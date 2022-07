LIVE MUSIC IN ARKANSAS: Walker stops at White Water, Bobby Rush at CALS

■ ■ ■ TODAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ Cannibal and Craft, 307 President Clinton Ave.; (501) 414-8870

8 p.m.: Christine DeMeo

◼️ The Hall, 721 W. Ninth St.; (501) 406-1364; littlerockhall.com

8 p.m.: Eli Young Band, with Lorey Kent ($30-$55)

◼️ JJ's Grill, 12111 W. Markham St.; (501) 414-0848; jjsgrill.com

6-8 p.m.: Shane Thornton

◼️ Library Kitchen + Lounge, 313 President Clinton Ave.; (501) 916-9826; thelibrarylr.com

7-10 p.m.: Open mic night with Daniel Bodemann

◼️ Stickyz Rock 'n' Roll Chicken Shack, 107 River Market Ave.; (501) 372-7707; stickyz.com

9 p.m.: Bad Habit, with Off Balance ($10 reserved; $8 advance standing room, $10 standing room day of show)

◼️ White Water Tavern, 2500 West Seventh St.; (501) 375-8400; whitewatertavern.com

4-7 p.m.: Annie Ford & Brent LaBeau (free)

8 p.m.: Joshua Ray Walker ($12)

JACKSONVILLE

◼️ Jay's Sandbar, 7607 John Harden Drive; (501) 982-2900

8 p.m.: Steve Boyster

BENTON

◼️ Valhalla, 226 W. South St.; (501) 316-4082; valhallabenton.com

10 p.m.- 12 a.m.: Trey Johnson

CAMDEN

◼️ Native Dog Brewing, 125 Madison Ave. SE; (870) 231-3451; nativedogbrewing.com

7 p.m.: Sam Allbright & the Southern Heat

CONWAY

◼️ JJ's Grill, 1010 Main St.; (501) 336-0100; jjsgrill.com

7 p.m.: Leta Joyner

FORT SMITH

◼️ Levitt AMP, 121 Riverfront Drive; (214) 912-0353; fortsmith.org

7 p.m.: Chantae Cann

HOT SPRINGS

◼️ J&S Italian Villa Restaurant, 4332 Central Ave.; (501) 525-1121

5-7 p.m.: Jacob Flores and Gavin Harper

◼️ Rolando's Restaurante, 210 Central Ave.; (501) 318-6054

6 p.m.: Chris Johns & the Porter Crews Show

WILSON

◼️ Wilson Cafe Patio, 2 N. Jefferson St.; (870) 655-0222; wilsonarkansas.com

6-7:30 p.m.: Jake Lung

■ ■ ■ FRIDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ WXYZ Bar at Aloft, 716 Rahling Road; (501) 791-9999

8 p.m.: Townsend

◼️ Charlee's Good Time Drinkery, 500 President Clinton Ave; (501) 747-1246; charleesgoodtime.com

◼️ Charlie's Place, 8624 I-30; (501) 562-1313

6-10 p.m.: Jacob Flores

9 p.m.: Jeff Coleman and the Feeders

◼️ Fassler Hall, 311 E. Capitol Ave.; (501) 246-4757; fasslerhall.com

7 p.m.: Christine DeMeo

◼️ JJ's Grill

8:30-10:30 p.m.: Huckleberry Jam

◼️ The Library Kitchen & Lounge

9 p.m.-1 a.m.: Tiko Brooks with DJ P Smooth

◼️ Midtown Billiards, 1316 Main St.; (501) 372-9990

1:30 a.m.: Family Dog Band

◼️ Rev Room, 300 President Clinton Ave.; (501) 398-1323; revroom.com

8:30 p.m.: Ward Davis, with JD Clayton ($22.50)

◼️ South on Main, 1304 Main St.; (501) 244-9660; southonmain.com

8-10 p.m.: Cons of Formant $10

◼️ Stickyz

Ashtyn Barbaree ($12 advance; $10 advance standing room, $12 standing room day of show)

◼️ Vino's, 923 W. Seventh St.; (501) 375-8466; vinosbrewpub.com

7-11 p.m.: Brain Tourniquet, with Excavate, Morbid Visionz, Headwound

NORTH LITTLE ROCK

◼️ Four Quarter Bar, 415 Main St.; (774) 482-0378; fourquarterbar.com

9:30 p.m.: Soul Centric with Chrissy P ($8)

◼️ Ton's Place, 18814 MacArthur Drive; (501) 851-9987

8 p.m.: Lance Daniels

MAUMELLE

◼️ Tavern Round the Bend, 26611 Arkansas 365; (501) 800-1123

8 p.m-12 a.m.: Mama Tryde

SHERWOOD

◼️ Area 51, 6511 Warden Road; (501) 835-5510

9 p.m.: Gibbs Disco, Sleepy Genius, Otonic ($10)

