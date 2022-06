Thursday’s professional golf scores

LPGA Tour

Meijer LPGA Classic

At Blythefield Country Club

Belmont, Mich.

Purse: $2.5 million

Par 72, 6,556 yards

First of four round

63 (-9)

Jennifer Kupcho;30-33

64 (-8)

Gerina Mendoza-Piller;33-31

65 (-7)

Anna Nordqvist;34-31

Madelene Sagstrom;34-31

Lexi Thompson;32-33

66 (-6)

Andrea Lee;33-33

67 (-5)

Stacy Lewis;33-34

Na Rin An;32-35

Megan Khang;36-31

Nelly Korda;34-33

Ruixin Liu;35-32

Caroline Masson;34-33

Ryann O'Toole;33-34

Bianca Pagdanganan;34-33

68 (-4)

Chella Choi;34-34

In Gee Chun;36-32

Carlota Ciganda;34-34

Isi Gabsa;33-35

Brooke Henderson;34-34

Linnea Johansson;36-32

Katherine Kirk;35-33

Jessica Korda;34-34

Minjee Lee;35-33

Wichanee Meechai;34-34

Morgane Metraux;32-36

So Yeon Ryu;34-34

Jasmine Suwannapura;34-34

Atthaya Thitikul;32-36

Lilia Vu;33-35

69 (-3)

Pajaree Anannarukarn;35-34

Na Yeon Choi;37-32

Cydney Clanton;35-34

Allisen Corpuz;33-36

Cristie Kerr;33-36

Brittany Lang;34-35

Mirim Lee;32-37

Brittany Lincicome;34-35

Pernilla Lindberg;35-34

Leona Maguire;33-36

Amy Olson;35-34

Kaitlyn Papp;37-32

Valery Plata;33-36

Marissa Steen;36-33

Lindsey Weaver-Wright;35-34

70 (-2)

Celine Boutier;35-35

Tiffany Chan;35-35

Hye Jin Choi;37-33

Lauren Coughlin;34-36

Allison Emrey;35-35

Fatima Fernandez Cano;33-37

Hannah Green;35-35

Wei-Ling Hsu;34-36

A Lim Kim;36-34

Lydia Ko;36-34

Maude-Aimee Leblanc;36-34

Mi Hyang Lee;37-33

Alison Lee;36-34

Jeong Eun Lee5;36-34

Xiyu Lin;34-36

Stephanie Meadow;36-34

Yealimi Noh;35-35

Jenny Shin;36-34

Elizabeth Szokol;37-33

Charlotte Thomas;36-34

Albane Valenzuela;36-34

71 (-1)

Ashleigh Buhai;36-35

Ally Ewing;36-35

Dana Finkelstein;35-36

Jaye Marie Green;36-35

Nasa Hataoka;37-34

Esther Henseleit;38-33

Caroline Inglis;39-32

Janie Jackson;36-35

Moriya Jutanugarn;38-33

Sei Young Kim;36-35

Gina Kim;35-36

Frida Kinhult;36-35

Stephanie Kyriacou;34-37

Yu Liu;37-34

Giulia Molinaro;37-34

Haru Nomura;37-34

Pornanong Phatlum;35-36

Robynn Ree;36-35

Paula Reto;36-35

Sarah Schmelzel;36-35

Sophia Schubert;36-35

Sarah Jane Smith;36-35

Amy Yang;36-35

72 (E)

Brooke Matthews;37-35

Brittany Altomare;37-35

Peiyun Chien;36-36

Ayaka Furue;35-37

Haylee Harford;37-35

Sarah Kemp;39-33

Hyo Joo Kim;35-37

Cheyenne Knight;36-36

Elizabeth Nagel;35-37

Sadena Parks;35-37

Emily Pedersen;35-37

Yuka Saso;39-33

Alena Sharp;35-37

Jennifer Song;38-34

Also

74 (+2)

Maria Fassi;38-36

Gaby Lopez;37-37

75 (+3)

Alana Uriell;37-38

Korn Ferry Tour

Wichita Open

At Crestview Country Club

Wichita, Kan.

