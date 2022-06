Locals make ASU honor lists

Area students are among honorees on the Chancellor's and Dean's lists for the spring 2022 semester at Arkansas State University at Jonesboro.

The Chancellor's List (designated as CL) includes students who earned a perfect grade point average of 4.0. The Dean's List (designated as DL) includes students with a GPA of 3.6 to 3.99, according to a news release.

Honorees listed by hometowns include:

Pine Bluff -- Stephanie Vega, CL; Pine Bluff -- Romia Mays, DL; Pine Bluff -- Laporsche Scott, DL; White Hall -- Marlee Davis, CL;

White Hall -- Hayden Foster, CL; White Hall -- Rebecca Ballew, DL; White Hall -- Ross Ellis, DL; White Hall -- John Horton, DL; White Hall -- Kaylin Schrantz, DL; White Hall -- Wesley Stone, DL; White Hall -- Henley Tucker, DL; White Hall -- Ryan Turbeville, DL; Redfield -- Abigail Cline, DL; Redfield: Hanna Stone, DL;

DeWitt -- Aston Corder, CL; DeWitt -- Taylor Koen, CL; DeWitt -- Savannah Youngblood, CL; DeWitt -- Caitlyn Baker, DL; DeWitt -- Ashtyn Beck, DL; DeWitt -- Olivia Deviney, DL; DeWitt -- Kayla Poor, DL; Humphrey -- Hannah Jackson, CL; Stuttgart -- Jenna Bridges, CL;

Stuttgart -- Malia Scott, CL; Stuttgart -- Mary Straus, CL; Stuttgart -- Heidy Bulbarela-Hernandez, DL; Stuttgart -- Tori Tefteller, DL; Tichnor -- Makayla Whiting, CL; Hermitage -- McKenzie Lewis, DL; Warren -- Abigail Torres, CL;

Lake Village -- Sara Johnson, CL; Lake Village -- Lily Sadler, CL; Lake Village -- Anna Fabick, DL; Lake Village -- Yarlin Salinas, DL; Rison -- Codey Keaton, DL; Rison -- Sarah-Catherine Reed, DL; Fordyce -- Damon Rice, DL; Dumas -- Macy Hill, DL;

McGehee -- Mary Dunn, CL; McGehee -- Armari Jackson, DL; McGehee -- Madysen Jackson, DL; McGehee -- Denise Johnson, DL; Desha, Tillar: Jadacee Glover, DL; Monticello -- Haley Hill, CL; Monticello -- M Pinkus, DL; Monticello -- Morgan Rainwater, DL;

Grapevine -- Terah Grimes, CL; Grapevine -- Madison Taylor, CL; Hensley -- Hayley Capps, DL; Hensley -- Peyton Capps, DL; Prattsville -- Jameson Archer, CL; Prattsville --Alaina Allen, DL; Prattsville -- Ashton Archer, DL;

Sheridan -- Blair Casey, CL; Sheridan -- Brendan Crutchfield, CL; Sheridan -- Claire Denney, CL; Sheridan -- Aaron French, CL; Sheridan -- Anna Handloser, CL; Sheridan -- Logan Mitchell, CL; Sheridan -- Gracen Murphy, CL; Sheridan -- Carly Strong, CL; Sheridan -- Heath Alexander, DL; Sheridan -- Lawson Collins, DL; Sheridan -- Ayden Mullins, DL; Grady -- Carnecia Mays, DL;

Star City -- Ryan Davis, CL; Star City -- Laterriuna Hill, CL; Star City -- Mackenzie Poe, CL; Star City -- Karley Spivey, CL; Star City -- Eli Edmonds, DL; Star City -- Katie Henley, DL; Star City -- Samuel Lane, DL.