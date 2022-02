Pulaski County real estate transactions of $150,000 or more; deeds recorded Jan. 24-28.

I-40 RV Land, LLC to North Little Rock Bethany Road, LLC, Arkansas Air, Inc. Plat No.1 Replat- Town Of Fairmon, $2,350,000.

Beck Road Properties, LLC to Eric Rockwell; Casey Rockwell, 7400 Beck Road, Little Rock, Pt W/2 SW 8-2N-13W, $1,854,400.

CIU Kava, LLC to 5200 Kavanaugh, LLC 5200 Kavanaugh Blvd., Little Rock, Ls11-12 B25, Newton- Pulaski Heights, $1,500,000.

Lena Belle Young Stafford, LP to Galloway I 40 South Development, LLC Pt SW 21 & Pt SE SW 20-2N-10W, $1,500,000.

Michael Justin Reis; Jennifer Seed Reis to 1097 Super, LLC, 5613 MacArthur Drive, North Little Rock, L1, Family Dollar, $1,155,390.

Rock Capital Fund, LLC to Sangre Investments, LLC, 7718 S St., Little Rock, Ls11-14 B15, Bellevue, $1,130,000.

Woodcrest Company, LLLP to Holly Cockrum, MD, Pt NW 29 & Pt SW 20-2N-11W (to Be: Ls1-13, Richard's Commercial Development), $966,857.

James Lawhon to 10800 Sardis Road, LLC Ls1-8 B38 & Ls1, 10-12 B39, Mabelvale, $750,000.

Lawrence R. Back; Karla D. Back; The Karla And Lawrence Back Family Trust to KHC Design, Inc., 6 Oakmont Court, Little Rock, L6 B4, Pleasant Valley, $675,000.

RCN Enterprises, Inc. to The Retzer Group, Inc., 11000 Burkhalter Haas Drive, Maumelle, L2, Burkhalter-Haas, $670,000.

Jim Pace Homes, LLC to Troy D. Duke; Shannon S. Duke, 11 Haywood Court, Little Rock, L81 B136, Chenal Valley, $610,000.

Lima Foxtrot, LLC to John Meadors; Amber Meadors, 5319 Country Club Blvd., Little Rock, L5 B19, Newton, $580,000.

H. Chris Christy; Beth Ann Christy to Alonzo Johnson, Jr., 6 Auriel Drive, Little Rock, L2 B36, Chenal Valley, $580,000.

William Steve Glaze; Katherine Glaze to Byrd Real Estate Investments, LLC 1208 Overview Drive, Jacksonville, L22, Overlook; Lot A-2, Faye Watkins Replat; Ls7-8 B9, West Jacksonville No.2; L34, North Hills Manor; L43, Crosswinds; L1 B3, Massie-West; L3, Cassinelli, $570,000.

David P. Foster; Wendy F. Foster to Timothy Pici; Ada Minji Noh, 222 Linwood Court, Little Rock, L13 B1, Crystal Court, $525,000.

Twin Oaks Property Management, LLC to Michael Rice; Carolyn Rankin L29, Masters Place, $510,000.

Brock Ferguson, Inc. to Robert Scott Bouchard; Lorrie B. Bouchard, 34125 Lakeview West Drive, Roland, L10, Lakeview West, $495,000.

Home Sweet Home Rentals, LLC to David Reese Pagliante; Rebecca E. Pagliante, 33 Fletcher Ridge Circle, Little Rock, L13 B1, Fletcher Valley, $488,900.

Shawn O'Dell Construction, Inc. to Gregory B. Ely; Valerie Evelyn Ely, 9640 Westlake Circle, Sherwood, L52, Millers Crossing Phase I, $463,000.

Scott R. Walker to Lynn Boyd; David Boyd, 103 Windy Valley Lane, Maumelle, L12 B9, Maumelle Valley Estates, $415,000.

Esther D. Rogers; Esther Dale Rogers Revocable Trust to Richard R. Stevenson, Jr.; Marion E. Stevenson, L19 B2, Chevaux Court Phase I-A, $400,000.

Lynda Sherwood Taylor to John Thomas Kennedy; Kristi J. Kennedy, L4 B14, The Villages Of Wellington, $380,500.

Michael L. Bollinger; Mary C. Bollinger to David Edward Caples Reichert; Kathryn Allison Taylor-Reichert, 95 Saint Thomas Court, Little Rock, L485, St. Charles, $380,000.

PWS Real Estate, LLC to Mary Elizabeth Carlton, L11 B4, Wildwood Place, $370,000.

The Simpson Living Trust; Pam W. Simpson to Daniel E. Moore; Patricia G. Moore L172, Secluded Hills Phase IV, $364,900.

Emmett Earl Hynum; Melissa Hynum to Car World, Inc., 4600 MacArthur Drive, North Little Rock, Lot W, Theresa Circle, $360,000.

