Thursday’s professional golf scores

PGA TOUR

Hero World Challenge

At Albany Golf Club

Nassau, Bahamas

Purse: $3.5 million

Yardage: 7,449; Par: 72

First of four rounds

69 (-3)

Viktor Hovland;35-34

Tom Kim;36-33

Collin Morikawa;36-33

Sepp Straka;36-33

70 (-2)

Sam Burns;38-32

71 (-1)

Tommy Fleetwood;34-37

Max Homa;35-36

Cameron Young;37-34

72 (E)

Tony Finau;38-34

Xander Schauffele;35-37

Scottie Scheffler;36-36

Justin Thomas;36-36

73 (+1)

Billy Horschel;38-35

Jon Rahm;37-36

74 (+2)

Matt Fitzpatrick;35-39

Sungjae Im;37-37

Kevin Kisner;40-34

Shane Lowry;37-37

75 (+3)

Corey Conners;40-35

76 (+4)

Jordan Spieth;35-41

DP WORLD TOUR

South African OpenAt Blair Atholl Golf & Equestrian Estate

Johannesburg

Purse: $1.5 million

Par 72, 8,161 yards

First of four rounds

64 (-8)

Thriston Lawrence, South Africa;32-32

65 (-7)

Jens Fahrbring, Sweden;33-32

Ross Fisher, England;33-32

66 (-6)

Scott Jamieson, Scotland;32-34

Matthias Schmid, Germany;34-32

JJ Senekal, South Africa;33-33

67 (-5)

Luke Brown, South Africa;33-34

Tom McKibbin, Northern Ireland;34-33

Anthony Michael, South Africa;33-34

Edoardo Molinari, Italy;32-35

Wilco Nienaber, South Africa;33-34

Santiago Tarrio, Spain;34-33

68 (-4)

Thomas Aiken, South Africa;34-34

Dan Bradbury, England;33-35

Christoffer Bring, Denmark;34-34

Aaron Cockerill, Canada;34-34

Jens Dantorp, Sweden;33-35

Darren Fichardt, South Africa;34-34

Mateusz Gradecki, Poland;34-34

Kristian Krogh Johannessen, Norway;33-35

Jayden Trey Schaper, South Africa;33-35

Charl Schwartzel, South Africa;34-34

Clement Sordet, France;32-36

Marc Warren, Scotland;34-34

69 (-3)

Kyle De Beer, South Africa;34-35

Jeremy Freiburghaus, Switzerland;33-36

Daniel Gavins, England;33-36

Deon Germishuys, South Africa;33-36

Chase Hanna, United States;34-35

Gary Hurley, Ireland;34-35

Sam Hutsby, England;33-36

Nathan Kimsey, England;36-33

Jeong-Weon Ko, France;34-35

Zander Lombard, South Africa;34-35

Christian Maas, South Africa;36-33

Marcel Siem, Germany;36-33

Richard Sterne, South Africa;35-34

70 (-2)

Nick Bachem, Germany;34-36

Dean Burmester, South Africa;34-36

Hennie Du Plessis, South Africa;35-35

James Du Preez, South Africa;35-35

Bryce Easton, South Africa;34-36

Luca Filippi, South Africa;34-36

Dylan Frittelli, South Africa;34-36

Alex Haindl, South Africa;37-33

Jean Hugo, South Africa;34-36

Luke Jerling, South Africa;33-37

Jacques Kruyswijk, South Africa;34-36

Mikael Lindberg, Sweden;34-36

Pieter Moolman, South Africa;35-35

Adrian Otaegui, Spain;34-36

Renato Paratore, Italy;35-35

Jaco Prinsloo, South Africa;32-38

Tapio Pulkkanen, Finland;36-34

Martin Rohwer, South Africa;34-36

Freddy Schott, Germany;34-36

Matthew Spacey, South Africa;33-37

Tristen Strydom, South Africa;34-36

Ockie Strydom, South Africa;35-35

Toto Thimba Jr., South Africa;37-33

71 (-1)

