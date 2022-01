Friday's professional golf scores

PGA TOUR

Farmers Insurance Open

La Jolla, Calif.

a-Torrey Pines-South (Host Course): Par 72, 7,765 yards

b-Torrey Pines-North: Par 72, 7,258 yards

Purse: $8.4 million

Third of four rounds

202 (-14)

Jason Day70a-65b-67a

Will Zalatoris69a-68b-65a

203 (-13)

Jon Rahm66a-65b-72a

Aaron Rai67b-68a-68a

204 (-12)

Sungjae Im70b-66a-68a

Justin Thomas68a-63b-73a

Cameron Tringale67a-65b-72a

205 (-11)

Billy Horschel63b-73a-69a

Si Woo Kim71a-64b-70a

Maverick McNealy67b-71a-67a

Ryan Palmer67b-69a-69a

Cameron Young67b-74a-64a

206 (-10)

Bill Haas67b-69a-70a

Dustin Johnson68a-69b-69a

Peter Malnati67a-66b-73a

Taylor Pendrith67b-71a-68a

Adam Schenk69a-62b-75a

Sepp Straka73a-66b-67a

207 (-9)

Daniel Berger67b-72a-68a

Marc Leishman71a-67b-69a

Luke List67a-68b-72a

Taylor Montgomery72a-64b-71a

Pat Perez72a-68b-67a

Justin Rose67b-71a-69a

Scottie Scheffler70a-67b-70a

Michael Thompson64b-73a-70a

208 (-8)

Matthew NeSmith68b-71a-69a

Joaquin Niemann69a-68b-71a

Mito Pereira69a-69b-70a

Robert Streb67b-73a-68a

Sahith Theegala67b-68a-73a

Jimmy Walker69b-70a-69a

209 (-7)

Sebastian Munoz74a-65b-70a

Doc Redman74a-63b-72a

Xander Schauffele68b-72a-69a

Nick Taylor73a-65b-71a

Gary Woodland72a-68b-69a

210 (-6)

Christiaan Bezuidenhout69b-69a-72a

Joseph Bramlett73a-66b-71a

Cameron Champ75a-65b-70a

Doug Ghim66b-73a-71a

Alex Noren70a-69b-71a

Patrick Reed72a-66b-72a

Austin Smotherman67b-71a-72a

J.J. Spaun73a-66b-71a

Kevin Streelman70a-71b-69a

211 (-5)

Keegan Bradley70a-70b-71a

Cameron Davis68b-72a-71a

Talor Gooch73a-66b-72a

Martin Laird67b-74a-70a

Francesco Molinari66b-72a-73a

Chad Ramey71a-67b-73a

Patrick Rodgers71b-69a-71a

Alex Smalley73a-62b-76a

Kevin Tway65b-74a-72a

Jhonattan Vegas71a-69b-71a

212 (-4)

Hideki Matsuyama72a-67b-73a

Rory Sabbatini71a-68b-73a

Greyson Sigg72a-68b-72a

Camilo Villegas70b-69a-73a

Matthew Wolff71a-70b-71a

213 (-3)

Wyndham Clark69a-72b-72a

Anirban Lahiri71b-70a-72a

Hank Lebioda74a-67b-72a

Chez Reavie70a-70b-73a

Curtis Thompson70b-71a-72a

214 (-1)

Bronson Burgoon70b-70a-74a

Kevin Chappell73a-68b-73a

Adam Long72a-69b-73a

Scott Piercy72a-66b-76a

215 (-1)

Lanto Griffin73a-68b-74a

David Lipsky68b-73a-74a

Seung-Yul Noh73a-68b-74a

216 (E)

Michael Gligic67b-74a-75a

Carlos Ortiz72a-69b-75a

C.T. Pan67b-72a-77a

217 (+1)

Scott Stallings69b-72a-76a

218 (+2)

Andrew Novak71a-70b-77a

220 (+4)

Adam Svensson72a-69b-79a

DP WORLD TOUR

Dubai Desert Classic

At Emirates Golf Club

Dubai, United Arab Emirates

Purse: $8 million

Par 72, 7,428 yards

Second of four rounds

133 (-11)

Justin Harding, South Africa65-68

135 (-9)

Tyrrell Hatton, England69-66

136 (-8)

Erik Van Rooyen, South Africa69-67

Fabrizio Zanotti, Paraguay66-70

137 (-7)

Richard Bland, England69-68

Joachim B. Hansen, Denmark65-72

Viktor Hovland, Norway68-69

Rory McIlroy, Northern Ireland71-66

Adrian Meronk, Poland69-68

138 (-6)

Marcus Armitage, England70-68

Paul Casey, England70-68

Tommy Fleetwood, England67-71

Sam Horsfield, England69-69

Lee Westwood, England69-69

139 (-5)

Thomas Pieters, Belgium70-69

Bernd Wiesberger, Austria71-68

140 (-4)

Kiradech Aphibarnrat, Thailand68-72

Nino Bertasio, Italy70-70

Padraig Harrington, Ireland70-70

Thongchai Jaidee, Thailand67-73

Scott Jamieson, Scotland69-71

Romain Langasque, France70-70

Andrea Pavan, Italy67-73

Brandon Stone, South Africa68-72

141 (-3)

