Motor sports results

Summer Nationals

BANNER, Ill. -- Thursday night's feature race top finishers from the DIRTcar Summer Nationals late model event at Spoon River Speedway:

1. Tanner English, Benton, Ky. ($5,000)

2. Bobby Pierce, Oakwood, Ill.

3. Max Blair, Centerville, Pa.

4. Ryan Unzicker, El Paso, Ill.

5. Brian Shirley, Chatham, Ill.

6. Jason Feger, Bloomington, Ill.

7. Gordy Gundaker, St. Charles, Mo.

8. Logan Martin, West Plains, Mo.

9. Dennis Erb Jr., Carpentersville, Ill.

10. Kyle Beard, Trumann

Others

19. Jeff Roth, Bentonville

Lap leaders -- Cade Dillard 1-38, English 39-40. Top qualifier -- Feger, 13.358 seconds (101.063 mph). Heat winners -- Feger, Dillard, Pierce, Gundaker. B-Main winner -- Blaze Burwell.