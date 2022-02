Northwest Arkansas divorces

The following divorces granted were recorded Jan. 26 - Feb. 8 in the Benton and Washington county clerks' offices.

BENTON COUNTY

21-341. Kenneth Hemphill v. Cheyenne Thompson

21-787. Ross Pitts v. Marion Pitts

21-868. Frances Steiger v. Fritz Steiger

21-1294. Anthony Sayadian v. Rebecca Sayadian

21-1494. Hailey Krantz v. Brian Krantz

21-1536. Jennifer Winkler v. Jason Hancock

21-1555. Seth Scallan v. Chelsey Scallan

21-1620. Christopher Naifeh v. Betty Cidllo

21-1793. Kathy Ennis v. Nathan Ennis

21-1874. Stephen Bone v. Amanda Bone

21-1885. Kevin Frazier v. Paula Frazier

21-1908. Hannah Bowen v. Mason Bowen

21-1949. Stephany Padilla v. Jason Padilla

21-1964. Jerry Taplin v. Wanda Taplin

21-1994. Leanne Hudson v. Joshua Hudson

21-2021. Jeremy Miller v. Tiffany Miller

21-2070. Carolyn Popanz v. James Popanz

21-2075. Madelynn Norman v. Simona Norman

22-5. Carmen Mendosa Acencio v. Samuel Marion

22-15. Zoe Brewton v. Tyler Brewton

WASHINGTON COUNTY

21-462. Shannon Osburn v. Tim Osburn

21-711. Brent Yearry v. Amy Yearry

21-1220. Linda Griffin v. Gregory Griffin

21-1259. Hannah Smith v. Aaron Smith

21-1439. Katie Remington v. Craig Remington

21-1576. Sara Nicholson v. Zachary Carroll

21-1651. Mercades Howeth v. Christopher Howeth

21-1729. Emily Spears v. Christopher Spears

21-1736. Benjamin Jankowski v. Mary Jankowski

21-1749. Vivin Breen v. James Breen

21-1821. Seneca Lassiter v. Esperanza Lassiter

21-1845. Shelley Steele v. Porter Winston

21-1900. Hortencia Alas v. Faird Alas-Merino

21-1911. Megan Day v. Mark Day

22-12. Casondra Whateley-Pollreis v. Bryan Pollreis

22-13. Yakir Anaki v. Sarah Wethington

22-15. Brandie Smith v. Joshua Smith

22-19. Natalie Waymack v. Jacob Waymack