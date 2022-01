1. "I Am Ozzy"

2. "The Moon's a Balloon"

3. "Dreams From My Father"

4. "Moonwalk"

5. "Long Walk to Freedom"

6. "Born to Run"

7. "Angela's Ashes"

8. "Always Look on the Bright Side of Life"

9. "Up From Slavery"

ANSWERS:

1. Ozzy Osbourne

2. David Niven

3. Barack Obama

4. Michael Jackson

5. Nelson Mandela

6. Bruce Springsteen

7. Frank McCourt

8. Eric Idle

9. Booker T. Washington