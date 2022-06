Arkansans in baseball

MLB

POSITION PLAYERS

PLAYER CONNECTION POS TEAM

Andrew Benintendi Razorbacks LF KC

AVG. G AB R H HR RBI SB

.299 63 234 23 70 2 23 0

PLAYER CONNECTION POS TEAM

Matt Reynolds Razorbacks SS CIN

AVG. G AB R H HR RBI SB

.264 43 125 17 33 3 13 4

PITCHERS

PITCHER CONNECTION TEAM

Jalen Beeks UA/Prairie Grove TB

W-L ERA G GS IP H BB SO

1-1 1.29 17 2 28.0 18 8 33

PITCHER CONNECTION TEAM

Zach Jackson Razorbacks OAK

W-L ERA G SV IP H BB SO

1-1 3.55 27 1 25.1 18 18 36

PITCHER CONNECTION TEAM

Ryne Stanek Razorbacks Houston

W-L ERA G SV IP H BB SO

0-0 0.82 24 1 22.0 10 9 23

PITCHER CONNECTION TEAM

Trevor Stephan Razorbacks CLE

W-L ERA G SV IP H BB SO

2-2 3.80 25 1 23.2 22 7 24

Through Friday’s games

INJURED LIST

POS. PLAYER CONNECTION TEAM

3B Brian Anderson Razorbacks MIA

REASON Lower back spasms

C James McCann Razorbacks NYM

REASON Broken bone in left wrist

LHP Drew Smyly Hogs/LR Central CHC

REASON Right oblique strain

RHP’Tyler Zuber ASU/White Hall KC

REASON Right shoulder impingement

FREE AGENT

POS PLAYER CONNECTION

LHP Hunter Wood Rogers Heritage

Minor leagues/independent

Position players

PLAYER;COLLEGE/HOME;POS;AFFILIATION, LOCATION;AVG.;G;AB;R;H;2B;3B;HR;RBI;SB

Jax Biggers;Arkansas;SS;AA Rangers, Frisco, Texas;.348;12;46;6;16;3;0;1;4;2

Braylon Bishop;Texarkana;OF;R Pirates, Bradenton, Fla.;.250;5;16;4;4;0;0;15;0

Jonathan Davis;UCA/Camden;OF;AAA Brewers, Nashville, Tenn.;.292;37;144;21;42;7;1;3;18;11

Kale Emshoff;UALR;C;High-A Royals, Davenport, Iowa;.232;50;181;24;42;10;0;8;23;0

Justin Felix;Arkansas State;C;Independent, Evansville, Ind.;.231;21;65;9;15;2;0;4;13;1

Dominic Fletcher;Arkansas;CF;AAA Diamondbacks, Reno, Nev.;.341;55;220;51;75;11;6;10;45;5

Matt Goodheart;Arkansas;IF;Independent, Lincoln, Neb.;.232;21;69;14;16;4;0;2;16;1

William Hancock;UCA/LR Catholic;C;AAA Royals,Omaha, Neb.;.143;13;28;1;4;0;0;0;1;0

David Harris;SAU;OF;Independent, Waldorf, Md.;.329;40;149;33;49;14;0;7;36;0

Liam Hicks;Arkansas State;C;R Rangers, Surprise, Ariz.;.412;5;17;2;7;0;1;0;0;0

P.J. Hilson;Nettleton;OF;R Giants, Scottsdale, Ariz.;.240;7;25;8;6;3;1;1;6;1

Jack Kenley;Arkansas;2B;Independent, York, Pa.;.285;45;157;18;40;6;0;1;15;1

Heston Kjerstad;Arkansas;OF;A Orioles, Salisbury, Md.;.313;5;16;3;5;1;0;0;2;0

Grant Koch;UA/Fayetteville;C;A Pirates, Bradenton, Fla.;226;10;31;2;7;2;0;0;2;0

Stuart Levy;Arkansas Stte;C;Independent, Gastonia, N.C.;.229;36;105;18;24;7;1;1;17;0

Casey Martin;UA/Lonoke;SS;High-A Phillies, Lakewood, N.J.;.180;55;200;24;36;10;2;2;13;9

Casey Opitz;Arkansas;C;High-A Cubs, South Bend, Ind.;211;6;19;3;4;2;0;0;1;0

Gionti Turner*;Watson Chapel;2B;A Rays, Charleston, S.C.;.181;27;83;10;15;1;0;0;7;4

Charlie Welch;Arkansas;C;High-A Mariners, Everett, Wash.;.192;31;99;19;19;3;1;6;14;0

