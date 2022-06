Friday’s professional golf scores

LPGA TOUR

Women's PGA Championship

At Congressional Country Club - Blue Course

Bethesda, Md.

Purse: $9 million

Par 72, 6,894 yards

Second of four rounds

133 (-11)

In Gee Chun;64-69

139 (-5)

Lydia Ko;72-67

Jennifer Kupcho;71-68

140 (-4)

Jennifer Chang;70-70

Hannah Green;71-69

Brooke Henderson;71-69

Caroline Inglis;72-68

Sei Young Kim;71-69

141 (-3)

Hye Jin Choi;69-72

Minjee Lee;73-68

Xiyu Lin;73-68

Pornanong Phatlum;69-72

Lexi Thompson;74-67

142 (-2)

Stephanie Meadow;73-69

Yuka Saso;72-70

Angel Yin;72-70

143 (-1)

Ashleigh Buhai;72-71

Matilda Castren;76-67

Lauren Coughlin;74-69

Georgia Hall;74-69

Nasa Hataoka;71-72

A Lim Kim;71-72

In-Kyung Kim;71-72

Alison Lee;76-67

Sung Hyun Park;75-68

Robynn Ree;73-70

144 (E)

Stacy Lewis;76-68

Chella Choi;72-72

Cydney Clanton;74-70

Allisen Corpuz;72-72

Muni He;73-71

Eun-Hee Ji;74-70

Moriya Jutanugarn;72-72

Cheyenne Knight;72-72

Jin Young Ko;72-72

Jessica Korda;74-70

Stephanie Kyriacou;72-72

Anna Nordqvist;75-69

Mel Reid;72-72

Mao Saigo;74-70

145 (+1)

Brianna Do;73-72

Hyo Joo Kim;73-72

Nelly Korda;71-74

Jeong Eun Lee5;73-72

Ryann O'Toole;72-73

Inbee Park;72-73

Atthaya Thitikul;73-72

Lilia Vu;75-70

146 (+2)

Gaby Lopez;74-72

Maude-Aimee Leblanc;73-73

Leona Maguire;74-72

Emily Pedersen;78-68

Kelly Tan;76-70

147 (+3)

Brittany Altomare;75-72

Na Rin An;74-73

Pajaree Anannarukarn;73-74

Aditi Ashok;76-71

Peiyun Chien;77-70

Wei-Ling Hsu;74-73

Ariya Jutanugarn;74-73

Sarah Kemp;73-74

Mirim Lee;73-74

Gerina Mendoza-Piller;79-68

Bianca Pagdanganan;74-73

Paula Reto;70-77

So Yeon Ryu;78-69

Madelene Sagstrom;73-74

Sophia Schubert;73-74

Hinako Shibuno;72-75

Jenny Shin;74-73

Jennifer Song;73-74

Elizabeth Szokol;74-73

Missed the cut

148 (+4)

Alana Uriell;73-75

149 (+5)

Maria Fassi;77-72

CHAMPIONS TOUR

U.S. Senior Open

At Old Course

Bethlehem, Pa.

Purse: $4 million

Par 71, 7,028 yards

Second of four rounds

Padraig Harrington;71-65

137 (-5)

Steve Stricker;68-69

138 (-4)

Rob Labritz;69-69

139 (-3)

Steven Alker;72-67

Jay Haas;67-72

Thongchai Jaidee;70-69

Rocco Mediate;68-71

Gene Sauers;72-67

140 (-2)

Doug Barron;72-68

Alex Cejka;71-69

Mark Hensby;67-73

141 (-1)

Tracy Phillips;72-69

142 (E)

Jeff Brehaut;75-67

Markus Brier;71-71

Paul Broadhurst;68-74

Ernie Els;72-70

Steve Flesch;73-69

Retief Goosen;71-71

Richard Green;71-71

John Huston;72-70

David Toms;72-70

143 (+1)

Clark Dennis;73-70

Miguel Angel Jimenez;79-64

Jerry Kelly;72-71

Rod Pampling;73-70

Tim Petrovic;68-75

Wes Short;70-73

Ken Tanigawa;75-68

144 (+2)

Glen Day;70-74

Cameron Beckman;73-71

Davis Love III;76-68

Michael Muehr;71-73

Kevin Sutherland;72-72

Omar Uresti;75-69

Charlie Wi;75-69

145 (+3)

Ken Duke;73-72

Stuart Appleby;76-69

Brian Gay;72-73

Tom Gillis;74-71

Paul Goydos;69-76

Robert Karlsson;71-74

Jeff Schmid;75-70

John Senden;73-72

Vijay Singh;75-70

Craig Thomas;74-71

146 (+4)