Purse: $750,000

Par 70, 6,910 yards

First of four rounds

62 (-8)

Tyson Alexander;30-32

Kevin Roy;31-31

Alex Chiarella;28-34

63 (-7)

Augusto Núñez;32-31

Jacob Bergeron;32-31

64 (-6)

Ryan Grider;31-33

65 (-5)

Jimmy Stanger;33-32

Kris Ventura;34-31

Aaron Baddeley;34-31

Bryce Emory;35-30

Kyle Westmoreland;32-33

Peyton White;32-33

David Kocher;32-33

Mark Anderson;31-34

Marcelo Rozo;32-33

Nick Voke;31-34

66 (-4)

Josh Teater;35-31

Rob Oppenheim;33-33

T.J. Vogel;33-33

Michael Feagles;33-33

Marcos Montenegro;33-33

Tripp Kinney;33-33

Austin Eckroat;34-32

Greg Yates;33-33

Norman Xiong;32-34

Trevor Werbylo;34-32

Tom Lovelady;33-33

Vincent Norrman;34-32

Pierceson Coody;33-33

Brandon Hoelzer;33-33

Jacob Bridgeman;33-33

Chandler Blanchet;31-35

John Augenstein;34-32

Brandon Crick;33-33

67 (-3)

Dawson Armstrong;35-32

Kevin Yu;32-35

Andrew Yun;35-32

MJ Maguire;34-33

Cody Blick;34-33

Blayne Barber;34-33

Shawn Stefani;34-33

John Chin;35-32

Eric Cole;32-35

Will Gordon;34-33

Nicholas Lindheim;33-34

John VanDerLaan;34-33

Mac Meissner;36-31

Garett Reband;34-33

Matthew Picanso;33-34

Piri Borja;32-35

68 (-2)

Rhein Gibson;34-34

Sangmoon Bae;34-34

Harrison Endycott;33-35

Kyle Reifers;35-33

Zecheng Dou;33-35

Tom Lewis;35-33

Braden Thornberry;37-31

Robby Shelton;36-32

Corey Pereira;35-33

Brad Brunner;35-33

A.J. Crouch;32-36

Martin Contini;35-33

Alistair Docherty;34-34

Justin Suh;35-33

Julián Etulain;34-34

Theo Humphrey;34-34

Christopher Petefish;34-34

Billy Tom Sargent;35-33

Andrew Kozan;30-38

Christian Salzer;34-34

Jay Card III;32-36

Jonathan Brightwell;33-35

69 (-1)

Matt Atkins;33-36

Brent Grant;34-35

George Cunningham;36-33

Trevor Cone;36-33

Cody Gribble;36-33

Carl Yuan;35-34

Whee Kim;37-32

Xinjun Zhang;36-33

Taylor Dickson;35-34

John Pak;33-36

Michael Visacki;34-35

Ryan Blaum;35-34

Nelson Ledesma;36-33

Daniel Chopra;34-35

Erik Compton;37-32

Thomas Rosenmueller;37-32

Jeremy Paul;36-33

Trace Crowe;34-35

Conner Godsey;33-36

Logan McAllister;33-36

70 (E)

Nicolas Echavarria;36-34

Zack Fischer;34-36

Brandon Harkins;37-33

Martin Flores;37-33

Shad Tuten;34-36

Roberto Díaz;36-34

Joey Garber;35-35

D.J. Trahan;35-35

Patrick Cover;38-32

Tee-K Kelly;37-33

Chip McDaniel;36-34

Akshay Bhatia;35-35

Brad Hopfinger;35-35

Carson Young;37-33

Bo Van Pelt;38-32

Alexandre Rocha;34-36

Thomas Walsh;36-34

Brady Schnell;35-35

Tain Lee;37-33

Spencer Ralston;34-36

Tanner Gore;36-34

Brian Campbell;39-31

Aman Gupta;32-38

Also

72 (+2)

Alvaro Ortiz;37-35

73 (+3)

Tag Ridings;36-37