinnyjs.com 7-10 p.m.: Kimberly Hillstead ◼️ Taylor's Made, 283 Arkansas 365; (501) 470-3322 7:30-10:30 p.m.: Ashley Morris ◼️ TC's Midtown Grill 9 p.m.-1 a.m.: Marcus Pearson EUREKA SPRINGS ◼️ Gravel Bar at Wanderoo Lodge 7 p.m.: Randall Shreve FAYETTEVILLE ◼️ George's Majestic Lounge, 519 W. Dickson St.; (479) 527-6618; georgesmajesticlounge.com 6 p.m.: Earl & Them ($8) 9 p.m.: Steve Kimock, with Greg Anton, Pete Sears, Spencer Burrows & Hadi Al Saadon ($28-$33) FORT SMITH ◼️ Temple Live 8 p.m.: William Clark Green ($15-$29) HOT SPRINGS ◼️ The Big Chill, 910 Higdon Ferry Road; (501) 624-5185; chillhotsprings.com 9 p.m.: Heather Linn Duo ◼️ The Blitzed Pig Bar and Grill, 4330 Central Ave., Suite A; (501) 525-1616 7:30-11:30 p.m.: Ryan Harmon ◼️ Pop's Lounge at Oaklawn Racing Casino Resort, 2705 Central Ave.; (501) 363-4784; oaklawn.com 9 p.m-1 a.m.: Liquid Kitty ◼️ Whittington Gallery & Studios, 307 Whittington Ave.; (501) 607-0214 4-8 p.m.: Lisa Kent (violin & cello) HOT SPRINGS VILLAGE ◼️ The Beehive, 220 Minorca Road; (501) 777-8176; beehivehsv.com 7-9 p.m.: John Jordan MAGNOLIA ◼️ Mulekick, 2158 N. Jackson; (870) 562-2800; mulekickmag.com 7-10 p.m.: Chris Baker Band MOUNTAIN HOME ◼️ Rapp's Barren Brewery, 601 S. Baker St.; (870) 424-7277; rappsbarrenbrewing.com 7-9 p.m.: Pickin N Grinnin TEXARKANA ◼️ Fat Jack's Oyster and Sports Bar, 3324 State Line Ave.; (870) 774-5225 8 p.m.: deFrance ■ ■ ■ SATURDAY ■ ■ ■ LITTLE ROCK ◼️ Bernice Garden, 1401 Main St.; (501) 410-3938; thebernicegarden.org 10-11 a.m.: Acoustic Music Mornings; musical instruments and chairs welcome ◼️ Dugan's Pub, 401 E. Third St.; (501) 244-0542 9 p.m.-12 a.m.: Hillestad ◼️ The Hall 8 p.m.: Tyler Kinch, with Hayefield, Huckleberry Jam ($15-$50) ◼️ Hibernia Irish Tavern 7 p.m.: Gene Reid birthday bash with Arkadelics ◼️ JJ's Grill 8 p.m.: Get Off My Lawn ◼️ Rev Room 7:30 p.m.: "I Want Your Midnights" – A Taylor Swift Dance Party ($20) ◼️ River Bottom Winery, 13810 Combee Lane (Roland); (501) 519-5666; bobrookfarms.com 3-5 p.m.: Buh Jones ◼️ South on Main 8-10 p.m.: Rodney Block ($20) ◼️ Stickyz 8 p.m.: Bad Habit, with Off Balance ($10) ◼️ Vino's, 923 W. Seventh St.; (501) 375-8466; vinosbrewpub.com 7-11 p.m.: Dave Stone ◼️ White Water Tavern 7 p.m.: Holiday Hangout (sold out) ◼️ Willy D's 8 p.m.: Matteo Ellis, David Rasico, Elisa Carlson, Johnny Fritts NORTH LITTLE ROCK ◼️ Four Quarter Bar 9:30 p.m.: Mojo Depot ($8) BRYANT ◼️ Copper Mule Table & Tap, 3348 Main St., Suite 600; (501) 213-0379 6:30 p.m.: Joey Burnett CADDO VALLEY ◼️ Betty's Big Country Dance Hall, 102 Crystal Palace Drive; (870) 403-0373; bettysbigcountrydance.com 8 p.m.: Joseph Logue Band CALICO ROCK ◼️ Juniper's Back Door, 131 Main St.; (870) 916-2220 7-9 p.m.: Freddy & Phyllis, Smokey Ledbetter CONWAY ◼️ JJ's Grill 8 p.m.: Egotrip ◼️ Kings Live Music 8-11:30 p.m.: Whiskey Halo ($5) ◼️ Skinny J's 7-10 p.m.: Seven Hollows ◼️ TC's Midtown Grill 9 p.m.-1 a.m.: Tooter Deal and The Noise Complaint EUREKA SPRINGS ◼️ Gravel Bar at Wanderoo Lodge 7 p.m.: Patti Steel w/Michael Tisdale FAYETTEVILLE ◼️ George's Majestic Lounge 9 p.m.: Steve Kimock, with Greg Anton, Pete Sears, Spencer Burrows & Hadi Al Saadon ($28-$33) FORT SMITH ◼️ Arkansas Best Performing Arts Center, 55 South Seventh St.; (479) 788-8932 7 p.m.: Fort Smith Symphony – The Joy of Christmas GREENBRIER ◼️ Matthews Park, 11 Wilson Farm Road; (501) 679-2422 1 p.m.: Almost Guilty HOT SPRINGS ◼️ The Big Chill 9 p.m.: deFrance ◼️ Frontier Club, 2700 Central Ave.; (501) 620-4000 8 p.m.