Motor sports schedules

CIRCUIT SCHEDULES

NOTE Race winners are listed in parentheses

IndyCar

Feb. 27 Firestone Grand Prix of St. Petersburg (Scott McLaughlin)

March 20 XPEL 375 (Josef Newgarden)

April 10 Acura Grand Prix of Long Beach (Josef Newgarden)

May 1 Honda Indy Grand Prix of Alabama (Pato O'Ward)

May 14 GMR Grand Prix (Colton Herta)

May 29 106th Running of the Indianapolis 500 (Marcus Ericsson)

June 5 Chevrolet Detroit Grand Prix (Will Power)

June 12 Sonsio Grand Prix at Road America (Josef Newgarden)

SUNDAY Honda Indy 200 at Mid-Ohio, Lexington, Ohio

July 17 Honda Indy Toronto, Toronto

July 23 Hy-VeeDeals.com 250, Newton, Iowa

July 24 Hy-Vee Salute to Farmers 300, Newton, Iowa

July 30 Indianapolis Motor Speedway Road Course, Indianapolis

Aug. 7 Big Machine Music City Grand Prix, Nashville, Tenn.

Aug. 20 Bommarito Automotive Group 500, Madison, Ill.

Sept. 4 Grand Prix of Portland, Portland, Ore.

Sept. 11 Firestone Grand Prix of Monterey, Monterey, Calif.

Formula One

March 20 Bahrain Grand Prix (Charles Leclerc)

March 27 Saudi Arabian Grand Prix (Max Verstappen)

April 10 Australian Grand Prix (Charles Leclerc)

April 24 Imola Grand Prix (Max Verstappen)

May 8 Miami Grand Prix (Max Verstappen)

May 22 Spanish Grand Prix (Max Verstappen)

May 29 Monaco Grand Prix (Sergio Perez)

June 12 Azerbaijan Grand Prix (Max Verstappen)

June 19 Canadian Grand Prix (Max Verstappen)

SUNDAY British Grand Prix, Silverstone

July 10 Austrian Grand Prix, Spielberg, Austria

July 24 French Grand Prix, Le Castellet

July 31 Hungarian Grand Prix, Budapest

Aug. 28 Belgian Grand Prix, Spa-Francorchamps

Sept. 4 Dutch Grand Prix, Zandvoort, Netherlands

Sept. 11 Italian Grand Prix, Monza

Oct. 2 Singapore Grand Prix, Singapore City

Oct. 9 Japanese Grand Prix, Suzuka

Oct. 23 United States Grand Prix, Austin, Texas

Oct. 30 Mexican Grand Prix, Mexico City

Nov. 13 Brazilian Grand Prix, Sao Paulo

Nov. 20 Abu Dhabi Grand Prix, Abu Dhabi, United Arab Emirates