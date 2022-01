Northwest Arkansas divorces

The following divorces granted were recorded Jan. 6-12 in the Benton and Washington counties clerks' offices.

BENTON COUNTY

21-322. Faith Bartlett v. Matthew Bartlett

21-490. Brian Goines v. Karisa Goines

21-747. Kenneth Sabby v. Toni Sabby

21-803. Colin Ganter v. Brianna Ganter

21-817. Breanna Fields v. Chad Martin

21-846. Jennifer Summers v. John Summers

21-882. Brenda Parker v. Paul Pautsch

21-920. Sean Ferree v. Rachel Ferree

21-1032. Sarah Smyth v. Gary Smyth

21-1043. Tammy Maldonado v. Federico Maldonado

21-1113. Kevin Calderon v. Ashley Calderon

21-1172. Nicole Burnett v. Aaron Burnett

21-1226. Gregory Fields v. Giuliana Tartarini Fields

21-1295. Kelsey Plummer v. Ian Plummer

21-1327. Rebecca Randall v. Robert Randall

21-1442. Nicole Anaya v. Marcus Anaya

21-1463. Mikel Hancock v. Margaret Hancock

21-1501. Wyatt Varner v. Kristen Varner

21-1575. Daniel Bischoff v. Anne Bayless

21-1788. Rebekah Felten v. Timothy Felten

21-1798. Joseph Hicks v. Tessa Dieshaizer Hicks

21-1800. Anna Byers v. Hunter Byers

21-1860. James Hankins v. Randessa Hankins

21-1862. Tyler Smith v. Chyna Smith

21-1867. Ebrima Sanyang v. Chi Ann Livingston

21-1887. Keri Carter v. Joshua Carter

21-1899. Steven Tosta v. Korinne Tosta

21-1912. Vanessa Romero v. Juan Romero

21-1914. Anthony Tiernan v. Tinsley Tiernan

21-1928. Aaron Arnold v. Carmen Arnold

WASHINGTON COUNTY

21-99. Ashden White v. Whitney Cummings

21-173. Johnny Smith v. Erin Maglothin

21-555. Jacquelyn Woods v. Markeith Woods

21-914. Tammie Jameson v. John Jameson

21-1058. Dawn Douglas v. Jackie Douglas

21-1249. Chakota Harp v. Alyssa Paine

21-1665. Aide Martinez v. Edwin Santos

21-1722. Fernando Velasco v. Tieshia Velasco

21-1889. Cody Pullen v. Shedarian Pullen