CONWAY

◼️ JJ's Grill

8:30-10:30 p.m.: Jack Fancy

◼️ Kings Live Music, 1020 Front St.; (501) 205-8512; kingslivemusic.com

8-11:30 p.m.: Whiskey Halo ($5)

◼️ Skinny J's, 2235 Dave Ward Drive; (501) 358-6586; skinnyjs.com

7-10 p.m.: Brandon Champagne

EL DORADO

◼️ Mulekick at MAD, 101 E. Locust St.; (870) 444-3008; mulekickatmad.com

7-10 p.m.: The Gentleman from Texarkana

◼️ First Financial Music Hall, 101 E. Locust St.; (870) 444-3007

8 p.m.: deFrance with Wes Jeans ($10)

HOT SPRINGS

◼️ 420eats Food Court, 420 Malvern Ave.; (501) 420-3286

7-9 p.m.: 106 Army Band

◼️ The Big Chill, 910 Higdon Ferry Road; (501) 624-5185; chillhotsprings.com

9 p.m.-12 a.m.: John Calvin Brewer Band

◼️ Pop's Lounge at Oaklawn Racing Casino Resort, 2705 Central Ave.; (501) 363-4784; oaklawn.com

9 p.m-1 a.m.: Identity Crisis

HOT SPRINGS VILLAGE

◼️ The Beehive, 220 Minorca Road; (501) 777-8176; beehivehsv.com

7-9 p.m.: Jay Hancock

MAGNOLIA

◼️ Mulekick, 2158 N. Jackson; (870) 562-2800; mulekickmag.com

7-10 p.m.: Hayefield

MORRILTON

◼️ Cedar Lounge Bar and Grill, 1222 E. Broadway St. (U.S. 64); (501) 354-8937; cedar-lounge-morrilton.edan.io

8 p.m. Maximum Overdrive

MOUNTAIN HOME

◼️ Rapp's Barren Brewery, 601 S. Baker St.; (870) 424-7277; rappsbarrenbrewing.com

7:30-9:30 p.m.: Chance Stanley

Bluesman Bobby Rush takes the stage Saturday at CALS Ron Robinson Theater in Little Rock. The concert starts at 8 p.m. (Special to the Democrat-Gazette/Kim Welsh)

■ ■ ■ SATURDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ Bernice Garden, 1401 Main St.; (501) 410-3938; thebernicegarden.org

10-11 a.m.: Acoustic Music Mornings; musical instruments and chairs welcome.

◼️ CALS Ron Robinson Theater, 100 River Market Avenue; (501) 320-5715; ronrobinson.org

8-10 p.m.: Bobby Rush ($40)

◼️ Fassler Hall

7 p.m.: Paul Tull

◼️ Hibernia Irish Tavern, 9700 N. Rodney Parham Road; (501) 246-4340; hiberniairishtavern.com

7 p.m.: Second Hand Cannons

◼️ JJ's Grill

8:30-10:30 p.m.: Jack Fancy

◼️ The Library Kitchen + Lounge

9 p.m.- 12 a.m.: DJ/VJ G Force

◼️ Midtown Billiards

1 a.m.: Delta Project

◼️ Mockingbird Bar and Tacos, 1220 Main St.; (501) 313-5413; mockingbirdlr.com

6-8 p.m.: Amy Garland Angel and Nick Devlin

◼️ Rev Room

9 p.m.: Tragikly White, with Caitlin Dickerson ($10 advance; $12 day of show)

◼️ River Bottom Winery at Bobrook Farms, 13810 Combee Lane, Roland; (501) 519-5666; bobrookfarms.com

4-6 p.m.: Fonkey Donkey

◼️ South on Main

8-10 p.m.: Billy Jeter Band ($10)

◼️ Stickyz

8 p.m.: Durry advance; $15 day of show ($12)

◼️ Vino's

7-11 p.m.: Worthy of the Crowns, with RVRS, Dawn of Ascension, Mvk Luis

◼️ White Water Tavern

9 p.m.: Adam Faucett, Brother Dege ($12)

NORTH LITTLE ROCK

◼️ Four Quarter Bar

9:30 p.m.: Matt Moran ($7)

◼️ Ton's Place

8 p.m.: East End

SHERWOOD

◼️ Casa Mexicana, 4091 E. Kiehl Ave.; (501) 833-2787

7:30-9:30: Chuey & The Dudes (celebrating the late Jim Aldridge)

BRYANT

◼️ Bishop Park AMPhitheatre, 6401 Boone Road; (501) 847-4702; soundsofsummer.ticketspice.com/sounds-of-summer

8 p.m.: Matt Stell and Tyler Kinch $35, $100 VIP.

