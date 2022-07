MLB leaders

Through Wednesday's games

National League

BATTING--Goldschmidt, St. Louis, .342; M.Machado, San Diego, .328; McNeil, New York, .323; Bell, Washington, .319; Harper, Philadelphia, .318; Cooper, Miami, .315; T.Turner, Los Angeles, .309; Freeman, Los Angeles, .308; Iglesias, Colorado, .296; Lux, Los Angeles, .296

RUNS--Edman, St. Louis, 58; Goldschmidt, St. Louis, 56; Betts, Los Angeles, 53; Schwarber, Philadelphia, 53; Freeman, Los Angeles, 50; Profar, San Diego, 50; Cronenworth, San Diego, 49; Harper, Philadelphia, 49; Drury, Cincinnati, 48; M.Machado, San Diego, 48; S.Marte, New York, 48; Swanson, Atlanta, 48

RBI--Alonso, New York, 69; Goldschmidt, St. Louis, 65; Lindor, New York, 56; Cron, Colorado, 56; T.Turner, Los Angeles, 56; Arenado, St. Louis, 49; Harper, Philadelphia, 48; Tellez, Milwaukee, 47; Schwarber, Philadelphia, 47; Freeman, Los Angeles, 47

HITS--Goldschmidt, St. Louis, 96; T.Turner, Los Angeles, 92; Freeman, Los Angeles, 90; Bell, Washington, 88; Cron, Colorado, 87; Swanson, Atlanta, 84; Hernández, Washington, 83; M.Machado, San Diego, 83; Edman, St. Louis, 81; Arenado, St. Louis, 78

HOME RUNS--Schwarber, Philadelphia, 22; Alonso, New York, 22; C.Walker, Arizona, 19; Goldschmidt, St. Louis, 19; Riley, Atlanta, 18; Pederson, San Francisco, 17; Betts, Los Angeles, 17; Cron, Colorado, 17; Drury, Cincinnati, 16; Adames, Milwaukee, 15; Harper, Philadelphia, 15; Tellez, Milwaukee, 15; B.Reynolds, Pittsburgh, 15

STOLEN BASES--Berti, Miami, 22; Edman, St. Louis, 19; Bader, St. Louis, 15; T.Turner, Los Angeles, 15; Acuña Jr., Atlanta, 13; Chisholm Jr., Miami, 12; Yelich, Milwaukee, 12; Estrada, San Francisco, 11; Swanson, Atlanta, 11; Realmuto, Philadelphia, 10

PITCHING--Gonsolin, Los Angeles, 9-0; Wright, Atlanta, 9-4; Musgrove, San Diego, 8-1; T.Anderson, Los Angeles, 8-1; Alcantara, Miami, 8-3; Carrasco, New York, 8-4; Fried, Atlanta, 7-2; Webb, San Francisco, 7-2; Darvish, San Diego, 7-3; K.Thompson, Chicago, 7-3

ERA--Gonsolin, Los Angeles, 1.58; Alcantara, Miami, 1.95; Musgrove, San Diego, 2.12; Burnes, Milwaukee, 2.41; Mikolas, St. Louis, 2.57; Rodón, San Francisco, 2.62; J.Urías, Los Angeles, 2.65; Fried, Atlanta, 2.77; Wheeler, Philadelphia, 2.89; P.López, Miami, 2.98; Aa.Nola, Philadelphia, 2.98

STRIKEOUTS--Burnes, Milwaukee, 119; Aa.Nola, Philadelphia, 109; Rodón, San Francisco, 105; Alcantara, Miami, 97; Mahle, Cincinnati, 97; Wright, Atlanta, 96; Bassitt, New York, 95; Wheeler, Philadelphia, 94; H.Greene, Cincinnati, 93; Fried, Atlanta, 92

American League

BATTING--Arraez, Minnesota, .337; Devers, Boston, .328; Bogaerts, Boston, .326; Kirk, Toronto, .320; Alvarez, Houston, .316; France, Seattle, .316; J.Martinez, Boston, .313; Giménez, Cleveland, .309; Vaughn, Chicago, .307; Benintendi, Kansas City, .305

RUNS--Judge, New York, 62; Devers, Boston, 56; Trout, Los Angeles, 52; Alvarez, Houston, 49; Bogaerts, Boston, 47; A.García, Texas, 46; Ohtani, Los Angeles, 46; J.Ramírez, Cleveland, 45; Springer, Toronto, 45; Buxton, Minnesota, 44; J.Martinez, Boston, 44; Rizzo, New York, 44; Straw, Cleveland, 44

RBI--J.Ramírez, Cleveland, 63; Judge, New York, 59; Alvarez, Houston, 56; Stanton, New York, 52; Story, Boston, 52; Tucker, Houston, 51; Rizzo, New York, 50; Ohtani, Los Angeles, 49; A.García, Texas, 49; Trout, Los Angeles, 46; Guerrero Jr., Toronto, 46

HITS--Devers, Boston, 98; Bogaerts, Boston, 89; France, Seattle, 87; Benintendi, Kansas City, 84; Arraez, Minnesota, 83; Judge, New York, 82; J.Martinez, Boston, 81; Bichette, Toronto, 80; J.Ramírez, Cleveland, 79; J.Rodríguez, Seattle, 79; Rosario, Cleveland, 79

HOME RUNS--Judge, New York, 29; Alvarez, Houston, 23; Trout, Los Angeles, 23; Buxton, Minnesota, 20; Rizzo, New York, 20; Stanton, New York, 19; Guerrero Jr., Toronto, 18; Ohtani, Los Angeles, 17; Devers, Boston, 17; J.Ramírez, Cleveland, 16

STOLEN BASES--Mateo, Baltimore, 19; J.Rodríguez, Seattle, 19; Arozarena, Tampa Bay, 17; Mullins, Baltimore, 16; Tucker, Houston, 14; J.Ramírez, Cleveland, 12; Semien, Texas, 12; White, Texas, 12; Witt Jr., Kansas City, 12;

PITCHING--Verlander, Houston, 10-3; Taillon, New York, 9-1; Manoah, Toronto, 9-2; F.Valdez, Houston, 8-3; McClanahan, Tampa Bay, 8-3; Gilbert, Seattle, 8-3; Pivetta, Boston, 8-5; Cimber, Toronto, 7-2; Wacha, Boston, 6-1; M.Pérez, Texas, 6-2; Cole, New York, 6-2

ERA--McClanahan, Tampa Bay, 1.77; Verlander, Houston, 2.03; Manoah, Toronto, 2.09; M.Pérez, Texas, 2.22; Gilbert, Seattle, 2.44; Cortes, New York, 2.51; Cease, Chicago, 2.56; F.Valdez, Houston, 2.65; Gausman, Toronto, 2.93; Cole, New York, 2.99

STRIKEOUTS--McClanahan, Tampa Bay, 123; Cease, Chicago, 121; Cole, New York, 111; Ray, Seattle, 105; Montas, Oakland, 99; Gausman, Toronto, 97; Pivetta, Boston, 91; Ohtani, Los Angeles, 90; Verlander, Houston, 90; Gilbert, Seattle, 89; Skubal, Detroit, 89