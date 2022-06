Wednesday’s Wimbledon results

Wednesday's results

At All England Lawn Tennis and Croquet Club

London

Surface: Grass

LONDON -- Results Wednesday from the Championships at All England Lawn Tennis and Croquet Club (seedings in parentheses):

Singles

Men's Second Round

David Goffin, Belgium, def. Sebastian Baez (31), Argentina, 6-1, 6-2, 6-4.

Frances Tiafoe (23), United States, def. Maximilian Marterer, Germany, 6-2, 6-2, 7-6 (3).

Steve Johnson, United States, def. Ryan Peniston, Britain, 6-3, 6-2, 6-4.

Oscar Otte (32), Germany, def. Christian Harrison, United States, 3-1, ret.

Ugo Humbert, France, def. Casper Ruud (3), Norway, 3-6, 6-2, 7-5, 6-4.

Novak Djokovic (1), Serbia, def. Thanasi Kokkinakis, Australia, 6-1, 6-4, 6-2.

Miomir Kecmanovic (25), Serbia, def. Alejandro Tabilo, Chile, 7-6 (4), 7-6 (3), 3-6, 6-3.

Alexander Bublik, Kazakhstan, def. Dusan Lajovic, Serbia, 7-6 (7), 6-2, 7-5.

Nikoloz Basilashvili (22), Georgia, def. Quentin Halys, France, 7-6 (7), 0-6, 7-5, 7-6 (5).

Cameron Norrie (9), Britain, def. Jaume Munar, Spain, 6-4, 3-6, 5-7, 6-0, 6-2.

Tommy Paul (30), United States, def. Adrian Mannarino, France, 6-2, 6-4, 6-1.

Jannik Sinner (10), Italy, def. Mikael Ymer, Sweden, 6-4, 6-3, 5-7, 6-2.

Carlos Alcaraz (5), Spain, def. Tallon Griekspoor, Netherlands, 6-4, 7-6 (0), 6-3.

Jiri Vesely, Czech Republic, def. Alejandro Davidovich Fokina, Spain, 6-3, 5-7, 6-7 (2), 6-3, 7-6 (7).

Tim van Rijthoven, Netherlands, def. Reilly Opelka (15), United States, 6-4, 6-7 (8), 7-6 (7), 7-6 (4).

John Isner (20), United States, def. Andy Murray, Britain, 6-4, 7-6 (4), 6-7 (3), 6-4.

Women's First Round

Jessica Pegula (8), United States, def. Donna Vekic, Croatia, 6-3, 7-6 (2).

Harriet Dart, Britain, def. Rebeka Masarova, Spain, 6-1, 6-4.

Women's Second Round

Jule Niemeier, Germany, def. Anett Kontaveit (2), Estonia, 6-4, 6-0.

Zhang Shuai (33), China, def. Marta Kostyuk, Ukraine, 7-6 (6), 6-2.

Lesia Tsurenko, Ukraine, def. Anhelina Kalinina (29), Ukraine, 3-6, 6-4, 6-3.

Jelena Ostapenko (12), Latvia, def. Yanina Wickmayer, Belgium, 6-2, 6-2.

Tatjana Maria, Germany, def. Sorana Cirstea (26), Romania, 6-3, 1-6, 7-5.

Marie Bouzkova, Czech Republic, def. Ann Li, United States, 6-0, 6-3.

Caroline Garcia, France, def. Emma Raducanu (10), Britain, 6-3, 6-3.

Angelique Kerber (15), Germany, def. Magda Linette, Poland, 6-3, 6-3.

Diane Parry, France, def. Mai Hontama, Japan, 6-3, 6-2.

Irina-Camelia Begu, Romania, def. Elisabetta Cocciaretto, Italy, 6-4, 6-4.

Alison Riske (28), United States, def. Maja Chwalinska, Poland, 3-6, 6-1, 6-0.

Maria Sakkari (5), Greece, def. Viktoriya Tomova, Bulgaria, 6-4, 6-3.

Ons Jabeur (3), Tunisia, def. Katarzyna Kawa, Poland, 6-4, 6-0.

Kaja Juvan, Slovenia, def. Dalma Galfi, Hungary, 7-5, 6-3.

Doubles

Men's First Round

John-Patrick Smith, Australia, and Pedro Martinez, Spain, def. Andrey Golubev, Kazakhstan, and Denys Molchanov, Ukraine, 6-3, 7-6 (1), 6-4.

Nikola Mektic and Mate Pavic (2), Croatia, def. Albert Ramos-Vinolas, Spain, and Benoit Paire, France, 6-4, 6-1, 6-1.

Santiago Gonzalez, Mexico, and Andres Molteni (13), Argentina, def. Julian Cash and Henry Patten, Britain, 7-6 (5), 6-4, 6-4.

Kevin Krawietz and Andreas Mies (11), Germany, def. Fabien Reboul and Sadio Doumbia, France, 5-7, 6-4, 7-6 (3), 6-1.

