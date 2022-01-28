UAM reveals students on dean's, chancellor's lists

The University of Arkansas at Monticello named 263 students to the dean's list and 188 students to the chancellor's list for the fall 2021 semester, according to Keith Chambliss, UAM's registrar.
Selection to the dean's list requires a student to earn a grade-point average of 3.5 or higher on at least 12 semester hours of course credit at the 1000-4000 level. Selection to the chancellor's list requires a student to earn a grade-point average of 4.0, according to the news release.
Dean's list honorees include these area students:
Dermott -- Minnie Lee Allen, Garrett Destin Mcneice, Cavrell Dneil Leonard, Christopher O'Bryan Manning, Madison Reese Moore.
DeWitt -- Mary Cathrine Pace, Tammy Joann Pfaffenberger, Kyla Raye Wright.
Dumas -- Fabiola H. Mondragon, Aretha Marie Christian, Briana Alexandria Coates, Misty Jo Jones, Alfredo Medina, Pratik M. Nathu, Faith Chaelsea Simmons.
Eudora -- Diego Gonzalo Cendejas.
Fordyce -- Madison Joyce Olvera, Cambria La'Chante Pace.
Gillett -- Skylar Purdy.
Grady -- Jahmar L. Knight.
Grapevine -- Lauren G. Taylor.
Hermitage -- Joana Elizabeth Ramos, Elise Wilkerson, Madison Clark, Leah Nicole Huitt, Faron Johnson, Chase Jordan Marra.
Kingsland -- Samantha Lynn Ellis.
Lake Village -- BreAmber Bre'on Wallace.
McGehee -- Lonni Hobbs, Vanessa L. Wheeler, Abigail Margaret Anthony, Deondrick Rayshaun Cunningham, LaDarius Rashawn Davis, Aaliyah L. Guy, Ashley M. King, Abby Nicole McBride, Marleen Mondragon, Claridell Smith.
Monticello -- Joseph Bonfanti, J'Naya D. Brown, Evelyn Delacruz, Amanda Fernandes, Kayra N. Gonzalezromero, Seth Hankerson, Heather Henley, Krystin Labaj, Gabriela Maldonado, Hannah Osburn, Chandra E. Simmons, Kiarra Tate, Deionna De'Trice Trotter, Jacey Wallace, Matthew Mark Welch, Kailley S. White, Ty David Ray Baker, Rachel ReNae Barnett, Annagail L. Boren, Logan M. Briggs, Jessee Brixie, Zachary Harrison Cater, Britney Cathey, Timothy Jacob Chapman, Candace Cox, Raeleigh Brynn Dendy, Joshua Lee Forrest, Jonathan C. Gossman, Daniel Jay Hill, Madison Hollis, Noah Jacob Henry Longing, Taylor McGarity, Kyla Greer Morphis, Hisham Naji, Garrett T. Newton, Ashley Nicole Phillips, Meghan Baylee Plunkett, Miranda Michelle Ratliff, Mykayla Rawls, Reece Murray Reading, Luke Joseph Reginelli, Taylen Alyssa Rhoden, M'Leia Rhodes, Amaya Leigh Salazar, Ty M. Say, Mecayla Abigail Shaver, Rachel MacKenzie Shirey, Angela Hope Smith, Tiffany Spencer, Carlton M. Talley, Sharon Meza Teutli, Sadie Brooke Whaley, Kensley Jo Young.
New Edinburg -- Robert Castleberry, Marcus Dylan Johnston, Mary Lynn Wagnon.
Pine Bluff -- Kayla Grace Grimes, Kim Rhona Lagmay Jacinto, Hanna K. Taylor.
Rison -- Clayton S. Ashcraft, Elizabeth Ann Gill, Brandon Layne Gurnsey, Tori Annette Herrington, Sydney Suzanne Palazzi, Anna Beth Roberts, Calie Anne Rutledge, Hannah Brooke Taylor.
Sheridan -- Lily N. Chennault, Magan D. McClain.
Star City -- Nicolas Haley, Deanna B. Nicholson, McKinzy Michelle Dunn, Ashley Goodman, Gregory Alan Hoskins, Courtney M. Malone, Allison Nicole Marlette, Emily Elizabeth McTigrit, Marissa Grace Owen, Lauren Olivia Reed, Chandler Gray Weast.