CABOT

◼️ Censored Monkey, 7619 John Harden Drive; (501) 241-0921

9 p.m.: GMG Band II

CADDO VALLEY

◼️ Betty's Big Country Dance Hall, 102 Crystal Palace Drive; (870) 403-0373; bettysbigcountrydance.com

8 p.m.: Mike Mayberry & The Slow Hands

CONWAY

◼️ JJ's Grill

8-10 p.m.: Huckleberry Jam

◼️ King's Live Music

8-11 p.m.: Get Off My Lawn ($5)

◼️ Skinny J's

7 p.m.: Buh Jones

EL DORADO

◼️ Mulekick at MAD

7 p.m.: Hayefield

◼️ First Financial Music Hall

7 p.m.: MAD Battle with Cal Presley Band, Chris Baker Band, Crutchfield, Luke Shomaker, Machinedog, No Good Horses and She Hates Me Not ($10 advance, $15 day of show, kids 6 and under free)

HOT SPRINGS

◼️ 420eats Food Court

8 p.m.: Roots to Branches

◼️ @Primetime, Arlington Resort Hotel & Spa, 239 Central Ave.; (501) 623-7771; arlingtonhotel.com

5:30-8 p.m.: Jacob Flores

◼️ The Big Chill

9 p.m.: Brass Tacks

◼️ Magic Springs Theme and Water Park, 1701 E. Grand Ave. (U.S. 70 East); (501) 624-0100; magicsprings.com

7 p.m. Jordan Davis, with Gable Bradley ($59.99; $39.99 for those under 48" tall and those 55 and over)

◼️ Pop's Lounge at Oaklawn

9 p.m-1 a.m.: Identity Crisis

◼️ Shark's Old School Lounge, 634 Malvern Ave.; (501) 318-5282

9 p.m.: Gooney Shakur

◼️ Splash Wine Bar, 325 Ouachita Ave.; (501) 701-4544

9:30-11:55 p.m.: Jacob Flores

◼️ Trejo's Del Lago, 4904 Central Ave.; (501) 463-4640

7-10 p.m.: Jacob Flores

HOT SPRINGS VILLAGE

◼️ The Beehive

7-10 p.m.: Liquid Kitty

MAGNOLIA

◼️ Mulekick

7-10 p.m.: Trey Stevens

◼️ Whiskey Rodeo Arena, 25938 Arkansas 84; (501) 612-7259

4 p.m.: Los Carnales, Voz de Mando, Los Austeros de Durango

MORRILTON

◼️ Cedar Lounge Bar and Grill

8 p.m.: Whiskey Rose

MOUNT IDA

◼️ Front Porch Stage, Montgomery County Courthouse, 105 U.S. 270 East; (870) 867-3521; frontporchstage.org

7 p.m.: McWilliams Family

SEARCY

◼️ Wild Sweet William's Bakery, 304B S. Main St.; (501) 593-5655; wildsweetwilliams.com

7-9 p.m.: Bluesboy Jag, with Eric Brownderville

■ ■ ■ SUNDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ Charlee's Good Time Drinkery

9 p.m.: Stephanie Clark Harris

◼️ Hibernia Irish Tavern

2:30 p.m.: Traditional Irish session

◼️ Library Kitchen + Lounge

12-3 p.m.: Jake Peterson Duo

◼️ River Bottom Winery at Bobrook Farms

4 p.m.: Grand Trio

◼️ South on Main

11:30 a.m.-1:30 p.m.: Jason Lee Hale

HOT SPRINGS

◼️ Arlington Resort Hotel & Spa

11 a.m.-1 p.m.: Jacob Flores

3-5:45 p.m.: Stardust Band ($10)

■ ■ ■ MONDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ JJ's Grill

6-8 p.m.: Amber Violet

CONWAY

◼️ JJ's Grill

6-8 p.m.: Seven Hollows

■ ■ ■ TUESDAY ■ ■ ■

LITTLE ROCK

◼️ JJ's Grill

Chuck & Justin

HOT SPRINGS

◼️ El Padrino's Mexican Grill & Cantina, 1607 Albert Pike Road; (501) 623-2406

6-9 p.m.: Jacob Flores

CONWAY

◼️ JJ's Grill

6-8 p.m.: Saint Cecilia

To be included in Live Music listings, please submit your venue's information before midnight on Mondays to: arlivemusicscene@gmail.com