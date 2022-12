UCA women vs. Alabama A&M capsule

UCA women vs. Alabama A&M

WHEN 1 p.m.

WHERE Farris Center, Conway

RECORDS UCA 5-5; Alabama A&M 1-8

SERIES First meeting

TV None

RADIO KUCA-FM, 91.3, in Conway

INTERNET ESPN-Plus

PROBABLE STARTING LINEUPS

Central Arkansas

POS. NAME, HT, YR.;PPG;RPG

G Randrea Wright, 5-7, So.;9.5;3.4

G Kayla Mitchell, 5-5, Sr.;6.5;3.0

F Kyjai Miles, 6-1, Jr.;5.7;6.3

F Leah Perry, 6-0, So.;1.3;1.4

F Kierra Prim, 5-9, Jr.;9.9;8.1

COACH Sandra Rushing (172-113 in 10th season at Central Arkansas, 575-369 in 33rd season overall)

Alabama A&M

POS. NAME, HT, YR.;PPG;RPG

G Amiah Simmons, 5-9, So.;8.3;4.0

G Emajin McCallop, 5-6, Fr.;2.6;1.6

G Darian Burgin, 5-7, Jr.;3.1;3.4

F Amani Free, 6-0, Sr.;8.4;4.7

C Jayla Cody, 6-1, Jr.;4.7;5.3

COACH Margaret Richards (69-102 in seventh season at Alabama A&M, 102-126 in ninth season overall)

TEAM COMPARISON

UCA;;Ala. A&M

52.7;Points for;50.3

60.3;Points against;69.0

+0.5;Rebound margin;-3.9

-0.4;Turnover margin;-3.1

35.8;FG pct.;32.0

18.4;3-pt. pct.;26.1

66.0;FT pct.;61.6

CHALK TALK UCA is entering off its first win since Dec. 3. ... Freshman Parris Atkins leads the Sugar Bears with 10 points per game, largely coming off the bench. ... Thursday's matchup is UCA's final nonconference game before starting ASUN play on Jan. 2. ... Alabama A&M's leading scorer, Toni Grace (10.9), hasn't played since Dec. 10.

-- Sam Lane