Richard E. Lowens; Elaine M. Lowens to Ashley McMillan, 23 Clervaux Drive, Little Rock, L47 B73, Chenal Valley, $340,000.

Seth Hamilton Tomboli; Kendra Ashley Tomboli to Benjamin McDonald; Katherine McDonald, 12 Platte Drive, Maumelle, L102, Riverland, $340,000.

Stacey Utley to Katherine Alane Hardman; Zachary C. Hardman, 2 Portia Drive, Little Rock, L112, Longlea, $335,000.

Marilyn Kay Harris; Marilyn Kay Harris Trust to Benjamin Perez; Leila Perez; Kevin Kerr 100 E. Lee Ave., Sherwood, Lots A & B, Stormes, $318,150.

Menco Construction, LLC to Ryan Lee Johnson; Bianca D. Johnson, 893 Oak Forest Circle, Sherwood, L23, Millers Glen Phase 5, $318,000.

Scott E. Lawson; Sharon K. Lawson to Shawn A. Lesny; Shaun M. Ashley, 105 Foxrun Cove, Jacksonville, L395, Foxwood Phase IX, $317,000.

Angela Shirey; Angela Shirley to Reid Cameron Parnell; Courtney Parnell 4 Bridgeport Court, Little Rock, L5, Fawnwood, $310,000.

Kimberly Jan Higdon; Kimberly Jan Gunter; Estate Of Lou Jannette Gunter (dec'd) to James Claude Barnett, II; Patricia Baker Barnett; James And Patricia Barnett Revocable Trust, L20 B28, Overbrook, $300,000.

Kiyen Kikyun Kim; Ki Kyun Kim to Garrick Ryan Stricklin; Susan Christine Stricklin, 14801 Cecil Drive, Little Rock, L3, Secluded Hills Phase I, $295,000.

Jo Ann McKennon Henslee to Ronald S. Roberson; Patricia C. Roberson Unit 17, Point Pleasant HPR, $292,000.

Edifice Design, LLC to Joel Vences; Jacqueline Mata, 8120 Kanis Pines Drive, Little Rock, L35R, Kanis Village Phase I Replat, $288,500.

David Thier; Nanci Thier to Jonathan Stewart Carlton; Angie Beth Carlton, 5802 Citation Drive, Scott, L323 B1, Ashley Downs Phase I, $286,000.

RYU Investment, LLC to Bobby Ray Green, 14105 Chesterfield Circle, North Little Rock, L15 B5, Stone Links, $285,000.

Jeremy A. George; Josie A. Sheets to Amy Garland, 7408 Gable Drive, Little Rock, Ls23-25 B2, Sunset Heights, $280,000.

GPM Properties, Inc. to Leah Deanne Bunting, 65 Stoneledge Drive, Maumelle, L40, Stoneledge Phase II, $280,000.

Joshua Huffman; Jance Huffman (dec'd); Jane Huffman to George Cush; Deborah VanCleve Phelps, Unit 311 Bldg 300, Chenal Woods HPR, $275,000.

Tanner Capital Holdings, LLC to Scott Penrod; Tamara Penrod, 406 & 409 W. Fourth St., North Little Rock, Ls4B & 1B B4, Faucette, $275,000.

Phyllis B. Eddins; Phyllis B. Eddins Living Revocable Trust to Huijun Li; Wenyuan Xu 21 Waters Edge Drive, Little Rock, L119, Waters Edge Phase I, $273,000.

John Edward Jennings Morgan; Brittany Morgan; Brittay Aliss Davidson to Sarah Anghel, 17 Myrtle Lane, Little Rock, L552, Kingwood Place, $273,000.

Rodney A. DeClue; Tracy A. DeClue; Rodney And Tracy DeClue Living Trust to Angie McClure, 38 Silver Ridge Cove, North Little Rock, L9, Silveridge, $270,000.

Aggro Company, Ltd. to Yiu-Wah Law; Snow Law, 5101 B B Circle, Little Rock, Pt NE SE 18-1S-12W, $260,000

Melinda Elisa Price to Tyler Frazier, 5501 Aviator Drive, Jacksonville, L145, Base Meadows Phase 2, $257,000.

Patricia Diann Vick to Tamara Dashiell, 10815 Garrison Road, Little Rock, L49, York Section B, $255,000.

Brian J. Shaddock; Allison H. Fuller; Brian J. Shaddock And Allison H. Fuller Joint Revocable Trust to Kristen Burdette, 2426 Louisiana St., Little Rock, L1 B19, Rapley Estate, $252,000.

James C. McConnell to Stephanie Curton Kenley; David E. Kenley, Jr., 110 Apple Blossom Loop, Maumelle, L64, Diamond Pointe Phase I, $250,000.

