Thursday's professional golf scores

PGA TOUR

Genesis Invitational

At Riviera Country Club

Pacific Palisades, Calif.

Purse: $12 million

Par 71, 7,322 yards

First of four rounds

63 (-8)

Joaquin Niemann;31-32

66 (-5)

Max Homa;35-31

Scottie Scheffler;32-34

Jordan Spieth;34-32

Cameron Young;33-33

67 (-4)

Charley Hoffman;34-33

Jason Kokrak;32-35

Collin Morikawa;34-33

C.T. Pan;33-34

Cameron Smith;33-34

Justin Thomas;31-36

68 (-3)

Paul Casey;33-35

Dylan Frittelli;31-37

Patton Kizzire;33-35

Russell Knox;33-35

Martin Laird;35-33

Adam Long;34-34

Maverick McNealy;34-34

Carlos Ortiz;35-33

Adam Scott;36-32

Kevin Tway;36-32

69 (-2)

Taylor Moore;35-34

Abraham Ancer;37-32

Keegan Bradley;32-37

Tony Finau;36-33

Emiliano Grillo;36-33

Chesson Hadley;33-36

Beau Hossler;34-35

Si Woo Kim;35-34

Matt Kuchar;36-33

Hank Lebioda;33-36

Peter Malnati;34-35

Rory McIlroy;35-34

Matthew NeSmith;34-35

Jon Rahm;33-36

Doc Redman;33-36

Patrick Rodgers;35-34

Xander Schauffele;34-35

Alex Smalley;34-35

Sahith Theegala;31-38

Cameron Tringale;33-36

Will Zalatoris;32-37

70 (-1)

Patrick Cantlay;34-36

Joel Dahmen;34-36

Matt Jones;34-36

Danny Lee;37-33

Marc Leishman;36-34

Francesco Molinari;34-36

Sebastian Munoz;34-36

Alex Noren;35-35

Mito Pereira;34-36

Pat Perez;34-36

Scott Piercy;32-38

J.T. Poston;35-35

Seamus Power;34-36

Andrew Putnam;34-36

Sam Ryder;35-35

Jhonattan Vegas;36-34

Bubba Watson;33-37

Aaron Wise;33-37

71 (E)

Michael Brennan;35-36

Sam Burns;36-35

Cameron Davis;36-35

Rickie Fowler;37-34

Sergio Garcia;34-37

Brandon Hagy;34-37

Lee Hodges;37-34

Viktor Hovland;36-35

Sungjae Im;36-35

Brooks Koepka;35-36

Robert Macintyre;35-36

Troy Merritt;34-37

J.J. Spaun;35-36

Kyle Stanley;31-40

Matt Wallace;36-35

Nick Watney;34-37

72 (+1)

Cameron Champ;35-37

Corey Conners;36-36

James Hahn;36-36

Russell Henley;39-33

Mackenzie Hughes;32-40

Jaekyeong Lee;38-34

Kyoung-Hoon Lee;36-36

David Lipsky;34-38

Luke List;34-38

Hideki Matsuyama;34-38

Kevin Na;35-37

Aaron Rai;35-37

73 (+2)

Branden Grace;37-36

Adam Hadwin;37-36

Kramer Hickok;32-41

Dustin Johnson;35-38

Taylor Pendrith;35-38

Thomas Pieters;34-39

Scott Stallings;34-39

Brian Stuard;35-38

74 (+3)

Christiaan Bezuidenhout;37-37

Doug Ghim;38-36

Lanto Griffin;37-37

Tom Hoge;36-38

Chez Reavie;36-38

Charl Schwartzel;37-37

Sepp Straka;38-36

Erik Van Rooyen;37-37

75 (+4)

Harry Higgs;38-37

Anirban Lahiri;38-37

Ryan Palmer;37-38

Adam Schenk;38-37

Brendan Steele;39-36

Vince Whaley;36-39

77 (+6)

Andrew Landry;38-39

Talor Gooch;38-39

Min Woo Lee;35-42

Henrik Norlander;37-40

Patrick Reed;37-40

Robert Streb;40-37

Harold Varner III;35-42

Wyndham Clark;36-41

78 (+7)

Roger Sloan;38-40

82 (+11)

Aaron Beverly;41-41

Korn Ferry Tour

LECOM Suncoast Classic

At Lakewood National Golf Course-Commander

Lakewood Ranch, Fla.

Purse: $750,000

Par 71, 7,113 yards

Partial first round

NOTE The first round was suspended because of darkness with 12 golfers remaining on the course. The round will be completed today.