Pitchers

PLAYER;COLLEGE/HOME;AFFILIATION, LOCATION;W-L;ERA;G;GS;SV;IP;H;BB;SO

Grant Black;UAM/Newport;AA Cardinals, Springfield, Mo.;2-3;2.83;20;0;1;28.2;25;14;30

Noah Cameron;UCA;High-A Royals, Davenport, Iowa;2-1;3.45;11;11;0;47.0;38;13;72

Isaiah Campbell;Arkansas;High-A Mariners, Everett, Wash.;1-0;1.23;8;4;2;22.0;10;9;20

John Carver;Benton;High-A Diamondbacks, Hillsboro, Ore.;2-3;2.66;9;9;0;50.2;29;17;57

Ryan Costeiu;Arkansas;High-A Angels, Pasco, Wash.;3-2;2.32;11;5;1;42.2;29;11;49

Matt Cronin;Arkansas;AAA Nationals, Rochester, N.Y.;1-0;2.63;21;0;0;24.0;15;10;33

Gray Fenter;W. Memphis;AA Giants, Richmond, Va.;0-3;4.46;16;7;0;34.1;21;27;41

Kasey Ford;Bentonville;A Astros, Fayetteville, N.C.;2-0;6.35;10;0;0;17.0;11;13;23

Michael Gunn;UA/Wilson;Independent, Gastonia, N.C.;2-0;5.18;9;3;0;24.1;24;19;21

Tink Hence;Waston Chapel;A Cardinals, Palm Beach, Fla.;0-1;0.60;5;5;0;15.0;6;5;24

Dallas Keuchel;Arkansas;R D-Backs, Tempe, Ariz.;0-1;7.20;1;1;0;5.0;7;1;4

Blaine Knight;UA/Bryant;AAA Orioles, Norfolk, Va.;1-2;6.98;11;5;0;38.2;56;22;26

Kevin Kopps;Arkansas;AA Padres, San Antonio;1-1;5.03;19;0;3;19.2;11;18;22

Evan Lee^;UA/Bryant;AA Nationals, Harrisburg, Pa.;0-3;3.60;7;7;0;32.0;25;15;37

Lael Lockhart;Arkansas;High-A Dodgers, Midland, Mich.;2-0;2.19;12;8;0;49.1;42;16;54

Barrett Loseke;Arkansas;AA Yankees, Somerset, N.J.;5-0;1.50;17;0;1;30.0;26;15;36

Caden Monke;Arkansas;High-A Royals, Davenport, Iowa;0-2;5.15;12;1;2;36.2;29;14;34

McKinley Moore;UALR;AA Phillies, Reading, Pa.;2-2;3.94;23;0;0;32.0;29;18;45

Blake Parker;UA/Fayetteville;AAA Cardinals, Memphis;0-2;6.46;23;0;0;23.2;22;13;28

Walker Powell;Fayetteville;A Cubs, Myrtle Beach, S.C.;6-0;4.12;16;1;1;43.2;36;7;42

Jake Reindl*;UA/Fayetteville;High-A Cubs, South Bend, Ind.;0-0;0.75;8;0;2;12.0;4;6;22

Cody Scroggins;UA/Bentonville;High-A Red Sox, Greenville, S.C.;0-0;4.22;20;0;4;21.1;21;14;32

Nick Starr;SAU/Conway;AA Rangers, Frisco, Texas;1-1;2.30;14;0;3;15.2;10;6;12

Gavin Stone;UCA/Riverside;AA Dodgers, Tulsa;3-3;1.59;11;11;0;51.0;43;11;68

Ty Tice;UCA/Prairie Grove;AA Diamondbacks, Amarillo, Texas;0-1;6.17;12;0;0;11.2;16;9;13

Patrick Wicklander;Arkansas;A Rays, Charleston, S.C.;3-6;5.77;12;9;0;48.1;54;12;64

Jordan Wicks;Conway;High-A Cubs, South Bend, Ind.;1-3;4.32;12;12;0;50.0;56;13;63

Ryder Yakel;Harding;Independent, Joliet, Ill.;2-0;1.60;10;0;0;14.0;15;6;10

*on injured list ^promoted to parent club

Through Thursday's games

To make additions or corrections to this list, please send an email to tpearce@adgnewsroom.com

INJURED LIST

POS.;PLAYER;CONNECTION;TEAM

CF;Christian Franklin;Arkansas;A Cubs, Myrtle Beach, S.C.