John Catlin, United States72-69

Sergio Garcia, Spain67-74

Collin Morikawa, United States68-73

Matthias Schmid, Germany73-68

Adam Scott, Australia69-72

Jordan L. Smith, England72-69

Justin Walters, South Africa69-72

142 (-2)

George Coetzee, South Africa70-72

Soren Kjeldsen, Denmark69-73

Pablo Larrazabal, Spain67-75

Edoardo Molinari, Italy70-72

Kalle Samooja, Finland68-74

Matt Wallace, England69-73

143 (-1)

Ross Fisher, England71-72

Ricardo Gouveia, Portugal71-72

Lucas Herbert, Australia70-73

Garrick Higgo, South Africa70-73

Jazz Janewattananond, Thailand71-72

Matthew Jordan, England70-73

Joakim Lagergren, Sweden69-74

Hao-Tong Li, China73-70

Richie Ramsay, Scotland74-69

Charl Schwartzel, South Africa74-69

Nicolai Von Dellingshausen, Germany77-66

144 (E)

Maverick Antcliff, Australia69-75

Lucas Bjerregaard, Denmark71-73

Alexander Bjork, Sweden75-69

Laurie Canter, England75-69

David Drysdale, Scotland74-70

Nacho Elvira, Spain70-74

Grant Forrest, Scotland70-74

Sebastian Garcia Rodriguez, Spain68-76

Joshua Hill, England70-74

Rasmus Hojgaard, Denmark73-71

David Law, Scotland70-74

Thorbjorn Olesen, Denmark73-71

Antoine Rozner, France71-73

Shubhankar Sharma, India72-72

Sebastian Soderberg, Sweden70-74

Daniel Van Tonder, South Africa73-71

145 (+1)

Wu Ashun, China75-70

Thomas Bjorn, Denmark75-70

Dean Burmester, South Africa71-74

Rafa Cabrera Bello, Spain72-73

Jorge Campillo, Spain72-73

Ryan Fox, New Zealand72-73

Daniel Gavins, England70-75

Julien Guerrier, France73-72

David Horsey, England72-73

Alexander Levy, France74-71

Shane Lowry, Ireland71-74

Adrian Otaegui, Spain71-74

Victor Perez, France73-72

Robert Rock, England72-73

Henrik Stenson, Sweden73-72

Andy Sullivan, England72-73

Johannes Veerman, United States71-74

LPGA TOUR

Gainbridge LPGA

At Boca Rio Golf Club

Boca Raton, Fla.

Purse: $2 million

Par 72, 6,701 yards

Second of four rounds

133 (-11)

Danielle Kang65-68

Lydia Ko63-70

137 (-7)

Jodi Ewart Shadoff68-69

Yuka Saso67-70

138 (-6)

Aditi Ashok66-72

Nasa Hataoka67-71

Charley Hull67-71

Bronte Law68-70

Morgane Metraux72-66

139 (-5)

Marina Alex68-71

Celine Boutier72-67

Hye Jin Choi67-72

Brooke Henderson68-71

Maude-Aimee Leblanc67-72

Su-Hyun Oh69-70

Patty Tavatanakit71-68

140 (-4)

Stacy Lewis68-72

In Gee Chun68-72

Carlota Ciganda68-72

Georgia Hall70-70

Jessica Korda72-68

Nelly Korda68-72

Jeongeun Lee667-73

Ryann O'Toole70-70

Lexi Thompson70-70

141 (-3)

Gaby Lopez68-73

Na Rin An71-70

Perrine Delacour69-72

Ally Ewing68-73

Ayaka Furue69-72

A Lim Kim70-71

142 (-2)

Pajaree Anannarukarn70-72

Amanda Doherty68-74

Madelene Sagstrom70-72

Sophia Schubert70-72

Dewi Weber71-71

Amy Yang68-74

143 (-1)

Dana Finkelstein68-75

Yaeeun Hong70-73

Linnea Johansson72-71

Jennifer Kupcho68-75

Leona Maguire73-70

Pornanong Phatlum72-71

Mel Reid71-72

Pauline Roussin-Bouchard73-70

Atthaya Thitikul72-71

Lilia Vu70-73

Karrie Webb71-72

144 (E)

Muni He70-74

Megan Khang70-74

Xiyu Lin72-72

Stephanie Meadow75-69

Wichanee Meechai72-72

Gerina Mendoza-Piller67-77

Amy Olson69-75

Hee Young Park72-72

Rachel Rohanna Virgili70-74

Sarah Schmelzel71-73

Lauren Stephenson70-74

Jasmine Suwannapura71-73

Emma Talley76-68

Kelly Tan75-69

Albane Valenzuela71-73

145 (+1)

Cydney Clanton74-71

Allison Emrey72-73

Jaye Marie Green70-75

Christina Kim70-75

Brittany Lang72-73

Jeong Eun Lee70-75

Brittany Lincicome72-73

Anna Nordqvist71-74

Laura Restrepo71-74

Jenny Shin72-73

Lindsey Weaver-Wright74-71

Missed the cut

149 (+5)

Maria Fassi75-74