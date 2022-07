Thursday's Wimbledon results

At All England Lawn Tennis and Croquet Club

London

Surface: Grass

Singles

Men's Second Round

Daniel Elahi Galan, Colombia, def. Roberto Bautista Agut (17), Spain, walkover.

Alex Molcan, Slovakia, def. Marcos Giron, United States, 6-3, 6-2, 6-4.

Taylor Fritz (11), United States, def. Alastair Gray, Britain, 6-3, 7-6 (3), 6-3.

Botic Van de Zandschulp (21), Netherlands, def. Emil Ruusuvuori, Finland, 3-6, 6-1, 6-4, 6-4.

Richard Gasquet, France, def. Mackenzie McDonald, United States, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3.

Nick Kyrgios, Australia, def. Filip Krajinovic (26), Serbia, 6-2, 6-3, 6-1.

Lorenzo Sonego (27), Italy, def. Hugo Gaston, France, 7-6 (4), 6-4, 6-4.

Stefanos Tsitsipas (4), Greece, def. Jordan Thompson, Australia, 6-2, 6-3, 7-5.

Cristian Garin, Chile, def. Hugo Grenier, France, 6-3, 6-1, 6-1.

Liam Broady, Britain, def. Diego Schwartzman (12), Argentina, 6-2, 4-6, 0-6, 7-6 (6), 6-1.

Brandon Nakashima, United States, def. Denis Shapovalov (13), Canada, 6-2, 4-6, 6-1, 7-6 (6).

Jenson Brooksby (29), United States, def. Benjamin Bonzi, France, 7-6 (3), 7-5, 6-3.

Rafael Nadal (2), Spain, def. Ricardas Berankis, Lithuania, 6-4, 6-4, 4-6, 6-3.

Alex de Minaur (19), Australia, def. Jack Draper, Britain, 5-7, 7-6 (0), 6-2, 6-3.

Women's Second Round

Paula Badosa (4), Spain, def. Irina Bara, Romania, 6-3, 6-2.

Ajla Tomljanovic, Australia, def. Catherine Harrison, United States, 6-2, 6-2.

Alize Cornet, France, def. Claire Liu, United States, 6-3, 6-3.

Petra Kvitova (25), Czech Republic, def. Ana Bogdan, Romania, 6-1, 7-6 (5).

Zheng Qinwen, China, def. Greet Minnen, Belgium, 6-4, 6-1.

Elena Rybakina (17), Kazakhstan, def. Bianca Andreescu, Canada, 6-4, 7-6 (5).

Katie Boulter, Britain, def. Karolina Pliskova (6), Czech Republic, 3-6, 7-6 (4), 6-4.

Harmony Tan, France, def. Sara Sorribes Tormo (32), Spain, 6-3, 6-4.

Barbora Krejcikova (13), Czech Republic, def. Viktorija Golubic, Switzerland, 6-3, 6-4.

Jessica Pegula (8), United States, def. Harriet Dart, Britain, 4-6, 6-3, 6-1.

Petra Martic, Croatia, def. Kristina Kucova, Slovakia, 7-6 (4), 6-3.

Magdalena Frech, Poland, def. Anna-Karolina Schmiedlova, Slovakia, 6-4, 6-4.

Amanda Anisimova (20), United States, def. Lauren Davis, United States, 2-6, 6-3, 6-4.

Iga Swiatek (1), Poland, def. Lesley Pattinama Kerkhove, Netherlands, 6-4, 4-6, 6-3.

Simona Halep (16), Romania, def. Kirsten Flipkens, Belgium, 7-5, 6-4.

Coco Gauff (11), United States, def. Mihaela Buzarnescu, Romania, 6-2, 6-3.

Doubles

Men's First Round

Nicolas Mahut and Edouard Roger-Vasselin (12), France, def. Tomas Martin Etcheverry and Francisco Cerundolo, Argentina, 6-1, 6-2, 6-3.

Rajeev Ram, United States, and Joe Salisbury (1), Britain, def. Carlos Taberner, Spain, and Daniel Altmaier, Germany, 6-3, 7-6 (5), 7-6 (6).