-12 a.m.: 3 Days Reign ◼️ Kuntry's Blue Collar Bar, 6480 Central Ave.; (501) 293-1571 6 p.m.: The Doggones ◼️ Los Roosters, 8091-A Airport Road (Bonnerdale); (870) 669-9946; losroosters.com 8 p.m.: Jack Fancy ◼️ Pop's Lounge at Oaklawn 9 p.m-1 a.m.: Liquid Kitty HOT SPRINGS VILLAGE ◼️ The Beehive 7-10 p.m.: Donnie Lee Strickland MAGNOLIA ◼️ Mulekick 7-10 p.m.: Some Guy Named Robb OZARK ◼️ Arkansas Brewing Company 7-10:30 p.m.: Jonathan Tedford PINE BLUFF ◼️ RJ's Sports Grill and Bar, 128 S. Main St.; (870) 850-7887; rjs-grills.com 7 p.m.: Charlotte Taylor & Gypsy Rain STUTTGART ◼️ Wildlife Sports Bar and Grill, 711 E. Superior St.; (870) 674-2867 9 p.m.: Stagefright TEXARKANA ◼️ Arrow Bar, 110 E. 36th St.; (870) 772-1171 9 p.m.: Alex & Liv ◼️ Hopkins Icehouse, 301 E. Third St.; (903) 280-7553; hopkinsicehouse.com 7-10 p.m.: The La Rouxs WILSON ◼️ Wilson Theater, 4 N. Jefferson; (870) 655-0102; wilsonarkansas.com 8-11 p.m.: Ward Davis ■ ■ ■ SUNDAY ■ ■ ■ LITTLE ROCK ◼️ Hibernia Irish Tavern 2:30 p.m.: Traditional Irish session ◼️ River Bottom Winery 3 p.m.: Amber Violet ◼️ South on Main 11:30 a.m.-1:30 p.m.: Brian & Nick ◼️ White Water Tavern 7 p.m.: Holiday Hangout (sold out) FAYETTEVILLE ◼️ George's Majestic Lounge 9 p.m.: Steve Kimock, with Greg Anton, Pete Sears, Spencer Burrows & Hadi Al Saadon ($28-$33) ◼️ Walton Arts Center – Baum Walker Hall, 495 W. Dickson St.; (479) 443-5600 4 p.m.: The Swingles ($10) HOT SPRINGS ◼️ Arlington Resort Hotel & Spa 11 a.m.-1 p.m.: Jacob Flores ◼️ Central Cabaret & Nightclub (formerly Central Theater) 3 p.m.: Jazz Night with the Tabitha Graves Collaborative ◼️ Quetzal Authentic Mexican Cuisine, 1105 Albert Pike Road; (501) 881-4049 5:30-8:30 p.m.: Jacob Flores TEXARKANA ◼️ Hopkins Icehouse 1-5:15 p.m.: Allen Fleming, Dallas Ross, Dakoa Ragsdill, Marty Lansdell, P.H.E.D., Hailey Wright ■ ■ ■ MONDAY ■ ■ ■ NORTH LITTLE ROCK ◼️ The Joint, NSAI Songwriter Showcase, 301 Main St., #102; (501) 425-1528; thejointargenta.com 7 p.m.: Six local songwriters ($5) EUREKA SPRINGS ◼️ Gravel Bar at Wanderoo Lodge 6 p.m.: Sprungbilly FAYETTEVILLE ◼️ George's Majestic Lounge 9 p.m.: American Aquarium, CORY Branan ($20-$100) ■ ■ ■ TUESDAY ■ ■ ■ LITTLE ROCK ◼️ Few, 1310 Main St.; (501) 628-9270 7 p.m.: Adam Faucett ◼️ South on Main 7-9 p.m.: SOMA Side Show ◼️ Willy D's 8 p.m.: Susan Erwin Prowse, Matt Sammons FORT SMITH ◼️ Temple Live 8 p.m.: Rome & Duddy $30-$49) HOT SPRINGS ◼️ Central Cabaret & Nightclub (formerly Central Theater) 6 p.m.: Jazz Night with the Texarkana Jazz Collective ($5-$250) ◼️ Garland County Library, 1427 Malvern Ave.; (501) 623-4161 6:30 p.m.: Dave Smith with Arkansas Highlands Folk Project ◼️ Vapors Live, 315 Park Ave.; (501) 538-5171 2:30-5 p.m.: Sigma Alpha Iota Christmas Cabaret ($30; reserve today) ■ ■ ■ WEDNESDAY ■ ■ ■ FAYETTEVILLE ◼️ Morano's, 2179 Martin Luther King Blvd.; (479) 935-4800 6-9 p.m.: Brick Fields MORRILTON ◼️ Yesterday's Restaurant, 1502 Oak St.; (501) 354-8821 6-8 p.m.: Mama Tryde To be included in Live Music listings, please submit your venue's information before midnight on Thursday to: arlivemusicscene@gmail.com

ADVERTISEMENT

Sponsor Content