Pitcher Dallas Keuchel (Arkansas Razorbacks) made his debut with the Arizona Diamondbacks last Sunday in an 11-7 victory over the Detroit Tigers in Phoenix. Keuchel did not factor into the decision after allowing 4 earned runs on 6 hits with 3 walks and 7 strikeouts in 4 1/3 innings. (AP/Ross D. Franklin)



MLB POSITION PLAYERS PLAYER;CONNECTION;POS;TEAM Brian Anderson;Razorbacks;3B;MIA AVG.;G;AB;R;H;HR;RBI;SB .274;37;117;23;32;3;8;1 PLAYER;CONNECTION;POS;TEAM Andrew Benintendi;Razorbacks;LF;KC AVG.;G;AB;R;H;HR;RBI;SB .308;75;279;29;86;3;28;1 PLAYER;CONNECTION;POS;TEAM Jonathan Davis;UCA/Camden;CF;MIL AVG.;G;AB;R;H;HR;RBI;SB .250;9;24;3;6;0;1;3 James McCann;Razorbacks;C;NYM AVG.;G;AB;R;H;HR;RBI;SB .174;25;69;6;12;1;7;1 PLAYER;CONNECTION;POS;TEAM Matt Reynolds;Razorbacks;SS;CIN AVG.;G;AB;R;H;HR;RBI;SB .248;50;137;19;34;3;14;4 PITCHERS PITCHER;CONNECTION;TEAM Jalen Beeks;UA/Prairie Grove;TB W-L;ERA;G;GS;IP;H;BB;SO 1-1;2.70;20;4;33.1;25;11;41 PITCHER;CONNECTION;TEAM Zach Jackson;Razorbacks;OAK W-L;ERA;G;SV;IP;H;BB;SO 2-2;3.48;33;1;31.0;18;25;43 PITCHER;CONNECTION;TEAM Ryne Stanek;Razorbacks;Houston W-L;ERA;G;SV;IP;H;BB;SO 0-0;0.69;29;1;26.0;14;13;29 PITCHER;CONNECTION;TEAM Trevor Stephan;Razorbacks;CLE W-L;ERA;G;SV;IP;H;BB;SO 3-2;3.14;30;1;28.2;26;9;30 Through Friday's games INJURED LIST POS.;PLAYER;CONNECTION;TEAM LHP;Evan Lee;Hogs/Bryant;WSH REASON Left flexor strain LHP;Drew Smyly;Hogs/LR Central;CHC REASON Right oblique strain. Will pitch Monday with either Class High-A South Bend (Ind.) or Class AAA Des Moines (Iowa). RHP'Tyler Zuber;ASU/White Hall;KC REASON Right shoulder impingement FREE AGENT POS;PLAYER;CONNECTION LHP;Hunter Wood;Rogers Heritage



Print Headline: Arkansans in baseball

ADVERTISEMENT

Sponsor Content