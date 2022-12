WCHS announces honor roll students

Watson Chapel High School held its 1st Nine Weeks Awards Ceremony Dec. 1 and honored students on the All A's and A&B honor rolls and Merit List.

Chelsea Jackson and Henry Webb Jr., recruiters from the University of Arkansas at Pine Bluff, were the keynote speakers. They encouraged students to continue working hard academically and stressed the importance of planning for the next steps in their futures, according to a news release.

Superintendent Tom Wilson also urged students to continue to work hard academically to ensure a bright future. The students received certificates and the local ministerial team provided snacks.

Watson Chapel High School administration and staff acknowledged the academic achievements of the following students for the first nine weeks:

All A's

Giselle Arreola, Taylor Bagby, Asia Bennett, Morgan Burnett, Takura Dorris, Brannon Dycus, Makayla Eason, Kamiyah Hawkins, Ariya Hawley, April Hernadez, Nazam Islam, Ced'Nya Jackson, LaCandyce Lee, Kevin Marcus, Keiren Minter, Trinity Mitchner, Xavier Nelson, Bethany Phillips, Arin Pugh, Kylie Rhodes, Chry'shawn Savage, Anthony Smith, Walker Stringfellow, Reem Sufyan, Brooklyn Taylor, Tanaesha Thomas, Ashley Trammell, Christopher Urquhart, Ky'andra Wilkins.

A & B Honor Roll

Aydan Alexander , Kaliah Anderson, Cori-Samone' Atkinson, McErvin Bagby, Jr., Tamia Beard, Chantariya Boatman, Amaree Bohannon, Marquez Brentley, Jr., Sage Broadway, Keshun Brown, Cha'ron Buckner, Simone Burns-Harris, Trenton Bynum, Tristyn Bynum, Anthony Byrd, Nor'leshia Celestine, Carmen Cogshell, Taariq Conner, Kha'Leyce Cooper, Khamani Cooper, Latailyn Craig, Jordan Crater, Ty'Azia Daniels, Nautika Dixon, Joseph Dockett, MaKayla Earl, Asia Ferguson, Keniya Frazier-Wells, Aniyah Freeman, Christian Frierson, Ailyn Garcia, Cassidy Garrett, Kennedy Gibson, Caitlin Gordon, Shanice Green, Raven Greenwade, Alexis Hall, William Hall, Travis Harden, A'Nyah Henry, Arianna Humphrey, Torren Jackson, Jaiden Johnson, Kirah Johnson, Arri Kemp, Latayzha Kirby, Armon Leavy, Brooklyn Little, Perrea Little, Raylyn Long, Brandon Love-Gilbert, Mar'Yana Mallett, Maddison Maxwell, Devon McBride, James McClain, Jr., Brayden McFadden, Jadah Miller, Ja'Niyah Mitchell, Alexandria Moore, Joshua Muldrew, Jumanah Nashal, De'Ja Nolden, Aaron Ogle, Lilissa Phillips, Tariyana Phillips, Mikayla Powell, Jaylyn Reed, Makylin Reed, Marquita Rich, Kaileigh Sanders, Madisyn Sanders , Kyrone Sims, Jr. , Kaitlynn Smart, Aviana Smith, Brandon Smith, Jalerian Smith, Ethan Snodgrass, Marcus Strong, Bryce Thomas, Z'Rriah Ussery , Zemmearija Ussery , Autumn Warren, Kayla Waters, J'ryia Williams, Malyk Williams, Taylor Williams, Tyler Williams, Deshunna Winston, Jamiya York.

Merit List

Aniyah Alexander, Kimora Alexander, Ka'nysha Battles, Ma'kiya Battles, Kenneth Bell, Ashariye Brewer, Zaylin Brewer, Raphael Bynum, Daeshawn Canada, Kameiriah Canada, Jordan Carroll, Tyler Carroll, Jaycie Clay, Autumn Cliff, Jeremiah Cline, Detric Cooper, Jayvion Coplin, Kennedy Covington, Jaquan Crockett, A'niya Culclager, Nia Currie, Jhourney Daniels, Darqueliah Davis, Jeremy Davis, Tomi Davis, Kamar Dismuke, Trenton Dukes, Ma'Kiyah Early, Makyah Earl, Keilen Fair, Javian Ferguson, Miaky Flowers, Ariel Garner, Haylie Gatewood, ZaRiyah Goodwin, Adrienne Green, Rahim Hall, Kaliyah Hampton, Heru Harrington, Kemarion Harris, Janique Henderson, Sinez Herring , Destiny Hines, Kenny Hollins, Marshun Hudson, Rozlynne Ingram , Daziah Johnson, Ja'Niya Johnson, Deiona Jones, Nakhi Jones, Ma'Kayla Kimble, Ciara Knowles, Kamika Lewis, Taniah Logan, Audrianna Love, Emarie Mahogany, Makaydence Mallett, Herschel Marcus, Dylan McCann, M'Kaylia McClain, Shekinah Meadows, Zakiyah Melvin, Logan Mondragon, Russhay Moon, Naseba Murshed , Marika Norton, Maya Peoples, Lilchelle Phillips, Montavion Phillips, Ke'nya Pugh, Jermiyah Purchase, Ayrianuana Ray, Jordan Roberts, Jalea Robinson, Kenya Ruth , Keyundra Sanders, Nigel Seepersad, La'aisha Shelton, Mia Singleton, Decorion Smith, Jabaree Smith, Jayvyn Smith, Paris Smith, Simone Smith, Talisha Smith, Diamond Spicer, Jakobe Spikes, Brayden Thomas, Aaliyah Threadgill, Alexis Tyler, Aamori Urquhart, Keevion Watson, La'kyla Watts, Chance Webb, Antoriea Williams, Cassidy Williams, Bruce Winston, and Tyaha Woods.