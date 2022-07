Friday’s professional golf scores

PGA TOUR

John Deere Classic

At TPC Deere Run

Silvis, Ill.

Purse: $7.1 million

Par 71, 7,289 yards

Second of four rounds

127 (-15)

J.T. Poston;62-65

131 (-11)

Denny McCarthy;66-65

132 (-10)

Chris Gotterup;65-67

Emiliano Grillo;68-64

Chris Naegel;66-66

Matthias Schwab;67-65

133 (-9)

Taylor Moore;67-66

Michael Gligic;64-69

Kelly Kraft;70-63

Maverick McNealy;70-63

C.T. Pan;69-64

Scott Stallings;67-66

Callum Tarren;68-65

Vaughn Taylor;65-68

134 (-8)

Christiaan Bezuidenhout;69-65

Mark Hubbard;67-67

Patton Kizzire;69-65

Hank Lebioda;69-65

Adam Svensson;67-67

Curtis Thompson;67-67

135 (-7)

Hayden Buckley;69-66

Charles Howell III;68-67

David Lipsky;68-67

136 (-6)

Austin Cook;69-67

Cameron Davis;68-68

Patrick Flavin;70-66

Dylan Frittelli;66-70

Chesson Hadley;67-69

Bo Hoag;67-69

Morgan Hoffmann;72-64

Anirban Lahiri;69-67

Ryan Moore;72-64

Seung-Yul Noh;70-66

Andrew Putnam;70-66

Greyson Sigg;70-66

Brendon Todd;71-65

137 (-5)

Tommy Gainey;68-69

Martin Laird;69-68

Adam Long;70-67

Justin Lower;70-67

Andrew Novak;70-67

Seth Reeves;68-69

Kevin Streelman;69-68

Martin Trainer;67-70

Brandon Wu;72-65

138 (-4)

Ricky Barnes;66-72

Jonathan Byrd;70-68

James Hahn;68-70

Zach Johnson;69-69

Patrick Rodgers;69-69

Rory Sabbatini;70-68

Alex Smalley;71-67

Michael Thompson;70-68

139 (-3)

Aaron Baddeley;69-70

Derek Ernst;71-68

Fabian Gomez;71-68

Brandon Hagy;70-69

Nick Hardy;71-68

Kramer Hickok;71-68

Lee Hodges;68-71

Stephan Jaeger;69-70

Satoshi Kodaira;71-68

Peter Malnati;73-66

Sam Ryder;71-68

Preston Stanley;72-67

Sahith Theegala;74-65

Omar Uresti;72-67

Vince Whaley;70-69

Dylan Wu;69-70

WITHDREW

Andrew Landry

Missed the cut

140 (-2)

David Lingmerth;70-70

LIV TOUR

LIV Golf Portland

At Pumpkin Ridge Golf Club

Portland, Oregon

Purse: $20 million individuals; $5 million team

Par 72, 7,641 yards

Second of four rounds

136 (-8)

Dustin Johnson, 4 Aces GC;68-68

Carlos Ortiz, Fireballs GC;67-69

138 (-6)

Branden Grace, Stinger GC;69-69

139 (-5)

Justin Harding, Crushers GC;72-67

140 (-4)

Brooks Koepka, Smash GC;70-70

Louis Oosthuizen, Stinger GC;71-69

Jinichiro Kozuma, Torque GC;71-69

Patrick Reed, 4 Aces GC;72-68

Sihwan Kim, Iron Heads GC;72-68

141 (-3)

Bryson Dechambeau, Crushers GC;72-69

Sam Horsfield, Majesticks GC;73-68

142 (-2)

Pat Perez, 4 Aces GC;69-73

Talor Gooch, 4 Aces GC;72-70

143 (-1)

Martin Kaymer, Cleeks GC;71-72

Matthew Wolff, Hy Flers GC;72-71

Kevin Na, Iron Heads GC;75-68

144 (E)

Hideto Tanihara, Torque GC;69-75

Yuki Inamori, Torque GC;71-73

Matthew Jones, Punch GC;72-72

Abraham Ancer, Fireballs GC;73-71

145 (+1)