Fabrice Martin, France, and Hugo Nys, Monaco, def. Maximo Gonzalez, Argentina, and Nathaniel Lammons, United States, 5-7, 6-7 (9), 6-4, 7-6 (2), 7-5.

Wesley Koolhof, Netherlands, and Neal Skupski (3), Britain, def. Facundo Bagnis and Diego Schwartzman, Argentina, 6-3, 7-5, 6-3.

Philipp Oswald, Austria, and Hans Hach Verdugo, Mexico, def. Roman Jebavy, Czech Republic, and Hunter Reese, United States, 6-2, 6-7 (6), 4-6, 7-6 (5), 7-6 (9).

Aisam-ul-Haq Qureshi, Pakistan, and Aleksandr Nedovyesov, Kazakhstan, def. James Duckworth, Australia, and Marcos Giron, United States, 6-3, 6-7 (10), 6-1, 6-2.

Denis Kudla and Jack Sock, United States, def. Jean-Julien Rojer, Netherlands, and Marcelo Arevalo-Gonzalez (4), El Salvador, 7-6 (4), 6-3, 6-4.

David Vega Hernandez, Spain, and Rafael Matos (16), Brazil, def. Liam Broady and Jay Clarke, Britain, 6-3, 6-7 (6), 6-4, 6-2.

Joao Sousa, Portugal, and Jordan Thompson, Australia, def. Matwe Middelkoop, Netherlands, and Luke Saville, Australia, 2-6, 4-6, 7-6 (4), 6-3, 6-3.

Harri Heliovaara, Finland, and Lloyd Glasspool (15), Britain, def. Hugo Gaston, France, and Lorenzo Musetti, Italy, 6-3, 6-3, 6-4.

Felix Gill and Arthur Fery, Britain, def. Gonzalo Escobar, Ecuador, and Ariel Behar, Uruguay, 7-5, 7-6 (8), 7-6 (3).

Bruno Soares, Brazil, and Jamie Murray (9), Britain, def. Arthur Rinderknech and Benjamin Bonzi, France, 6-3, 6-4, 6-2.

Lukasz Kubot and Szymon Walkow, Poland, def. Feliciano Lopez, Spain, and Maxime Cressy, United States, 6-2, 7-5, 6-3.

Women's First Round

Barbora Krejcikova and Katerina Siniakova (2), Czech Republic, def. Elixane Lechemia, France, and Nuria Parrizas Diaz, Spain, 6-1, 6-1.

Arantxa Rus, Netherlands, and Viktoria Kuzmova, Slovakia, def. Ajla Tomljanovic and Daria Saville, Australia, 6-3, 6-3.

Demi Schuurs and Arianne Hartono, Netherlands, def. Eden Silva and Jodie Anna Burrage, Britain, 6-3, 6-4.

Alicia Barnett and Olivia Nicholls, Britain, def. Renata Voracova, Czech Republic, and Kaia Kanepi, Estonia, 6-1, 4-6, 6-2.

Danielle Collins and Desirae Krawczyk, United States, def. Ekaterine Gorgodze, Georgia, and Irina Bara, Romania, 6-3, 6-2.

Viktorija Golubic, Switzerland, and Camila Osorio, Colombia, def. Nell Miller and Sonay Kartal, Britain, 7-5, 6-4.

Maia Lumsden and Naiktha Bains, Britain, def. Jasmine Paolini and Martina Trevisan, Italy, 6-1, 7-5.

Han Xinyun and Zhu Lin, China, def. Chloe Paquet and Clara Burel, France, 6-3, 7-6 (5).

Xu Yifan and Zhaoxuan Yang (9), China, def. Julia Lohoff, Germany, and Lucia Bronzetti, Italy, 6-3, 6-4.

Asia Muhammad, United States, and Ena Shibahara (5), Japan, def. Sarah Beth Grey and Yuriko Lily Miyazaki, Britain, 6-1, 6-1.

Raluca-Ioana Olaru, Romania, and Nadiia Kichenok (15), Ukraine, def. Peangtarn Plipuech, Thailand, and Valentini Grammatikopoulou, Greece, 6-2, 6-3.

Tereza Martincova, Czech Republic, and Marta Kostyuk, Ukraine, def. Madison Brengle and Lauren Davis, United States, 6-3, 6-4.

Shuko Aoyama, Japan, and Hao-Ching Chan (8), Taiwan, def. Wang Xiyu and Zheng Qinwen, China, 7-5, 6-3.

Kirsten Flipkens, Belgium, and Sara Sorribes Tormo, Spain, def. Monica Niculescu and Elena-Gabriela Ruse (14), Romania, 7-6 (3), 6-2.

Beatriz Haddad Maia, Brazil, and Magdalena Frech, Poland, def. Sania Mirza, India, and Lucie Hradecka (6), Czech Republic, 4-6, 6-4, 6-2.