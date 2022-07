1. 2010, Bruno Mars, "Just the Way You --------"

2. 2005, Mariah Carey, "We Belong --------"

3. 1999, Christina Aguilera, "What a Girl --------"

4. 1994, Madonna, "Take a --------"

5. 1990, Whitney Houston, "I'm Your Baby --------"

6. 1985, Phil Collins, "One More ----------"

7. 1980, Blondie, "Call --------"

8. 1975, Carpenters, "Please Mr. --------"

9. 1970, Ray Stevens, "Everything is --------"

ANSWERS:

1. Are

2. Together

3. Wants

4. Bow

5. Tonight

6. Night

7. Me

8. Postman

9. Beautiful