Motor sports results

ASCS Speedweek

TULSA -- Tuesday night's feature race top finishers from the American Sprint Car Series Summer Speedweek national tour event at Tulsa Speedway with starting position in parentheses:

1. Tim Crawley (1), Benton, $3,000

2. Dale Howard (2), Byhalia, Miss., $2,000

3. Dylan Westbrook (3), Scotland, Ontario, $1,000

4. Landon Britt (9), Memphis, $800

5. Jordon Mallett (8), Greenbrier, $700

6. Slater Helt (10), Harrisonville, Mo., $600

7. Blake Jenkins (17), Alexander, $500

8. Rees Moran (14), Tulsa, $480

9. Blake Hahn (18), Sapulpa, Okla., $460

10. Brandon Anderson (20), Glenpool, Okla., $440

Others

25. Landon Crawley (11), Benton, $400

Lap leaders -- T.Crawley 1-25. Top qualifier -- T.Crawley, 14.172 seconds (63.506 mph). Heat winners -- Matt Covington, Wayne Johnson, Westbrook.