Lawmakers’ expenses received in 2021 calendar year

Here's how much each lawmaker in the 92nd General Assembly received from the state in per diem, mileage and expense reimbursements in 2021. Some in the list are no longer in the Legislature.

House

Jim Dotson, R-Bentonville: $40,321

Rick Beck, R-Center Ridge: $36,711

House Speaker Matthew Shepherd, R-El Dorado: $36,060

Johnny Rye, R-Trumann: $35,294

Jack Ladyman, R-Jonesboro: $34,629

Lane Jean, R-Magnolia: $34,073

Nelda Speaks, R-Mountain Home: $33,589

Keith Slape, R-Compton: $33,132

Jeff Wardlaw, R-Hermitage: $33,033

Dwight Tosh, R-Jonesboro: $32,952

John Carr, R-Rogers: $32,908

Jon Eubanks, R-Paris : $32,794

DeAnn Vaught, R-Horatio:$32,642

Charlene Fite, R-Van Buren: $31,692

Gary Deffenbaugh, R-Van Buren: $30,757

Ron McNair, R-Alpena: $30,462

Cindy Crawford, R-Fort Smith: $29,910

Kendon Underwood, R-Cave Springs: $29,832

Mark Berry, R-Ozark: $29,793

Danny Watson, R-Hope: $29,287

Steve Hollowell, R-Forrest City: $29,274

Joshua Bryant, R-Rogers: $29,076

Denise Garner, D-Fayetteville: $28,946

David Whitaker, D-Fayetteville: $28,893

Monte Hodges: D-Blytheville: $28,579

Marcus Richmond, R-Harvey: $28,562

Carol Dalby, R-Texarkana: $28,515

Stan Berry, R-Dover: $28,511

Jack Fortner, R-Yellville: $28,384

Delia Haak, R-Centerton: $28,316

Megan Godfrey, D-Springdale: $28,243

Harlan Breaux, R-Holiday Island: $28,141

Cameron Cooper, R-Romance: $28,116

Austin McCollum, R-Bentonville: $27,975

Bruce Coleman, R-Mountainburg: $27,949

Marsh Davis, R-Cherokee Village: $27,761

Reginald Murdock, D-Marianna: $27,759

Jimmy Gazaway, R-Paragould: $27,690

Mark McElroy, R-Tillar: $27,634

Howard Beaty, R-Crossett: $27,420

Aaron Pilkington, R-Knoxville: $26,862

Cliff Penzo, R-Springfield: $26,810

Brandt Smith, R-Jonesboro: $26,343

Gayla McKenzie, R-Gravette: $26,334

Joe Jett, R-Success: $26,317

Craig Christiansen, R-Bald Knob: $25,660

David Fielding, D-Magnolia: $25,602

Fran Cavenaugh, R-Walnut Ridge: $25,462

John Payton, R-Wilburn: $25,210

David Hillman, R-Almyra: $25,112

Bruce Cozart, R-Hot Springs: $24,967

Nicole Clowney, D-Fayetteville: $24,673

Richard Womack, R-Arkadelphia: $24,638

Les Eaves, R-Searcy: $24,522

Jon Milligan, R-Lake City: $24,495

Robin Lundstrum, R-Elm Springs: $24,043

Joe Cloud, R-Russellville: $23,245

Michelle Gray, R-Melbourne: $23,111

Les Warren, R-Hot Springs: $23,043

Justin Gonzales, R-Okolona: $22,898

Jay Richardson, D-Fort Smith: $22,898

Deborah Ferguson, D-West Memphis: $22,695

Richard McGrew, R-Hot Springs: $22,654

David Tollett, R-Lexa: $22,279

Milton Nicks, D-Marion: $21,786

Lee Johnson, R-Greenwood: $21,615

Justin Boyd, R-Fort Smith: $21,612

Stu Smith, R-Batesville: $21,496

John Maddox, R-Mena: $21,355

Josh Miller, R-Heber Springs: $21,084

Keith Ferguson, D-Pine Bluff: $18,098

Sonia Barker, R-Smackover: $17,694

Stephen Meeks, R-Greenbrier: $16,674

Ken Bragg, R-Sheridan: $15,036

Roger Lynch, R-Lonoke: $14,642

Mary Bentley, R-Perryville: $14,307

Vivian Flowers, D-Pine Bluff: $13,705

Fred Allen, D-Little Rock: $13,387

Lanny Fite, R-Benton: $13,269

David Ray, R-Maumelle: $13,263

Mark Lowery, R-Maumelle: $12,944

Rick McClure, R-Malvern: $12,354

Denise Ennett, D-Little Rock: $11,436

Fred Love, D-Little Rock: $11,023

Karilyn Brown, R-Sherwood: $11,007

Brian Evans, R-Cabot: $10,861

Spencer Hawks, R-Conway: $10,771

Mike Holcomb, R-Pine Bluff: $10,583

Tippi McCullough, D-Little Rock: $10,146

Keith Brooks, R-Little Rock: $9,793

Jamie Scott, D-North Little Rock: $9,427

Andrew Collins, D-Little Rock: $9,323

Steve Magie, D-Conway: $8,741

Tony Furman, R-Benton: $8,034

Mark Perry, D-Jacksonville: $8,000

Julie Mayberry, R-East End: $7,863

Carlton Wing, R-North Little Rock: $7,740

Joy Springer, D-Little Rock: $7,699

Ashley Hudson, D-Little Rock: $7,278

Jim Wooten, R-Beebe: $0

Senate

Bob Ballinger, R-Ozark: $35,975

Mat Pitsch, R-Fort Smith: $35,961

Trent Garner, R-El Dorado: $35,565

Cecile Bledsoe, R-Rogers: $33,185

Ben Gilmore, R-Crossett: $31,284

Greg Leding, D-Fayetteville: $31,266

President Pro Tempore Jimmy Hickey, R-Texarkana: $31,097

Ronald Caldwell, R-Wynne: $30,860

Gary Stubblefield, R-Branch: $29,271

David Wallace, R-Leachville: $29,152

Missy Irvin, R-Mountain View: $29,128

* Lance Eads, R-Springdale: $28,648

Scott Flippo, R-Mountain Home: $28,457

Terry Rice, R-Waldron: $28,174

Dan Sullivan, R-Jonesboro: $28,155

Larry Teague, D-Nashville: $27,351

Bill Sample, R-Hot Springs: $27,323

Keith Ingram, D-West Memphis: $27,275

Alan Clark, R-Lonsdale: $26,694

Charles Beckham, R-McNeil: $26,493

Blake Johnson, R-Corning: $26,311

Jonathan Dismang, R-Searcy: $25,996

Breanne Davis, R-Russellville: $25,609

Jim Hendren, independent from Sulphur Springs: $24,136

Bart Hester, R-Cave Springs: $23,272

James Sturch, R-Batesville: $22,619

Mark Johnson, R-Ferndale: $18,498

Kim Hammer, R-Benton: $16,792

Jason Rapert, R-Conway: $14,346

Ricky Hill, R-Cabot: $12,263

Linda Chesterfield, D-Little Rock: $11,189

Jane English, R-North Little Rock: $9,879

Joyce Elliott, D-Little Rock: $9,431

Stephanie Flowers, D-Pine Bluff: $7,103

Clarke Tucker, D-Little Rock: $0

Note:

* Eads resigned from the Senate on Oct. 28