63 (-8)

Thomas Walsh;33-30

64 (-7)

Zack Fischer;32-32

Zecheng Dou;31-33

65 (-6)

Erik Barnes;33-32

Aaron Baddeley;34-31

Chad Ramey;31-34

Charlie Saxon;32-33

Michael Gellerman;35-30

Anders Albertson;32-33

Max Greyserman;31-34

Byeong Hun An;32-33

Will Gordon;34-31

Scott Harrington;32-33

Mac Meissner;30-35

Pontus Nyholm;32-33

66 (-5)

Nicolas Echavarria;34-32

Vince India;32-34

Peter Uihlein;34-32

Trevor Werbylo;34-32

Curtis Luck;33-33

Theo Humphrey;32-34

Tyson Alexander;33-33

Davis Thompson;32-34

Jay Card III;33-33

Taylor Montgomery;31-35

Cody Gribble;34-32

Rob Oppenheim;33-33

Dawson Armstrong;33-33

George Cunningham;34-32

67 (-4)

Chris Baker;34-33

Shawn Stefani;32-35

Carson Young;33-34

Brett Drewitt;35-32

John Pak;33-34

John Augenstein;35-32

Brad Hopfinger;34-33

Brandon Wu;32-35

Sean O'Hair;35-32

Roberto Díaz;32-35

Seonghyeon Kim;35-32

68 (-3)

Ryan Brehm;36-32

Patrick Fishburn;34-34

Evan Harmeling;36-32

Joshua Creel;35-33

Michael Kim;34-34

Ryan McCormick;33-35

Martin Contini;35-33

Corey Pereira;33-35

José de Jesús Rodríguez;36-32

John VanDerLaan;36-32

Kevin Roy;35-33

Jared Wolfe;34-34

Nicholas Lindheim;33-35

Marcos Montenegro;35-33

Brad Brunner;36-32

Sam Stevens;35-33

Grant Hirschman;35-33

MJ Daffue;34-34

69 (-2)

Robby Shelton;37-32

Satoshi Kodaira;35-34

Tommy Gainey;34-35

Rhein Gibson;33-36

Mark Hubbard;35-34

Michael Feagles;36-33

Eric Cole;33-36

Brett White;36-33

Augusto Núñez;34-35

Mark Anguiano;38-31

Norman Xiong;35-34

Dan McCarthy;36-33

Justin Lower;34-35

Akshay Bhatia;37-32

Kris Ventura;34-35

Paul Haley II;34-35

John Chin;35-34

Ben Griffin;34-35

Tano Goya;36-33

Tripp Kinney;34-35

A.J. Crouch;35-34

70 (-1)

Stuart Macdonald;36-34

Sam Saunders;35-35

Ben Taylor;37-33

Harry Hall;35-35

Jeremy Paul;36-34

Thomas Rosenmueller;32-38

Luke Schniederjans;34-36

David Gazzolo;37-33

Brent Grant;37-33

Callum Tarren;35-35

Martin Flores;35-35

Shad Tuten;35-35

Sangmoon Bae;39-31

Kyle Reifers;37-33

Braden Thornberry;34-36

Justin Suh;40-30

Brandon Crick;36-34

71 (E)

Brian Smock;36-35

Rafael Campos;36-35

Fabián Gómez;36-35

Bo Hoag;39-32

Jimmy Stanger;34-37

Brandon Harkins;34-37

Joey Garber;40-31

Kyle Westmoreland;38-33

Garett Reband;39-32

Luis Gagne;37-34

Jonathan Brightwell;39-32

Matt McCarty;36-35

Garrett Osborn;36-35

Bryson Nimmer;35-36

Tom Whitney;35-36

Alexandre Rocha;36-35

David Kocher;38-33

Kevin Dougherty;37-34

Blayne Barber;35-36

Stephen Franken;36-35

72 (+1)

Bo Van Pelt;37-35

Tom Lewis;36-36

Andrew Yun;38-34

Peyton White;37-35

Grayson Murray;38-34

Tee-K Kelly;36-36

Steven Fisk;38-34

73 (+2)

Conner Godsey;36-37

Xinjun Zhang;37-36

74 (+3)

Tain Lee;41-33

Patrick Newcomb;37-37

75 (+4)

Vincent Norrman;37-38

76 (+5)

Patrick Cover;40-36

Brian Richey;41-35

Andrew Kozan;38-38

77 (+6)

Heath Slocum;39-38

Clay Feagler;37-40

79 (+8)

Brandon Matthews;40-39

82 (+11)

Ted Purdy;42-40