Hennie Du Plessis, Stinger GC;70-75

Scott Vincent, Gleeks GC;71-74

146 (+2)

Wade Ormsby, Punch GC;70-76

Adrian Otaegui, Smash GC;74-72

Ryosuke Kinoshita, Torque GC;75-71

Sergio Garcia, Fireballs GC;75-71

147 (+3)

Chase Koepka, Smash GC;73-74

Charl Schwartzel, Stinger GC;74-73

Lee Westwood, Majesticks GC;76-71

148 (+4)

Richard Bland, Smash GC;74-74

Peter Uihlein, Crushers GC;74-74

Travis Smyth, Niblicks GC;77-71

149 (+5)

James Piot, Niblicks GC;73-76

Laurie Canter, Majesticks GC;75-74

Euginio Chacarra, Fireballs GC;76-73

Phil Mickelson, Hy Flyers GC;75-74

150 (+6)

Graeme McDowell, Niblicks GC;79-71

151 (+7)

Hudson Swafford, Niblicks GC;74-77

Ian Snyman, Cleeks GC;76-75

Bernd Wiesberger, Hy Flyers GC;77-74

152 (+8)

Ian Poulter, Majesticks GC;75-77

Phachara Khongwatmai, Iron Heads GC;77-75

Sadom Kaewkanjana, Iron Heads GC 82-70

153 (+9)

Blake Windred, Punch GC;79-74

Itthipat Buranatanyarat, Hy Flyers GC;79-74

154 (+10)

Shaun Norris, Crushers GC;75-79

Turk Pettit, Cleeks GC;78-76

160 (+16)

Jediah Morgan, Punch GC;76-84

Team Scores

TEAM;SCORE

4 Aces GC;-15

Stinger GC;-11

Crushers GC;-8

Torque GC;-8

Fireballs GC;-8

Iron Heads GC;-5

Smash GC;-3

Majesticks GC;-1

Punch GC;E

Cleeks GC;E

Niblicks GC;+1

Hy Flyers GC;+4

DP WORLD TOUR

Irish Open

At Mount Juliet CC

Thomastown, Ireland

Purse: $6 million

Par 72, 7,264 yards

Second of four rounds

133 (-11)

Jorge Campillo, Spain;65-68

134 (-10)

Adrian Meronk, Poland;67-67

Fabrizio Zanotti, Paraguay;65-69

136 (-8)

Nino Bertasio, Italy;68-68

Frederic Lacroix, France;65-71

David Law, Scotland;67-69

Seamus Power, Ireland;68-68

Aaron Rai, England;66-70

Jack Senior, England;69-67

Sebastian Soderberg, Sweden;70-66

137 (-7)

Ryan Fox, New Zealand;64-73

Lucas Herbert, Australia;69-68

Mikko Korhonen, Finland;67-70

James Morrison, England;69-68

138 (-6)

Jamie Donaldson, Wales;69-69

Rikard Karlberg, Sweden;69-69

Romain Langasque, France;68-70

Thriston Lawrence, South Africa;66-72

Matthias Schmid, Germany;70-68

Marcel Schneider, Germany;65-73

Marcel Siem, Germany;68-70

139 (-5)

Oliver Bekker, South Africa;68-71

Alexander Bjork, Sweden;67-72

John Catlin, United States;67-72

Marcus Helligkilde, Denmark;68-71

Kazuki Higa, Japan;69-70

Espen Kofstad, Norway;67-72

Pablo Larrazabal, Spain;66-73

Thorbjorn Olesen, Denmark;70-69

Alvaro Quiros, Spain;69-70

Jordan L. Smith, England;66-73

Matthew Southgate, England;71-68

Andy Sullivan, England;67-72

Santiago Tarrio, Spain;71-68

Marc Warren, Scotland;69-70

140 (-4)

Maverick Antcliff, Australia;71-69

Wil Besseling, Netherlands;69-71

Julien Brun, France;72-68

Sean Crocker, United States;69-71

Oliver Farr, Wales;67-73

Sebastian Garcia Rodriguez, Spain;69-71

Soren Kjeldsen, Denmark;73-67

Zander Lombard, South Africa;67-73

Renato Paratore, Italy;70-70

Thomas Pieters, Belgium;73-67

Dale Whitnell, England;66-74

141 (-3)