Lee Janzen;74-72

Andrew Johnson;76-70

Bob May;76-70

Alan McLean;73-73

Colin Montgomerie;75-71

Scott Verplank;74-72

Willie Wood;74-72

Y.E. Yang;74-72

147 (+5)

Peter Baker;74-73

Gavin Coles;74-73

Bob Estes;76-71

Jim Furyk;71-76

Jeff Gove;71-76

James Kingston;71-76

Scott McCarron;75-72

Mark O'Meara;75-72

Scott Parel;72-75

Phillip Price;74-73

Jeff Sluman;72-75

PGA TOUR

Travelers Championship

At TPC River Highlands

Cromwell, Conn.

Purse: $8.3 million

Par 70, 6,852 yards

Second of four rounds

126 (-14)

Xander Schauffele;63-63

131 (-9)

Patrick Cantlay;64-67

Cameron Davis;65-66

Harris English;66-65

Nick Hardy;67-64

Kevin Kisner;67-64

132 (-8)

Charles Howell III;64-68

John Huh;67-65

Martin Laird;63-69

Kyoung-Hoon Lee;68-64

Rory McIlroy;62-70

Matthew NeSmith;65-67

J.T. Poston;62-70

Seamus Power;67-65

Sahith Theegala;67-65

133 (-7)

Lee Hodges;68-65

Adam Long;68-65

Webb Simpson;64-69

Michael Thorbjornsen;68-65

134 (-6)

Ryan Armour;68-66

Wyndham Clark;66-68

Keith Mitchell;66-68

Brendan Steele;68-66

135 (-5)

Jonas Blixt;69-66

Hayden Buckley;67-68

Tommy Fleetwood;69-66

Chesson Hadley;68-67

Harry Higgs;71-64

Mark Hubbard;71-64

Scottie Scheffler;68-67

Adam Svensson;71-64

Harold Varner III;72-63

136 (-4)

Taylor Moore;68-68

Joel Dahmen;67-69

Tyler Duncan;69-67

Tony Finau;68-68

Chris Gotterup;68-68

Bill Haas;72-64

Mackenzie Hughes;70-66

Patton Kizzire;67-69

Nate Lashley;68-68

Hank Lebioda;66-70

Luke List;68-68

William McGirt;66-70

Andrew Novak;72-64

Aaron Rai;68-68

Chez Reavie;67-69

Sam Ryder;68-68

Conrad Shindler;70-66

137 (-3)

Austin Cook;72-65

Stewart Cink;71-66

Luke Donald;70-67

Brian Harman;68-69

Peter Malnati;69-68

Andrew Putnam;68-69

Davis Riley;68-69

Matthias Schwab;69-68

Matthew Wolff;71-66

138 (-2)

Paul Barjon;71-67

Keegan Bradley;69-69

Joseph Bramlett;67-71

Michael Gligic;70-68

Lucas Glover;70-68

Morgan Hoffmann;68-70

Kelly Kraft;68-70

Ben Silverman;70-68

Scott Stallings;74-64

Robert Streb;69-69

Kevin Streelman;71-67

Kevin Tway;71-67

Matt Wallace;67-71

Missed the cut

141 (+1)

Andrew Landry;74-67

DP WORLD TOUR

BMW International Open

At Golfclub Munchen Eichenried

Munich

Purse: $2.1 million

Par 72, 7,284 yards

Second of four rounds

129 (-15)

Hao-Tong Li, China;62-67

130 (-14)

Ryan Fox, New Zealand;66-64

132 (-12)

Daan Huizing, Netherlands;63-69

133 (-11)

Thomas Pieters, Belgium;69-64

Jordan L. Smith, England;67-66

134 (-10)

Maximilian Kieffer, Germany;68-66

135 (-9)

Rasmus Hojgaard, Denmark;66-69

Antoine Rozner, France;68-67

Sami Valimaki, Finland;69-66

Daniel Van Tonder, South Africa;66-69

136 (-8)

Romain Langasque, France;68-68

Francesco Laporta, Italy;68-68

Wilco Nienaber, South Africa;66-70

Richie Ramsay, Scotland;68-68

Dale Whitnell, England;67-69

137 (-7)

Dean Burmester, South Africa;69-68

Laurie Canter, England;71-66

Thomas Detry, Belgium;71-66

Frederic Lacroix, France;70-67

Pablo Larrazabal, Spain;70-67

Hurly Long, Germany;68-69

Mike Lorenzo-Vera, France;66-71

Lukas Nemecz, Austria;70-67

Darius Van Driel, Netherlands;70-67

Nicolai Von Dellingshausen, Germany;64-73

138 (-6)