The L.A. Building, Inc. to JEH Real Estate, LLC, 3925 John Barrow Road, Little Rock, Ls11-12 B156, John Barrow, $250,000.

David R. Myhand; Elizabeth Myhand to Terrence Gerald Roush; Deborah Rene Roush; Terrence And Deborah Roush Revocable Trust, L4, Fairway Woods Phase II, $249,900.

Judieth A. Gibbs; Gibbs Living Trust to Katherine Bemberg, L33 B19, Lakewood, $248,000.

2023, LLC to Zachary Reinhart, 30 Campden Hill Road, Sherwood, L181, Silver Creek Phase V, $245,000.

Jonathon W. Nunley to Avinash Thombre; Vaishali Thrombre, 511 Farris St., Little Rock, Ls3-5 B6, Gilbralter Heights, $240,000.

Brandon Vernatt to Charles Wilson; Phyllis Wilson, Ls9A & 9B, Bond Replat, $235,000.

Nekneda Carruth to Luke Hayes, 10807 Windridge Drive, Sherwood, L5 B3, Windridge, $233,000.

Celeste S. Trossbach to Brian Darnell Danner; Brian Darnell Danner, Sr., 1105 Mesquite Trail, Jacksonville, L22, Jaxon Terrace Phase 8, $230,000.

Estelle M. Woodall to Jenna Bailey, L4 B4, Elmhurst, $230,000.

Larry Gene Wallace; L.G. Wallace Revocable Living Trust, to Billy Ray Huggins, Jr., 240 Indian Bay Drive, Sherwood, Lot B B6, Westlake, $228,000.

Ruth B. Owings to Dylan Branstetter; Christian Angela Lovett, 3 Spring Point Circle, Little Rock, Ls94-95, Spring Valley Manor Section D, $226,500.

Antonio Buirse to April L. Buirse; April L. Sherrill-Buirse, 2309 Birkstone Drive, North Little Rock, L24 B21, Stone Links, $226,000.

Stephen L. Montgomery, Jr.; Christina Padilla Platt Montgomery to Jeffery Johnson, Sr., 5709 Base Meadows Drive, Jacksonville, L74R, Base Meadows Phase 1B, $226,000.

Bill J. Wagley, Jr.; Bill J. Wagley, Sr. Living Trust to Roderic Russ, 202 Eureka Gardens Road, North Little Rock, Pt NW SE 28-2N-11W, $223,000.

Sheryl L. Hoth; Mark W. Hoth (dec'd) to Katherine Walker; Mark Andrew Walker, 914 Kings Mountain Drive, Little Rock, L504, Walnut Valley 3rd, $222,500.

Monica R. Green to Brittney Renee Garner; Alicia Dian Atchley, 12815 Westglen Drive, Little Rock, L2, Westhampton, $220,000.

Reid C. Parnell; Robert C. Beasley; Donna Parnell Beasley to Gabriel Gonzalez, 3313 Rocky Court, Little Rock, L72, Echo Valley 1st, $220,000.

Robert H. Dalton; Laurie A. Dalton to Jay P. White; Mary F. White L15, Belle River, $220,000.

Rose Willshire; Roland Willshire to David J. Minton; Destiny Minton, 11020 Peters Road, Cabot. Pt SE 19-4N-10W, $220,000.

Tina Wallick; Robert Wallick to Jason Payne, 1424 Cornflower Lane, Sherwood, L7 B14, East Meadow, $215,000.

Alexandra R. Epperson to Amanda McColey, 2504 Durwood Road, Little Rock, L59, Kingwood Place, $202,000.

Sammy L. Swayze; Estate Of Lynn O'Brian Davis (dec'd) to Thomas Dozier, 1607 Coolhurst Ave, Sherwood, L17 B14, East Meadow, $200,000.

Ashley Tonguis; Drones Trust to Junji Lashae Williams, 8302 Oxford Valley Drive, Mabelvale, L7 B7, Oxford Valley, $200,000.

Teresa A. Baker; Baker Family Property Trust to Jeffrey Voyles, Ls14-16 B8, Riffel And Rhoton's Forest Park Highland, $200,000.

Blackstone Investment Properties, LLC to Infinity Homes, LLC, 209 Brown St., Little Rock, L14 B4, CS Stifft, $198,500.

Randal Kevin Oberlag, Sr.; Kneeland Living Trust to Dianna J. Hocut, 909 E. 57th Place, North Little Rock, Lot A B221, Park Hill NLR, $197,900.

Wilma Lavonne Jones; The Robert B. Jones And Wilma Lavonne Jones Revocable Living Trust to Ryan W. Dunnivant, 9900 Vinson Court, Little Rock, L99, Treasure Hill Section 2, $196,000.