Thomas Detry, Belgium;72-69

Stephen Gallacher, Scotland;72-69

Ricardo Gouveia, Portugal;69-72

Julien Guerrier, France;71-70

Padraig Harrington, Ireland;70-71

Maximilian Kieffer, Germany;67-74

Joakim Lagergren, Sweden;70-71

Hugo Leon, Chile;73-68

Shane Lowry, Ireland;71-70

Robert Macintyre, Scotland;68-73

Niklas Norgaard Moller, Denmark;69-72

Matthieu Pavon, France;70-71

Richie Ramsay, Scotland;69-72

Antoine Rozner, France;66-75

Brandon Stone, South Africa;69-72

Sami Valimaki, Finland;68-73

Justin Walters, South Africa;70-71

142 (-2)

Marcus Armitage, England;73-69

Lorenzo Gagli, Italy;75-67

Alfredo Garcia-Heredia, Spain;71-71

Scott Hend, Australia;72-70

Nicolai Hojgaard, Denmark;70-72

Matthew Jordan, England;71-71

Niall Kearney, Ireland;68-74

Min Woo Lee, Australia;72-70

Hurly Long, Germany;73-69

Edoardo Molinari, Italy;75-67

Yannik Paul, Germany;71-71

Tapio Pulkkanen, Finland;72-70

Callum Shinkwin, England;68-74

Johannes Veerman, United States;72-70

Oliver Wilson, England;68-74

Korn Ferry Tour

The Ascendant Par Open

At TPC Colorado

Berthoud, Colo.

Purse: $750,000

Par 72, 7,995 yards

Second of four rounds

134 (-10)

Ryan McCormick;67-67

Dawson Armstrong;69-65136 (-8)

Zecheng Dou;69-67

Augusto Núñez;66-70

Vince India;70-66

137 (-7)

Conner Godsey;70-67

Brandon Matthews;70-67

Garett Reband;71-66

138 (-6)

Michael Kim;67-71

Xinjun Zhang;68-70

Steven Fisk;70-68

Jay Card III;69-69

Kevin Roy;71-67

Erik Barnes;67-71

Jeremy Paul;67-71

139 (-5)

Shad Tuten;70-69

Eric Cole;70-69

Roberto Díaz;72-67

140 (-4)

Zack Fischer;70-70

Martin Flores;70-70

Austin Eckroat;70-70

Kevin Dougherty;74-66

Vincent Norrman;70-70

Justin Suh;75-65

Pontus Nyholm;70-70

141 (-3)

Carl Yuan;71-70

MJ Daffue;71-70

Curtis Luck;67-74

Tom Lewis;71-70

Michael Johnson;71-70

Kyle Westmoreland;73-68

Philip Knowles;70-71

Luis Gagne;69-72

Zahkai Brown;72-69

David Kocher;71-70

Julián Etulain;72-69

John VanDerLaan;73-68

Davis Thompson;71-70

142 (-2)

Nicholas Lindheim;71-71

Ben Griffin;69-73

Cody Gribble;74-68

Nelson Ledesma;72-70

Seonghyeon Kim;71-71

Alex Chiarella;72-70

Patrick Cover;72-70

Sam Saunders;73-69

Pierceson Coody;69-73

Harrison Endycott;71-71

Patrick Fishburn;71-71

Sam Stevens;72-70

Trace Crowe;73-69

Cole Hammer;70-72

143 (-1)

Tyson Alexander;69-74

Robby Shelton;74-69

Tom Whitney;69-74

Brad Hopfinger;72-71

Nick Voke;75-68

Mark Anguiano;71-72

Taylor Dickson;69-74

MJ Maguire;73-70

Marcos Montenegro;74-69

Braden Thornberry;73-70

Zac Blair;70-73

John Chin;74-69

Scott Harrington;67-76

Trevor Cone;71-72

Ashton Van Horne;71-72

Brett White;74-69

Marcelo Rozo;70-73

Jake Staiano;74-69

Derek Oland;70-73

Missed the cut

144 (E)

Nicolas Echavarria;70-74

145 (+1)

Alvaro Ortiz;72-73