Tichnor -- Rylee Paige Griffin.
Tillar -- Anna Elizabeth Stewart.
Warren -- Mia J. Bradley, Ashley Garcia, Chloe A. Rauls, Jett Reep, Landen Elizabeth West, Swi S. Campos, Mar'Shayla Shyrell Haltiwanger, Noesha Nicole Neal, Madison Alexander Raines, Marlee Rauls, Gregory Reynolds, Jacob Alexander Shipp, Iyania Smith, Denisha Tyshae Stallings, Grace Anna Wiggins.
White Hall -- Jerry Don Earnest, Ashley Dawn Horn, Connor Edward Jones, Peter Chi Nguyen.
Wilmar -- Madelyn K. Searcy, Allison D. Abney, Trent Wilson Brown, Noah Robert Minchew, Megan Lyn Wilkerson, Bailey Olivia Wilson.
Chancellor's list honorees include these area students:
Dermott -- Dillon Avery Patterson, Jimmy G. Tate.
DeWitt -- Randy Alston Briggs.
Dumas -- Deitra L. Canady, Yanett Garcia, Rashad D. Henderson, Noah Michael McClay, Cecilia Ramirez, Allison N. Smith.
Eudora -- Margaret Knight, Maddison M. McCain.
Gillett --Michael Haynes.
Grady -- Clytrell Tre'von Daniel.
Hermitage -- Alaina Brooke Glover, Ally Faith Huitt, Edwin M. Martinez, Cindy K. Wilkerson, Cade Michael Wilkerson.
Lake Village -- Vanessa V. Gonzalez, Kelly Ramirez.
McGehee -- Ashlynn DeAnne Baker, Rosemary Chaney, Rolunda Renee Curry, Reilly N. Hayles, DeZhun Rodriquez Dan'Trez Miller, Ayanna Tenille Phillips, Michelle D. Richardson, Christina C. Shopher, Kara Nicole Snow, Arianna Danyelle Williams.
Monticello -- Shehna Akbary, Jaci G. Bates, Kate Allyn Brown, Raymond J. Carmine, Charles Glen Crayton, Jonathan Anastacio Cruz, Brett Michael Cunningham, McKenzie Davidson, Erica Chaniece Davis, Juan Carlos Delgadillo, Jerrica Diane Easterwood, Megan E. Forrest, Christine Marie Fowler, Kiara Nicole Franklin, Reagen Elizabeth Gardner, Jake Tyler Harris, Katelyn Taylor Harris, Lynsey Erin Hoover, Lewis Johnson, Gracie Danielle Johnson, Faith A. Johnson, Ashley Kelly, Samantha G. Lee, Anissia Tylise Lindsey, Hannah E. Mcalpine, Jaxen R. Morphis, Rebecca A. Nichols, Kinlee G. ONeal, Matthew Daniel Outlaw, Amy Michelle Pomeroy, Alexis Rodriguez, Shelby Lyn Sexton, Allie D. Sheppeard, Noah Lee Smith, Matthew Ford Spencer, Sharkita Spencer, Lauren Nicole Stanley, Ariene Vanora Thompson, Torrin Vaselenak, JaQuetta Shari Walker, Kassie Briana Walker, Sydney Elaine Webster, Leah White.
New Edinburg -- Matthew Arlen Howard.
Pine Bluff -- Grace Doak, Alexia Simone Lams.
Rison -- Riley N. Aud, Alexia Susanne Bennett, Maggie Lee Gavin, Keifer Dylan Hooks, Jessica James, Christopher Peyton Sandine, Reagan Elizabeth Simmons, Jacey Totty.
Sheridan -- Moriah Joy Ross.
Sparkman -- Codie Jo Tupa.
Star City -- Ashley Rene Brown, Slayde A. Carter, Kyle Edward Earnest, Edward Dimitrius Finney, Keighley M. Gross, Jillian Grace Rauls, Kolby Lane Reeves, Parker Anderson Story, Katelyn Ashley West, Rylan Deshonne White, Anna M. Wynn.
Tillar -- Jane Elizabeth Moss.
Warren -- Grace Alayna Adams, Carley Dichelle George, Mark Aaron Hairston, Weston Hembree, Addison Faith Langford, Aubrey Faith Mann, Dakota Scott Taylor.
Wilmar -- Destiny D. Forrest, Silvino Tinajero.