Sean Crocker, United States;70-68

Louis De Jager, South Africa;67-71

Martin Kaymer, Germany;66-72

Richard Mansell, England;69-69

Yannik Paul, Germany;69-69

Victor Perez, France;69-69

Garrick Porteous, England;70-68

Kalle Samooja, Finland;72-66

Marcel Siem, Germany;69-69

Brandon Stone, South Africa;72-66

Timo Vahlenkamp, Germany;69-69

139 (-5)

Wil Besseling, Netherlands;69-70

Jorge Campillo, Spain;69-70

George Coetzee, South Africa;68-71

Jamie Donaldson, Wales;67-72

Nacho Elvira, Spain;71-68

Sergio Garcia, Spain;73-66

Kazuki Higa, Japan;67-72

Billy Horschel, United States;70-69

Craig Howie, Scotland;69-70

Rikard Karlberg, Sweden;70-69

Thriston Lawrence, South Africa;67-72

Niklas Norgaard Moller, Denmark;73-66

Louis Oosthuizen, South Africa;70-69

140 (-4)

Kristoffer Broberg, Sweden;67-73

Steven Brown, England;69-71

Rafa Echenique, Argentina;68-72

Ewen Ferguson, Scotland;68-72

Alfredo Garcia-Heredia, Spain;70-70

Niall Kearney, Ireland;72-68

Espen Kofstad, Norway;70-70

Mikko Korhonen, Finland;72-68

Jacques Kruyswijk, South Africa;69-71

Joakim Lagergren, Sweden;72-68

Zander Lombard, South Africa;69-71

Edoardo Molinari, Italy;71-69

James Morrison, England;69-71

Wade Ormsby, Australia;68-72

Adrian Otaegui, Spain;73-67

Marcel Schneider, Germany;71-69

Paul Waring, England;70-70

Bernd Wiesberger, Austria;72-68

Fabrizio Zanotti, Paraguay;69-71

Missed the cut

145 (+1)

Pep Angles, Spain;71-74

Korn Ferry Tour

Live and Work in Maine

At The Falmouth Country Club

Falmouth, Maine

Purse: $750,000

Par 71, 7,299 yards

Second of four rounds

131 (-11)

Pierceson Coody;69-62

132 (-10)

John VanDerLaan;65-67

134 (-8)

Brandon Harkins;71-63

Nelson Ledesma;68-66

Fabián Gómez;68-66

Kyle Westmoreland;67-67

Cole Anderson;67-67

135 (-7)

Quade Cummins;65-70

136 (-6)

Rob Oppenheim;68-68

Spencer Ralston;71-65

Tee-K Kelly;68-68

Austin Eckroat;68-68

Jacob Bergeron;66-70

137 (-5)

Stuart Macdonald;67-70

Xinjun Zhang;67-70

Will Gordon;68-69

Aman Gupta;70-67

Patrick Cover;64-73

138 (-4)

Alvaro Ortiz;68-70

Nicolas Echavarria;70-68

Trevor Cone;67-71

Brandon Matthews;71-67

Braden Thornberry;70-68

Sam Stevens;68-70

Tain Lee;67-71

Dominic Bozzelli;71-67

Zack Sucher;68-70

Michael Johnson;69-69

Billy Tom Sargent;70-68

Chandler Blanchet;71-67

Peter Kuest;72-66

139 (-3)

Davis Thompson;71-68

Carl Yuan;69-70

Andrew Yun;69-70

Thomas Walsh;71-68

Jeremy Paul;73-66

Clay Feagler;72-67

A.J. Crouch;70-69

Patrick Newcomb;72-67

Tom Lewis;67-72

Ryan McCormick;71-68

David Kocher;66-73

Alexandre Rocha;69-70

140 (-2)

Tom Whitney;70-70

Evan Harmeling;68-72

Charlie Saxon;73-67

Corey Pereira;70-70

Whee Kim;72-68

Cody Blick;72-68

Brandon Crick;70-70

Boo Weekley;71-69

Scott Brown;72-68

Trace Crowe;71-69

141 (-1)

Alistair Docherty;70-71

Michael Feagles;71-70

Matt McCarty;75-66

Logan McAllister;71-70

Jacob Bridgeman;73-68

Steven Fisk;74-67

Curtis Luck;75-66

Sangmoon Bae;70-71

Carson Young;72-69

Akshay Bhatia;71-70

J.J. Grey;71-70

MJ Maguire;70-71

Alex Weiss;71-70

Tanner Gore;74-67

Chase Parker;72-69

Missed the cut

144 (+2)

Matt Atkins;72-72