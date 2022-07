Northwest Arkansas divorces

The following divorces granted were recorded June 22-29 in the Benton and Washington County clerks' offices.

BENTON COUNTY

20-1606. Brandy Mendoza v. Mark Mendoza

21-1270. Wilson Baker v. Shirley Baker

21-1581. Todd Smith v. Joanna Smith

21-1586. Samuel Brumbaugh v. Amy Brumbaugh

21-1690. Daren Delozier v. Pamela Kindy

21-1809. Christopher Hambrick v. Anita Hambrick

22-271. Tabatha Austen v. Jeremy Austen

22-365. James Hannah v. Wendy Hannah

22-446. Richard Lutz v. Rebekah Lutz

22-455. Angellina Lobwij v. Joe Aine

22-506. Emily Robinson v. Joshua Robinson

22-610. Nelda Vessels v. Allen Vessels

22-642. Amy Gleason v. William Gleason

22-761. Tammy Skalla v. Richard Skalla

22-766. Laura Diaz v. Adrian Agosto

22-768. Johnny Lechilder v. Bobbi Lechilder

22-799. Kassandra Hedum v. Gerald Hedum

22-817. Gary Tusinger v. Bonicia Tusinger

22-818 Linda Jarred v. Philip Tubbs

22-851. Christine Carney v. Nevzat Tolu

WASHINGTON COUNTY

21-1374. Mark Livingston v. Shelby Livingston

21-1499. Spencer Jackson v. Patricia Jackson

21-1517. Rhonda Crone v. Christopher Crone

21-1551. Donald Douglas v. Alyson Brown

21-1567. Tina Gaither v. Josh Gaither

21-1796. Nicki Swopes v. Shadoe Swopes

22-100. Cheri Hayes v. Richard Hayes

22-393. Laurin Dragonmire v. Charles Dragonmire

22-531. Lori Robbins v. John Robbins

22-590. Matthew Prunty v. Grace Prunty

22-629. Leticia Mendoza v. Victor Ortiz

22-674. Karina Alcaraz-Campos v. Jaime Rua-Nazario

22-697. Beatris Medina v. Steve Medina

22-710. Rhonda Marchant v. Eddie Marchant

22-731. Ashley Cummings v. Caleb Kinsey

22-915. Derk McReynolds v. Misty McReynolds