Ivan Dodig, Croatia, and Austin Krajicek (8), United States, def. Sam Querrey and Steve Johnson, United States, 6-3, 7-6 (2), 6-7 (4), 7-5.

Nicholas Monroe and Tommy Paul, United States, def. Tomislav Brkic, Bosnia-Herzegovina, and Ramkumar Ramanathan, India, 6-3, 7-6 (5), 7-6 (5).

Matthew Ebden and Max Purcell (14), Australia, def. Andre Goransson, Sweden, and Ben McLachlan, Japan, 6-7 (5), 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (8).

Robert Farah and Juan Sebastian Cabal (6), Colombia, def. Adrian Mannarino and Ugo Humbert, France, 6-4, 6-4, 6-4.

Nuno Borges and Francisco Cabral, Portugal, def. Franko Skugor, Croatia, and Treat Conrad Huey, Philippines, 7-6 (11), 3-6, 5-7, 6-3, 6-2.

Nikoloz Basilashvili, Georgia, and Radu Albot, Moldova, def. Sander Arends, Netherlands, and Quentin Halys, France, 7-5, 7-6 (4), 5-7, 1-6, 6-4.

Marcelo Melo, Brazil, and Raven Klaasen, South Africa, def. Michael Venus, New Zealand, and Tim Puetz (5), Germany, 4-6, 7-6 (2), 7-5, 1-6, 7-6 (6).

Max Jacob Schnur and Robert Galloway, United States, def. Oscar Otte, Germany, and Tallon Griekspoor, Netherlands, 6-1, 6-4, 6-2.

Women's First Round

Shelby Rogers, United States, and Anett Kontaveit, Estonia, def. Samantha Murray Sharan, Britain, and Vivian Heisen, Germany, 6-2, 6-4.

Lyudmyla Kichenok, Ukraine, and Jelena Ostapenko (4), Latvia, def. Tatjana Maria, Germany, and Oceane Dodin, France, 2-6, 7-5, 6-3.

Andrea Petkovic and Jule Niemeier, Germany, def. Aldila Sutjiadi, Indonesia, and Miyu Kato, Japan, 7-6 (3), 5-7, 7-6 (12).

Marie Bouzkova, Czech Republic, and Tereza Mihalikova (16), Slovakia, def. Katarzyna Piter, Poland, and Oksana Kalashnikova, Georgia, 3-6, 7-6 (5), 6-4.

CoCo Vandeweghe and Alison Riske, United States, def. Ulrikke Eikeri, Norway, and Astra Sharma, Australia, 0-6, 6-4, 6-4.

Gabriela Dabrowski, Canada, and Giuliana Olmos (3), Mexico, def. Yanina Wickmayer, Belgium, and Yulia Putintseva, Kazakhstan, 6-7 (2), 6-3, 6-2.

Alicja Rosolska, Poland, and Erin Routliffe (11), New Zealand, def. Irina-Camelia Begu, Romania, and Anhelina Kalinina, Ukraine, 6-4, 6-4.

Viktoriya Tomova, Bulgaria, and Elisabetta Cocciaretto, Italy, def. Maryna Zanevska and Kimberley Zimmermann, Belgium, 6-3, 7-6 (2).

Aliona Bolsova, Spain, and Ingrid Neel, United States, def. Sam Stosur, Australia, and Latisha Chan (12), Taiwan, 7-6 (4), 6-1.

Zhang Shuai, China, and Elise Mertens (1), Belgium, def. Greet Minnen, Belgium, and Anna Bondar, Hungary, 6-3, 6-1.

Nicole Melichar-Martinez, United States, and Ellen Perez (10), Australia, def. Kaitlyn Christian, United States, and Panna Udvardy, Hungary, 6-3, 7-5.

Andreja Klepac, Slovenia, and Alexa Guarachi (7), Chile, def. Monique Adamczak, Australia, and Katarzyna Kawa, Poland, 6-3, 6-4.

Alize Cornet and Diane Parry, France, def. Magda Linette, Poland, and Bernarda Pera, United States, 6-1, 6-7 (6), 6-4.

Aleksandra Krunic, Serbia, and Natela Dzalamidze (13), Russia, def. Anna-Lena Friedsam, Germany, and Ann Li, United States, 6-3, 7-5.