David Keith Williams to The Curran Group, Inc. 4105/4107 A St., Little Rock, L2 B4, Pinehurst, $195,000.

Mark McCord; Steve And Susan McCord Irrevocable Trust to Shonder Shoyode, 24 Pennwood Drive, Sherwood, L24, Penny's Replat, $193,700.

Brent C. LaBeau; Misty Heather DuPree to Silem Peterson, 2109 Crestwood Road, North Little Rock, L3 B29, Lakewood, $191,000.

Habico, LLC to Christopher M. Coppa, 2217 S. Battery St., Little Rock, L5 B10, Oak Terrace, $190,000.

Patti L. Davenport to Shonn Surber; Yoom Surber, 709 Emerald Gardens Drive, North Little Rock, L5 B4, Green Hills, $190,000.

Brandon L. Odom to Savannah M. Ward, 101 Heatherbrae Court, Sherwood, L13, Heatherbrae, $190,000.

Nicolas Ellis; Jennifer Ellis to Rachel Chappell, 122 Hickory Court, Little Rock, L297, Otter Creek Community Phase III-A, $190,000.

Timothy James Harper; Megan Elaine Harper to Tristan Jake Thomas, 2419 Pear Orchard Drive, Little Rock, L126, Sandpiper Phase II, $190,000.

David E. Kenley, Jr.; Stephanie K. Curton-Kenley to Mike Hatch, 49 Kingspark Drive, Maumelle, L41, Kingspark, $189,900.

Karen S. Ditto to Greg Jordan; Geri Fuller L7, Fountain, $185,000.

Rausch Coleman Homes Little Rock, LLC to Gupta Family Trust, L3, Wisteria, $184,600.

Jessica L. Evans; Bryan Evans to Jonathan S. Raines, 2600 S. Ringo St., Little Rock, L12 B10, Crawford, $184,000.

Kelsey L. Anemone; Timothy Whitaker to Pamela R. Reaves, 46 Mine Hill Drive, North Little Rock, L93, White Oak Village, $183,000.

TJMclain, LLC to Steven Lamont Walker, 11304 Jamestown Drive, Little Rock, L172, Walnut Valley, $180,000.

Marvin's Garden, LLC to Duncan Capital Investments, LLC L45 B13, Overbrook, $180,000.

Shirley R. Sheppard-Jackson to David J. Berman, 8707 Cayuga Lane, Sherwood, L4, Indianhead Lake Estates Annex, $175,000.

William M. Hogan; Sheila B. Hogan; The 2001 William M. And Sheila B. Hogan Family Revocable Living Trust to Amelia H. Muse; CRM Revocable Trust, L22 B3, Chimney Rock, $170,000.

Frank A. Aguilar to Tashel A. Mullings; Andre A. Mullings, Sr., 4900 N. Vine St., North Little Rock, L1 B6, Pike View, $169,900.

Taylor C. Randall to Jose Enrique Arredondo; Alva Celeste Arredondo, L10 B222, Park Hill NLR, $167,000.

Saadia Maria Savedra; Saadia Payne to Brandy Brewer, 3505 Spring Valley Cove, Jacksonville, L8F, Spring Valley, $166,900.

Richard A. Ragan; Nancy A. Ragan to BSFR III Owner I, LLC, 6 Swallow Cove, Sherwood, L140, Cardinal Valley, $166,400.

REI Nation, LLC to Hohn Family Trust, L82, Campus Place, $165,000.

Haley Beth Peters; Haley Beth Bowser to Michelle Moon, 54 Single Oaks Drive, Sherwood, L48, Peaceful Valley, $165,000.

HSBC Bank USA, NA to HSBC Bank USA, NA, 10923 Gettysburg Court, Mabelvale, L64, Shiloh II, $156,053.

Jon Derek Brownlee to Martin Stapleton, 13100 Mail Route Road, Little Rock, Pt SE NE 29-1S-12W, $155,000.

Marvin's Garden, LLC to Ira Boyd, L2 B25, Indian Hills, $154,900.

D&D Real Estate Rental, Inc. to Rock It Properties I, LLC, 1600 S Bailey St., Jacksonville, L44, Bailey, $152,000.

BJR Group, Inc. to Casey Watson, 11608 Birchwood Drive, Little Rock, L87, Birchwood, $150,000.

Four Seasons Metalworks, LLC to Xpress Media Blasting, LLC, 816 S. Redmond Road, Jacksonville, Ls7 & 11, Metropolitan Commercial Estates Unrecorded $150,000 1/27/22

Joel Dworkin to Allen Wayne Turnage; Pamela L Turnage Pt SW SE 2-3N-15W, $150,000.

Marc Yelenich; Yelenich Family Revocable Living Trust to JWJ Investments, LLC Pt SW 31-3N-11W, $150,000.