Wu Ashun, China;34-37

Oliver Bekker, South Africa;36-35

Merrick Bremner, South Africa;37-34

Jonathan Broomhead, South Africa;35-36

Daniel Brown, England;35-36

George Coetzee, South Africa;35-36

Sean Crocker, United States;34-37

MJ Daffue, South Africa;37-34

Keenan Davidse, South Africa;34-37

Wynand Dingle, South Africa;34-37

CJ Du Plessis, South Africa;36-35

Simon Forsstrom, Sweden;33-38

Branden Grace, South Africa;32-39

Romain Langasque, France;36-35

Francesco Laporta, Italy;35-36

Malcolm Mitchell, South Africa;34-37

Musiwalo Nethunzwi, South Africa;33-38

Michael G Palmer, South Africa;33-38

Aldrich Potgieter, South Africa;33-38

David Ravetto, France;35-36

Robin Sciot-Siegrist, France;33-38

Combrinck Smit, South Africa;33-38

Matthew Southgate, England;34-37

Gary Stal, France;36-35

Rourke Van Der Spuy, South Africa;34-37

Albert Venter, South Africa;36-35

MJ Viljoen, South Africa;36-35

Justin Walters, South Africa;35-36

72 (E)

Todd Clements, England;37-35

Alejandro Del Rey Gonzalez, Spain;35-37

Rhys Enoch, Wales;36-36

Jacquin Hess, South Africa;34-38

Alexander Knappe, Germany;35-37

Gudmundur Kristjansson, Iceland;35-37

Joost Luiten, Netherlands;35-37

James Morrison, England;35-37

Yurav Premlall, South Africa;35-37

Brandon Stone, South Africa;34-38

Jean-Paul Strydom, South Africa;35-37

Sami Valimaki, Finland;35-37

Dale Whitnell, England;35-37

Australian Open

Melbourne, Australia

a-Kingston Heath GC, Host Course (Par 72, 7,269 yards)

b-Victoria GC (Par 70, 6,811 yards)

Purse: $1.8 million

First of four rounds

Note Tournament is played on two courses with different pars.

(-7)

David Micheluzzi, Australia;31-32b

(-4)

Matthew Griffin, Australia;34-32b

Josh Geary, New Zealand;34-34a

(-3)

Pierre Pineau, France;34-33b

Zinyo Garcia, Australia;33-34b

Nicolai Hojgaard, Denmark;34-33b

Connor McKinney, Australia;30-37b

Haydn Barron, Australia;33a-36

Gunner Wiebe, United States;34-35a

(-2)

Peter Cooke, Australia;34-34b

Harrison Endycott, Australia;35-33b

Lucas Higgins, Australia;36-32b

Denzel Ieremia, New Zealand;36-32b

Tom Lewis, England;35-33b

Velten Meyer, Germany;34-34b

Conor Purcell, Ireland;33-35b

Nick Voke, New Zealand;35-33b

Lucas Herbert, Australia;32-38a

Ryo Hisatsune, Japan;34-36a

Peter Lonard, Australia;33-37a

Kohei Okada, Japan;36-34a

Cameron Percy, Australia;35-35a

(-1)

Devon Bling, United States;35-34b

Liam Johnston, Scotland;38-31b

Takumi Kanaya, Japan;36-33b

Deyen Lawson, Australia;34-35b

Todd Sinnott, Australia;35-34b

Elvis Smylie, Australia;34-35b

Christopher Wood, Australia;34-35b

Greg Chalmers, Australia;34-37a

Wade Ormsby, Australia;35-36a

Adam Scott, Australia;35-36a

(E)

Joshua Armstrong, Australia;36-34b

Scott Arnold, Australia;36-34b

Alejandro Canizares, Spain;36-34b

Marcus Fraser, Australia;35-35b

Matt Jones, Australia;36-34b

Min Woo Lee, Australia;35-35b

Marc Leishman, Australia;33-37b

Jack Murdoch, Australia;35-35b

Terry Pilkadaris, Australia;32-38b

Tom Power Horan, Australia;31-39b

Pavan Sagoo;35-35b

Aaron Wilkin, Australia;34-36b

Jordan Zunic, Australia;34-36b

Kit Bittle, New Zealand;39-33a

Brett Coletta, Australia;37-35a

Blake Collyer, Australia;37-35a

Cory Crawford, Australia;33-39a

Wenyi Ding, China;34-38a

Nick Flanagan, Australia;37-35a

David Howell, England;35-37a

Jake Hughes, Australia;37-35a

Douglas Klein, Australia;35-37a

John Lyras, Australia;35-37a

Matthew Millar, Australia;35-37a

Jediah Morgan, Australia;37-35a

Jack Munro, Australia;34-38a

Geoff Ogilvy, Australia;36-36a

Jason Scrivener, Australia;34-38a

Shae Wools Cobb, Australia;36-36a