Little Rock Open results

ATP CHALLENGER SERIES

Little Rock Open

at Rebsamen Tennis Center

SINGLES

Round of 16

Tung-Lin Wu (8) def. Nicolas Mejia 6-1, 6-3

Christopher Eubanks vs. Yasutaka Uchiyama (n)

DOUBLES

Quarterfinal

(1) Robert Galloway/Max Schnur def. Govind Nanda/Keegan Smith 6-4, 3-6, 16-14

TODAY'S SCHEDULE

Stadium

Starting at 10 a.m.

Ben Shelton vs. (2) Emilio Gomez

Aleksandar Kovacevic vs. Murphy Cassone

Christopher Eubanks/Yasutaka Uchiyama winner vs. (8) Tung-Lin Wu

(1) Robert Galloway/Max Schnur vs. (3) Nicolas Mejia/Roberto Quiroz or Yunseong Chung/Michail Pervolarakis

Hiroki Moriya/Zhizhen Zhang or Kaichi Uchida/Tung-Lin Wu vs. Andrew Harris/Christian Harrison or Emilio Gomez/Aleksandar Kovacevic

Court 13

Starting at 10 a.m.

(7) Rinky Hijikata vs. Brandon Holt

Malek Jaziri or Roman Adnres Burruchaga vs. Ben Shelton or Emilio Gomez

Rinky Hijikata or Brandon Holt vs. Hiroki Moriya or Jason Kubler

Hiroki Moriya/Zhizhen Zhang vs. Kaichi Uchida/Tung-Lin Wu

Court 1

Starting at 10 a.m.

Malek Jaziri vs (Q) Roman Andres Burruchaga 6-4, 4-5, suspended

Hiroki Moriya vs (4) Jason Kubler 3-6, 2-3, suspended

(3) Nicolas Mejia/Roberto Quiroz vs. Yunseong Chung/Michail Pervolarakis

Andrew Harris/Christian Harrison vs. Emilio Gomez/Aleksandar Kovacevic